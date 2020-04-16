من الإباحية إلى الإيمان.. باريس جاكسون وبيلا ثورن تتحولان إلى راهبتين!

كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" أن النجمة الأمريكية "باريس جاكسون" حصلت على دور في فيلم جديد إلى جانب صديقتها الممثلة الشهيرة "بيلا ثورن"، حيث ستجسد شخصية محبة لليسوع في الفيلم الذي يحمل عنوان Habit، وهوالآن في طور الإنتاج.

أكد المنتج "دونوفان ليتش" أن "باريس جاكسون" انضمت إلى قناة "فوكس نيوز"، وأشار أن الفيلم، المستوحى من بعض أفلام المخرج "تارانتينو" السابقة، يدور حول فتاة شابة مولعة باليسوع تقحم في صفقة مخدرات، ما يدفعها للهرب بزي الراهبات.



ووفقًا للصحيفة، ستؤدي "جاكسون" دور البطولة إلى جانب نجوم أمثال؛ "بيلا ثورن"، "جافين روسديل"، "جوزي هو"، "أليسون موسهارت"، "جيمي هينس"، وعارضة الأزياء "أندريا بيجيتش".

ولم يعلن بعد عن تفاصيل إطلاق الفيلم Habit، إلَّا أن كاميرات الباباراتزي رصدت "ثرون" مُرتديةً ملابس الراهبات في الأماكن العامة.



وعلى صعيد آخر، لا تعد هذه المرة الأولى التي تنخرط فيها "جاكسون" في مهنة التمثيل، فقد لعبت دورًا دراميًا صغيرًا في فيلم Star، Gringo،و 30 Seconds To Mars. كما أن "بيلا ثورن" شاركت في فيلم إباحي بعنوان Her & Him.

في وقت سابق من هذا العام، تصدرت "جاكسون"، ابنة النجم الراحل "مايكل جاكسون"، عناوين الأخبار بعد الكشف عن وشمها الجديد المستوحى من فيلم Lord Of The Ring، وهدفها من ذلك رفع معنويات متابعيها في ظل هذه الأوقات العصيبة.

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