مشروع ميغان ماركل"40 × 40" يعرضها للهجوم..ما فعلته بكيت ميدلتون يكشف نفاقها!

تعرضت دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل لموجة من الانتقادات من قبل خبراء اتهموها بمحاولة تدمير دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من خلال مشروع عيد ميلادها الجديد 40 × 40.

ادعت كاتبة عمود "ديلي ميل" ساره فاين خلال مقابلتها مع Express أن عائلة ساسكس يحاولت إظهار أنفسهم على أنهم أشخاص يهتمون بالغير ومحبون، رغم أن الأشهر الأخيرة الماضية أظهرت عكس ذلك.

وقالت ساره فاين: "الطريقة التي تصرفوا بها خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر الماضية تجاه أسرهم كانت عكس المحبة والرعاية، لقد أظهروا أنهم متلاعبون لا يرحمون،و أعتقد أن هذا هو السبب في أنني لا أصدقه حقًا، أنه تظاهر لا غير".

حتى أن لمعلق الملكي ريتشارد إيدن ألقى بثقله في المحادثة ونقل عنه قوله لـ Palace Confidential : "بالتأكيد، هذا كله يتعلق بمساعدة النساء، لكن انظر إلى النساء الأقرب إلى ميغان."

وأضاف: "نتحدث عن دوقة كامبريدج ، لقد تعرضت للهجوم العلني بأبرز الطرق في مقابلة أوبرا ولم تستطع الدفاع عن نفسها على الإطلاق."