ميغان وهاري وبيبي ساسكس يشكران متابعيهم.. والتبرعات بدل الهدايا

أثار دوق ودوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" حماسة محبيهم ومعجبيهم حول العالم بعد تطرقهم للحديث عن طفلهم الملكي لأول مرة.

قبل ـسبوع واحد، طلب الزوج الملكي من محبيهم التبرع لأربعة جمعيات خيرية بدل إرسال هدايا لطفلهم، وأعربا عن سعادتهم بالتأثير الكبير الذي أدخله محبيهم على أنفسهم حتى قبل وصول طفلهم أو طفلتهم والذي أسمياه "بيبي ساسكس".



نشر الحساب الرسمي التابع لـ"ميغان" و"هاري" صورة لطيفة تجمعهما التقطت أثناء زيارتهما إلى كندا هاوس بمناسبة يوم الكومنولث مُرفقة بتعليق، جاء فيه: "يريد صاحبا السمو الملكي أن تُدركوا مدى تأثير دعمكم، وتبرعكم، ومقدار الطاقة والإجراءات التي اتخذتُموها! لقد اخترتم أن تكونوا جزءًا من الصالح الجماعي، ماأحدث فارقًا حقيقيًا ".

وأضاف: "سواءً تبرعت بقيمة 5 دولارات، أو 1000 جنيه استرليني، أو عرضت تطوعك أو نشرت كلمة خير، فقد لعبت دورك.. ونيابةً عن الدوق والدوقة وبيبي ساسكس، نشكركم كثيرًا."

وفقًا لهذا المنشور، ستسمح التبرعات لصندوق Lunchbox بتوفير 100 ألف وجبة ساخنة وصحية إضافية على الأقل لأطفال جنوب إفريقيا، في حين بإمكان جمعية WellChild توفير أكثر من 300 ساعة إضافية من رعاية الممرضات المتخصصة للطفل ذي الاحتياجات الصحية الخطيرة، ما يسمح للعائلات بالبقاء معًا في المنزل بدلًا من المشفى.