ميشيل أوباما بـ 8 إطلالات عصرية خلال جولتها الترويجية لكتابها Becoming

لطالما كانت سيدة أمريكا الأولى السابقة، ميشيل أوباما، تلفت الأنظار بأناقتها، ولكنها في الفترة الأخيرة أثارت مزيدًا من الجدل بإطلالاتها وجاذبيتها خلال جولتها الترويجية لكتابها Becoming.

أصدرت ميشيل (55 عامًا)، كتابها في نوفمبر 2018، وسرعان ما احتل قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، حيث تم بيع 725 ألف نسخة في الولايات المتحدة وكندا في يوم إصداره الأول.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شملت جولة الكتاب لقاءات مع مجموعة من المشاهير، أبرزهم أوبرا وينفري، سارة جيسيكا باركر وريس ويذرسبون، هذا واستمر الجزء الأول من الجولة لمدة 10 أيام، بينما ستمتد الجولة في 2019 إلى 21 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، سيكون أخر محطة فيها يوم 12 مايو في "ناشفيل".

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا نسيان إطلالات ميشيل اللافتة خلال جولتها الترويجية لكتابها، لذا نستعرض فيما يلي أبرز تلك الإطلالات منذ بداية جولتها الترويجية، وحتى أحدثها هذا العام:

براقة بالأبيض

في 13 نوفمبر 2018، وأثناء لقائها مع أوبرا وينفري، أطلت ميشيل بتوب براق جذاب ذو كتف واحد أوف شولدر، نسقته مع بنطلون عال الخصر ذو أرجل واسعة، وأكملت إطلالتها بخصلات مموجة أنيقة.



عصرية بالجينز

خلال إحدى أيام جولتها الترويجية لكتابها، في 15 نوفمبر، لفتت ميشيل الأنظار بإطلالة عصرية أنيقة بطلها الجينز، وذلك أثناء زيارتها المفاجئة لمدرسة في لوس أنجلوس.



جذابة بالأحمر

خلال زيارتها فيلادلفيا يوم 29 نوفمبر، بدت ميشيل غاية في الجاذبية ببدلة رائعة باللون الأحمر، نسقتها مع حذاء ذو سيور بنفس اللون، وأكملت اطلالتها بخصلات مموجة ومكياج أنيق ركز على عينيها.



إطلالة شبابية لا تُقاوم

في 1 ديسمبر الماضي، وأثناء زيارتها مركز Lower Eastside Girls Club في نيويورك، بدت ميشيل في غاية العصرية والجاذبية في إطلالة كاملة من الأسود، تألفت من جاكيت مميز أبرز خصرها رشاقة خصرها، بالإضافة إلى ينطلون ضيق وبوت أنيق.



مشرقة بالأصفر

من بين أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل، هي تلك الإطلالة خلال لقائها مع سارة جيسيكا باركر، حيث ارتدت فستانًا حريريًا أصفر مشرقًا نسقته مع بوت طويل براق.



ناعمة وبراقة بالنيود

خلال زيارتها كوبنهاجن يوم 9 أبريل الماضي، ارتدت ميشيل بدلة أنيقة بون وردي مائل إلى النيود مزين بالخزر الصغير وحبات كريستالية صغيرة متلألئة تناثرت على البدلة.



أخضر هادئ

في إطلالة أخرى أثناء زيارتها ستوكهولم في 10 أبريل، تألقت ميشيل في بدلة ذات جاكيت قصير تزين ياقته اكسسوار بالخزر براق، وأكمات إطلالتها بحذاء براق جذاب.



أنيقة بالأخضر الزمردي

خلال زيارتها أوسلو عاصمة النرويج في 11 أبريل، بدت ميشيل في غاية الأناقة والجاذبية ببدلة سوداء مزينة بحبات خرز بالأخضر الزمردي وحزام ساتان بنفس اللون زين خصرها، وهذه المرة اعتمدت خصلات أكثر انسيابية.



يذكر أن Becoming يتكون من 3 أجزاء تغطى نشأة ميشيل منذ البداية في شيكاغو، ويتناول حياتها كسيدة أولى للولايات المتحدة ودورها كأم أيضًا.