نجمات يدعمهن بيلا ثورن بعد نشر صورها العارية.. "فخورة بك"

تعرَّضت النجمة الأمريكية "بيلا ثورن" للانتقاد اللاذع من قبل الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية "ووبي غولدبرغ" التي استهجنت قرارها في التقاط صور عارية لجسدها، حيث هدَّد أحد مخترقي الحسابات النجمة بنشر صورها الفاضحة عبر وسائل الإعلام.

ألقت "ووبي" اللوم على "بيلا" خلال تقدميها البرنامج الحواري View، بقولها: "لا يهمني كم عمرك، لكن لا تلتقطي صوراً عارية لنفسك"، حينها قررت "بيلا" الرد عليها عبر مقطع فيديو، قالت فيه: " "عار عليكِ يا ووبي، إنه ليس جميلاً أن تضعي هذه المسألة كموضوع نقاش، ستصبح كل فتاة تفكر في أنها مثيرة للإشمئزاز قبل أن تلتقط لنفسها صورة عارية"، كما أضافت وهي تبكي: "أنا لا أكذب عليكِ، لقد شعرت بالإشمئزاز إلى حد كبير يا ووبي، فمعرفة أن الجميع ينظر إلي كأني سيئة هو ما جعلني أشعر بذلك، آمل أنك سعيدة الآن."

وانطلاقًا من هنا، انطلقت حملة للدفاع عن "بيلا"، فأظهرت العديد من النجمات دعمهن الكامل من بينهن:

1. زيندايا

أرسلت الممثلة الحسناء "زيندايا" بدورها رسالة لمواساتها في محنتها، جاء فيها: "تذكري فقط أنك قوية، ورائعة، وجميلة من الداخل والخارج.. لقد حطمت قلبي بمنشورك.. أوَّد إخبارك أنك وهج وأنا فخورة بك.. أحبك."





2. لوسي هيل

علَّقت الممثلة والمغنية الأمريكية على الفيديو الذي نشرته "بيلا" وهي تبكي، وكتبت: "هنيئًا لك طفلتي، فخورة لأنك تحدث عن الموضوع..هذا حطَّم فؤادي، لكنك تصنعين الفرق في حياة الفتيات والسيدات."

3. ماديسون بير

أرسلت الممثلة الأمريكية رسالة للنجمة، جاء فيها: "أشكرك، أشكرك.. لماذا لا نتكلم عن الرجال الذين يحطمون ثقتنا ويهينوننا؟ لما لا تقول عار عليهم لتصرفاتهم المشينة واللئيمة؟ فمن الواضح أننا نثق بمن نرسل لهم شيئًا خطيرًا كما هي الحال مع العامة.. لذا أشكرك لقولك ما قلت، فعلى الحوار أن يكون بشأن تعرضنا للإساءة والإهانة."

4. ليلي روز ديب

بعتت ابنة النجم العالمي "جوني ديب" رسالة لصديقتها، كتبت فيها: "آمين! فخورة لما قمت به والطريقة التي تحدثت فيها عن الموضوع.. أنت على حق، وكل من يخالفك على باطل، فهم يعيشون في عصر مختلف، كما لا يدركون مدى تأثير كلماتهم على الشباب الصغار لأنها ترتبط بجنسهم وجسدهن.. أرسل لك حبي وكنت سأفعل ما فعلته."