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ميغان ماركل والأمير هاري في حرب قانونية جديدة.. والسبب اسم طفلتهما

منشور 10 حزيران / يونيو 2021 - 06:59
ميغان ماركل والأمير هاري
ميغان ماركل والأمير هاري

شعرت دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري بالقلق من تقرير نشرته صحيفة BBC يزعم أنهما لم يستشيرا الملكة إليزابيث الثانية قبل تسمية ابنتهما ليليبت، اللقب الذي أطلق على الملكة في صغرها.

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ووفقًا لـBBC، فقد تلقى المذيع البريطاني خطابًا قانونيًا من محامي دوق ودوقة ساسكس التابع لشركة المحاماة شيلينغز، يصف التقارير التي كتبها المراسل الملكي جوني ديمون بأنها "كاذبة وتشهيرية".

 

وقد أفاد ديمون أن الثنائي الملكي لم يسعَ للحصول على موافقة الملكة إليزابيث ولم يطلبا منها الإذن في استخدام لقب طفولتها الذي أطلقه جدها الملك جورج الخامس عليها، وأشار إلى أن التقارير الإعلامية التي تفيد عكس ذلك كاذبة.

وقد ردَّ هاري على مزاعم المراسل الملكي في بيان صادر عن المتحدث باسمه أوميد سكوبي، جاء فيه: "تحدث الدوق مع عائلته قبل الإعلان، وفي الواقع كانت جدته هي أول فرد اتصل به من أفراد الأسرة".

وأشار أن الملكة رحبت بالفكرة وأيدتها بشدة خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها الثنائي الملكي.

وتعتبر الروايات المتضاربة مهمة لأنها تمثل آخر لحظة انقسام في العلاقة المتوترة بين عائلة ساسكس والعائلة المالكة، كما أنها فصل آخر في الحرب القائمة بين ماركل وهاري مع وسائل الإعلام.

ميغان ماركل والأمير هاري

معنى اسم ليليبيت

ويشير اسم "ليليبيت" إلى لقب الملكة إليزابيث الثانية داخل إطار عائلتها، وقد استخدم لأول مرة عندما كانت الأميرة إليزابيث مجرد طفلة صغيرة وغير قادرة على نطق اسمها بشكل صحيح.

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كان جدها الملك جورج الخامس يلاطفها بمودة ويدعوها "ليليبيت"، مقلدًا محاولاتها لقول "إليزابيث". منذ ذلك الحين، أصبح هذا لقبها في العائلة، كما أن زوجها الراحل الأمير فيليب كان يناديها بذلك الاسم، كما كتب يومًا رسالة لحماته بعد زفافهما، جاء فيها: "ليليبيت هي الشيء الوحيد في العالم الحقيقي تمامًا بالنسبة لي."

ومع ذلك، قال الدوق والدوقة إن ابنتهما الرضيعة الجديدة، وهي الآن الحفيدة الحادية عشرة للملكة، ستُعرف باسم ليلي كمختصر للاسم، ما يدل على زهرة تسمى "ليلي" وترمز إلى النقاء، والالتزام، والولادة والخصوبة.

ليليبيت

كلمات دالة:ميغان ماركلالأمير هارينجومفنليليبيتالعائلة المالكة البريطانية

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