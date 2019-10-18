مايلي سايرس تنشر صورة فاضحة لها ولحبيبها الجديد.. وهذه رد فعل والدته!

أشعلت المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" الضجة بعد نشرها صورة مُثيرة وفاضحة تجمعها بحبيبها الجديد المغني الأسترالي "كوردي سيمبسون" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

بعد أسابيع قليلة عن إعلان علاقتهما، شاركت "مايلي" متابعيها صورة تجمعها بحبيبها الجديد، حيث تظهر عي واقفة إلى جانبه ويدها داخل لباسه التحتي، بينما يمسك هو الهاتف في إحدى يديه، ويفتح قميصه لاستعراض عضلات بطنه وصدره العاري.





ويبدو أن والدة النجم الشاب "إنجي" لم تحرج من صورة ابنها على الإطلاق، بل على العكس نشرتها عبر حسابها، وعلَّقت: "فتاي الشقي".

وقد أعربت " أنجي" عن سعادتها بالعلاقة التي تجمع ابنها و"كايلي"، التي انفصلت حديثًا عن زوجها الممثل الاسترالي "ليام هيمسورث"، إذ نشرت صورة للثنائي عبر حسابها، وكتبت: "ابتسم لرويتكما سعيدين على حد سواء."

الجدير بالذكر، ان الثنائي كانا على علاقة صداقة قديمة قبل أن تتحول إلى علاقة رومانسية لكن كودي كان قد أعلن عن خطته لإصدار أغنية كتبها لمايلي، حيث صرّح لموقع People الإخباري بقوله: "لقد كتبت لها أغنية أجبرتني على الاحتفاظ بها".

من جهة أخرى، كانت مايلي وليام في علاقة طويلة انتهت بالزواج لمدة أقل من عام لينفصلا بعد مشاهدة مايلي تقبّل كيتلين كارتر، إلا أنها انفصلت أيضاً عن كيتلين لترتبط بكودي سيمبسون.

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