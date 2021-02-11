مايلي سايرس تكشف حبها للعزوبية لسبب مضحك!

ربما لم يعد لدى المغنية الأمريكية "مايلي سايروس" شخص مميز في حياتها، لكن أيقونة البوب ​​سعيدة لكونها عزباء.

بالانتقال إلى حسابها على موقع "تويتر" الثلاثاء ، كشفت "مايلي سايرس"، البالغة من العمر 28 عامًا، أنها سعيدة وفرحة للغاية لأنها لم تعد مقيدة في علاقة مع شخص ما، وهي الآن تمتلك الحرية في فعل ما تريد.

وكتبت في تغريدتها الحماسية: "يا رجل، كونك أعزب أمر مقرف، كل ما أفعله هو كل شيء بذيء أريده، بهابهاهاهاهاهاهاهاها!".

Man. Being single sucks. All I ever do is WHATEVER THE F❤️CK I WANT! Bahabahahahahabahahhahaha! pic.twitter.com/8Ywj8I72QU — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 10, 2021

وأرفقت التغريدة أيضًا بمقطع فيديو لشخصيتها من مسلسل "هانا مونتانا" تقول "ليس لدي مشكلة في عدم وجود حبيب"، ثم تظهر في مباراة السوبر بول وهي تخاطب متابعيها "أنا عزباء، أصبحت جاهزة خاصة بعد كورونا".

كانت حياة "سايرس" الرومانسية بمثابة زوبعة منذ انفصالها عن زوجها السابق "ليام هيمسورث" في أغسطس 2019، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من زواجهما في ديسمبر عام 2018. ثم قفزت إلى علاقة أخرى مع "كايتلين كارتر" بعد ذلك، لكن علاقتهما الرومانسية لم تستمر لفترة أطول من شهر أيضًا.

وبعد فترة وجيزة، بدأت علاقتها بالمغني الاسترالي "كودي سيمبسون" في شهر أكتوبر عام 2019، لكنهما انفصلا في شهر أغسطس 2020.

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