موقع ضريح الأمير فيليب سيبقى سريًا.. في انتظار الملكة اليزابيث ليتم الإعلان عنه

دُفن الأمير فيليب في القبو الملكي في الكنيسة إلى جانب ملوك انجلترا في أراضي كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، وذلك عند وفاته قبل بضعة أشهر.

ولكنّ هذا المكان ليس مثوى الامير فيليب الأخير حيث سيبقى جثمانه في التابوت بانتظار الملكة اليزابيث حتى تفارق الحياة ليتم لم الشمل معها في مثواهما الأخير.

ويبدو واضحاً ان المكان الأخير لدفن الأمير فيليب ما يزال سريًا وبحسب بعض الصحف العالمية فإنه قد يبقى سريًا لسنوات عديدة.

رسمياً:



موقع ضريح الأمير الراحل فيليب سيبقى سرياً ل 90 عام pic.twitter.com/7f5O8CD9tq — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 17, 2021

ويضم القبو الذي يتواجد فيه الأمير فيليب رفات الملك جورج الثالث وأبناؤه الملوك جورج الرابع والملك ويليام الرابع، بالإضافة إلى نحو 30 فرد من العائلة المالكة.

ومن الجدير بذكره أن الأمير فيليب توفي قبل شهرين وذلك إثر إصابته لمشاكل في القلب أدّت إلى دخوله المستشفى ليتم بعدها إعلان وفاته، حيث أقيمت جنازة عسكرية كبيرة له حضر فيها جميع أفراد العائلة المالكة بما فيهم الأمير ويليام والأمير هاري.

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