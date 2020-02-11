ما سبب غياب سيلينا غوميز عن حفل أوسكار 2020؟

عادت النجمة "سيلينا غوميز" إلى دائرة الضوء من خلال إصدار ألبومها الجديد وعلامتها التجارية إلا أنها لم تبدأ بحصد جوائز العام الماضي.

وبالرغم من وجود غوميز على قائمة مشاهير هوليوود إلا أنها لم تحضر حفل توزيع جوائز اوسكار 2020 ويعود السبب لأنه لم يُطلب منها أن تقدّم الحفل كما أنه من الواضح أنه لم تُرشّح لأي فئة من الجوائز.

ولم تعط سيلينا أي إشارة حول غيابها عن ليلة حفل الأوسكار على وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من الضجة التي أحدثتها خلال الأسبوع الماضي عند إصدارها خط التجميل الخاص بها في هذا الصيف.

وفي بث مباشر نشرته سيلينا عبر حسابها الخاص على انستغرام حول علامتها التجارية قالت فيه: "إنها ليست مجرّد علامة تجارية إنها ستكون أسلوب حياة أريد من الجميع أن يشعروا بالراحة فيجب التمتع بالجمال النادر".

ويشار إلى أنه كان آخر مرة حضرت فيها سيلينا غوميز حفل توزيع الأوسكار كان عام 2016 حيث كانت متألقة بفستان من الميتاليك الفضي الطويل، ولم تعود بعدها للسجادة الحمراء إذ غابت أيضاً عن حفل غرامي قبل أسبوعين.

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