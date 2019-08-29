ميل بي تعترف: أريد إقامة علاقة مع إيما بونتون.. وقتل جيري هورنر وفيكتوريا بيكهام

من جرأة إطلالاتها إلى صراعها مع طليقها "ستيفين بيلافونت"، دائمًا ما تثير مغنية فرقة "سبايس غيرلز" ميلاني براون الشهيرة بميل بي الجدل، خاصة بتصريحاتها الجريئة الصادمة.

وبعد أشهر من تصريحها الصادم بإقامتها علاقة مع زميلتها "جيري هورنر" خلال ذورة شهرة الفرقة في فترة التسعينيات، عادت ميل بي لتقدم تصريحا صادما آخر.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت ميل بي عن تصريحها الصادم خلال ظهورها أمس الأحد، في برنامجها "بروتلي أونيست آند فابيلوس شو" Brutally Honest & Fabulous Show على مسرح "لييدز غراند".

وردًا على سؤال من ستختار من فرقتها لقتلها أو الزواج منها أو إقامة علاقة منها، لم تتردد ميل بي في الإجابة وقالت: "أريد إقامة علاقة مع إيما بونتون، والزواج من ميل سي، ولكني سأقتل جيري هورنر وفيكتوريا بيكهام".

ورغم أن الأمر قد يبدو مجرد مزحة، إلا أن هذا التصريح الصادم يأتي بعد أشهر من ادعاء ميل بي أنها سبق وأقامت علاقة مع زميلتها جيري هورنر، خلال أيام سطوع نجم فرقة "سبايس غيرلز" في التسعينيات.

ويشار إلى أن ميل بي كانت قد كشفت عن تصريحها بعلاقتها مع جيري، خلال ظهورها كضيفة في برنامج لـ"بيرس مورجان" في شهر مارس، وأدى التصريح إلى توتر الأجواء بعض الشيء بينها وبين جيري، حيث سبق وكشفت أنه في البداية، كانت التدريبات خلال جولة لم شمل الفرقة محرجة.

وإضافة إلى تصريحها الأخير الجريء، لفتت ميل بي الأنظار بجمسوت ضيق من الجلد مزين بمجموعة من النقشات وذو قصّة صدر كاشفة، بينما أكملت إطلالتها بحذاء أبيض أنيق من كريستيان لوبوتان.

ويجدر بالذكر أن مغنية فرقة سبايس غيرلز سبق وكشفت عن ثنائية ميولها الجنسية، كما أنها خلال برنامجها، ساعدت إحدى السيدات الحضور على عرض الزواج على حبيبتها.

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