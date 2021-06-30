من عالم الغناء إلى الإعلام.. ديمي لوفاتو تستضيف برنامج حواري جديد الشهر المقبل!

أعربت النجمة "ديمي لوفاتو" عن حماسها الشديد لإطلاق برنامج حواري لها في الشهر المقبل على قناة Roku وسيكون تحت مسمى Demi Lovato Show.

وتحدّثت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا حول المواضيع الواسعة التي ستتطرق لها في البرنامج، وذلك من خلال بيان نشرته حول الموضوع.

وقالت "ديمي" في البيان: "قد تكون بعض المحادثات صعبة ولكنني لم اخجل من التحدّث بصراحة عن الأشياء، فقد أردنا خلق بعض المساحة لتبين حقيقتك ويمكن للناس التحدّث والمشاركة والتعلّم معًا".

وأشارت "ديمي" أنه لا يوجد موضوع محظور في البرنامج الحواري، فقالت: "هناك شيئاً علاجيًا حول إجراء مناقشات أولية يمكن للأشخاص الارتباط بها، ومع برنامج The Demi Lovato Show لا توجد مواضيع خارج الحدود وجميع الآراء مرّحب بها".

وخلال البرنامج الحواري ستستضيف "ديمي" ضيفًا خاصًا في كل حلقة مدتها 10 دقائق وسيستمتع الجمهور إلى محادثاتهم حول مواضيع الأنشطة والنساء والهوية الجنسية والصحة العقلية وغيرها.

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