ما سر إطلالة ريهانا المحتشمة على مجلة أزياء؟

أعلنت النجمة "ريهانا" سابقاً عن نيتها لدخول عالم الأزياء والتصميم وذلك من خلال تعاونها مع أشهر العلامات التجارية للملابس، وفي هذا الوقت أعطت بعض التفاصيل حول خط الأزياء الفاخر Fenty، قبل موعد إصداره في 29 مايو.

وظهرت ريهانا كوجه إعلاني لتصاميمها التي تميزت بأنها سميكة وعملية، حيث كشفت عن أحد التصاميم وهي ترتدي بليزر وردي سميك، مطابق للفستان الذي جاء أسفله، وتزيّن بأكمام طويلة، وأزرار كبيرة في منتصفه، كما نسّقته معه صندل مفتوح باللون الأخضر.

وفي تصميم آخر، تألقت ريهانا بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطال بني بقماش سميك، مطابق للبليزر، المزيّن بفصة ملتفة من الوسط وبجيب جانبي.

واعترفت ريهانا بأنه يمكن رؤية تصاميمها على مجلة The New York Times Style Magazine. وصرّحت بأنها صممت الأزياء التي تتناسب مع الجميع، وليس حسب حجمها الحالي فقط، حيث قالت: "لم أصمم الملابس بناءً على حجمي وأسلوبي الحالي، حيث تم أخذ الأحجام المختلفة بعين الإعتبار أثناء التصميم، فأنت ترتدي ما يبدو مناسباً لك فقط".وأضافت: "حجمي ليس أكبر مقاس موجود، بل إنه أقرب إلى أصغر حجم، وهذا يدل على أننا نوفّر جميع المقاسات المطلوبة".

وعلى الصعيد الغنائي، كشفت عن تعاون محتمل مع ليدي غاغا قبل نفيها عن وجود عمل مع دريك في الوقت الحالي، كما أكدّت أنها ستصدر ألبوماً لموسيقى الريغي، لكنها لم تضع له اسم بعد.

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