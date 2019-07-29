أيّها القارئ: ميغان ماركل تُفكّر بِك.. شاهد موقعك في أحدث مشاريعها!

صممت دوقة ساسكس ميغان ماركل على عدم التخلي عن نشاطاتها الصحفية التي كانت تتمتع بها قبل زواجها الملكي، حيث أصبحت ميغان أول فرد ملكي يحرر في مجلة للأزياء.

وستكون دوقة ساسكس مُحررة ضيف لمجلة British Vogue في عددها الذي سيصدر شهر سبتمبر/أيلول القادم، حيث احتوى غلاف المجلة على صورة 15 امرأة مُلهمة، وشملت القائمة المشهورات والسياسيات والناشطات المعروفات بمناصرة القضايا المتنوعة، والتي تنوعت ما بين تغير المناخ، والصحة العقلية والمثلية الجنسية وغيرها.

وعلى غِلاف المجّلة، وضعت ميغان صور النّساء الـ 15، وتركت صندوقًا فارغًا لن يكون لصورتها، بل للقارئ نفسه، في رِسالةٍ منها إلى أنّه يُمكنكَ أن تكون قوّةً من قِوى التّغيير التي تسعى لها، وذلك لأنّ عنوان عدد شهر سبتمبر سيكون "قِوى التغيير".

وعلى الرغم من أن ميغان هي أساس موضوع المجلة، إلا أنها لن تظهر على الغلاف، ويعزو رئيس تحرير المجلة السبب إلى اعتقادها بأن ذلك سيكون نوعًا من "التباهي"، فبدلاً من ذلك، أرادت ميغان التركيز على النساء الملهمات، بالإضافة إلى محتوى القضايا المطروحة، لكنها تواجدت في صورة واحدة قديمة داخل محتوى المجلة، وهي في مكتب Smart Works الخيري في لندن الذي ترعاه، والذي يساعد النساء على إجراء مقابلات عمل.

وبحسب مصادر قريبة من المجلة، فإن ميغان لم تكن مجرّد شخصية في مشروع مجلة British Vogue، بل تعاونت بشكل عملي، وشاركت في كل شيء بما في ذلك الأعمال الفنية والتصميم.

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