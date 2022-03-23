موعد كوبلز رومانسي يجمع كيندال جينر وحبيبها مع هذان النجمان.. وتغيير كبير في شكلها

استمتعت عارضة الازياء ونجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" بعشاء رومانسي مع حبيبها ديفين بوكر يوم أمس الثلاثاء في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

ولم يكن الموعد الرومانسي للثنائي كيندال وحبيبها ديفين يخصهما فقط، فقد كان برفقتهما الثنائي الرومانسي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين حيث حرص الأصدقاء على تناول عشاء رومانسي سويًا.

وكانت كيندال وحبيبها ديفين يسيران إلى جانب النجم جاستين بيبر وزوجته هايلي أثناء مغادرتهم مطعم إيطالي شهير يدعى جورجيو بالدي، بينما اعتمدوا إطلالات الكاجوال غير رسمية.

ويأتي ظهور كيندال جينر هذا بعد أن نشرت صورة لها في وقت سابق عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيها بشكل شفاه مختلف، حيث بدت شفتيها منفوختين وكأنها خضعت لبعض التغييرات وذلك يوم الاثنين الماضي، كما ظهرت بلون شعر فاتح بعد أن قامت بتغيير اللون الأسود الذي اعتادت الظهور به.

وانتقل المعجبون إلى قسم التعليقات للتساؤل حول إذا ما قامت كيندال بعملية تكبير شفاه كي تصبح نسخة شقيقتها كايلي جينر، وشكّل هذا الأمر صدمة لدى المتابعين الذي اعتادوا على رؤية كيندال بملامحها الطبيعية وجسدها الرشيق دون خضوعها لعمليات تجميل.

وترتبط نجمة تلفزيون الواقع كيندال بعلاقة صداقة وطيدة جدا مع هايلي بالدوين زوجة النجم الكندي جاستن بيبر، وكيندال هي الاخت الشقيقة لكايلي جينر، والاخت غير الشقيقه لكل من كيم وكورتني وكلوي كارداشيان