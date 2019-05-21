ما سر إطلالة ريهانا المحتشمة في مجلة أزياء؟

أعلنت النجمة "ريهانا" سابقاً عن نيتها دخول عالم الأزياء والتصميم وذلك من خلال تعاونها مع أشهر العلامات التجارية للملابس، وفي هذا الوقت أعطت بعض التفاصيل حول خط الأزياء الفاخر Fenty، قبل موعد إصداره في 29 مايو.

وظهرت ريهانا كوجه إعلاني لتصاميمها التي تميزت بالمتانة والعملية، حيث كشفت عن أحد التصاميم وهي ترتدي بليزر وردي سميك، مطابق للفستان الذي جاء أسفله، وتزيّن بأكمام طويلة، وأزرار كبيرة في منتصفه، كما نسّقت معه صندلًا مفتوحًا باللون الأخضر.

وفي تصميم آخر، تألقت ريهانا بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطالًا بني اللون بقماش سميك، مطابق للبليزر، المزيّن بقصة ملتفة من الوسط وبجيب جانبي.

واعترفت ريهانا بأنه يمكن رؤية تصاميمها في مجلة The New York Times Style Magazine. وصرّحت بأنها صممت الأزياء التي تتناسب مع الجميع، وليس حسب حجمها الحالي فقط، حيث قالت: "لم أصمم الملابس بناءً على حجمي وأسلوبي الحالي، حيث تم أخذ الأحجام المختلفة بعين الاعتبار أثناء التصميم، فأنت ترتدي ما يبدو مناسباً لك فقط".وأضافت: "حجمي ليس أكبر مقاس موجود، بل إنه أقرب إلى أصغر حجم، وهذا يدل على أننا نوفّر جميع المقاسات المطلوبة".

وعلى الصعيد الغنائي، كشفت عن تعاون محتمل مع ليدي غاغا قبل نفيها وجود عمل مع دريك في الوقت الحالي، كما أكدّت أنها ستصدر ألبوماً لموسيقى الريغي، لكنها لم تضع له اسمًا بعد.

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