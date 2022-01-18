ميل غيبسون يتحوّل إلى نجم غريب الأطوار ومُتهم بقتل زوجته.. إليك التفاصيل

نشرت شركة RLJE Films المقطع الدعائي الأول لفيلم "Last Looks" اوهو من بطولة النجم العالمي ميل غيبسون بالإضافة إلى تشارلي هوننام، وأثارت قصة الفيلم مع تداول المقطع الدعائي الاول الكثير من الجدل

تفاصيل دور ميل غيبسون في الفيلم

يجسّد ميل غيبسون شخصية أليستير بينش وهو نجم غريب الأطوار يقضي معظم أيامه في موقع التصوير التلفزيوني، حيث يصبح المشتبه به الأول في حادثة مقتل زوحته.

أما النجم العالمي تشارلي فيجسد شخصية ضابط في الشرطة ترك الخدمة ويعيش حياة من البساطة ويتم الاستعانة به للتحقيق في جريمية القتل التي اتهم بها بينش بقتل زوجته

نبذة عن قصة فيلم "Last Looks"

جاء في مقطع الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم انه تم العثور على جثة زوجة أليستير بينش وهي ميتة بينما كان زوجها هو المتهم الرئيسي، واثارت هذه اللقطات حماسة الجمهور بشكل كبير للعمل متمنين ان يحمل الفيلم الكثير من الاحداث والتفاصيل المهمة

ويحاول المحقق الذي عاد للعمل جديداً أن يبرىء أليستير من تهمة التعامل مع العصابات والمديريين التنفيذيين في هوليوود وبحسب التفاصيل المتداولة فمن المقرر ان يعرض الفيلم يوم 4 فبراير المقبل في احدى منصات البث الالكتروني

يٌشار إلى ان ميل غيبسون هو اشهر نجوم هوليوود وهو من مواليد 1956، وهو ممثل ومخرج امريكي عاش في استراليا وشارك في عدد من الاعمال الناجحة من بينها افلام ماكس وفيلم Lethal Weapon .

حصل غيبسون في عام 1985 ، على لقب "الرجل الأكثر جاذبية في العالم" من قبل مجلة People.