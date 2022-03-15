مغنية بريطانية تنقذ نفسها من الإفلاس عن طريق ثدييها.. وثروتها تقدّر بمليون دولار

أصبحت النجمة والمغنية البريطانية "كيري كاتونا" من أكثر النجمات ثراء وذلك بعد ان عانت من الإفلاس للمرة الثالثة في حياتها والفضل يعود لجسدها.

وكشفت كيري خلال تصريحات اخبارية أطلقتها مؤخرًا لها بأنها مليونيرة بفضل خاصية OnlyFans، والذي بدأت بالاشتراك والتفاعل عليه خلال إغلاقات فيروس كورونا مما ساعدها بالحصول على المال ودفع ايجار منزلها وانقاذ نفسها من الإفلاس

وكشفت النجمة العالمية انها عانت خلال تلك الفترة من ضائقة مالية وافلاس بالكامل حتى أنها اضطرت إلى بيع هدية زواجها الثمينة لتغطية تكاليف الايجار في فترة كورونا التي فرضت الحجر الصحي والإغلاقات حول العالم

وكشفت كيري بأن ثدييها هما من أنقذاها من حالة الافلاس خلال عام 2020 حيث كسبت ثروة كبيرة من خلالهما وبدأت الأموال بالتدفق إليها؟

وفي تفاصيل القصة قالت كيري: "يعود الفضل بأنني أصبحت مليونيرة إلى OnlyFans وأنا ممتنة جداً لهؤلاء المتابعين، فكنت على وشك الدخول في إفلاسي الثالث وكان الامر صعباً لذا فكرت بإنشاء حساب على OnlyFans وأنا سعيدة لأنني فعلت ذلك".

وتابعت النجمة العالمية: "انا أكسب عشرات الآلاف من الجنيهات في هذه الأيام، وذلك بفضل ثديي الذي أعرضه على هذا التطبيق وأنا ممتنة له كثيراً".

ويدفع المعجبون المخلصون أموال طائلة لمشاهدة لقطات لها وهي ترتدي اللانجوري والملابس المثيرة بالإضافة إلى إظهار ثدييها وهو ما جعل الاموال تتدفق عليها بشكل كبير