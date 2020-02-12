نجمة كورية تلقى حتفها بعمر الـ25 عامًا.. لعنة الموت لا تزال مستمرة!

توفيت الممثلة الكورية "غو سو يونغ"، التي شاركت في المسلسل التلفزيوني "Goblin" ولعبت دور البطولة في فيديو الموسيقي " With Seoul" للفرقة العالمية الكورية BTS، عن عمر يناهز الـ25 عامًا.

أعلنت وكالة أعمال "غو سو يونغ" خبر وفاتها في 12 فبراير، بينما أشيعت جنازتها ضمن مراسم خاصة في 9 فبراير، ونشرت بيان رسمي أشارت فيه أن الممثلة أصبحت نجمة ساطعة في السماء كما تذكروا ابتسامتها المشرقة، وكتبوا في منشور عبر حسابهم الخاص على موقع "إنستغرام": "سنتذكرك إلى الأبد.. آمل أن تحصل على راحة أبدية دون ألم".

ووفق ما نقله موقع "Gulf News "، أفيد أن النجمة لقيت حتفها جراء إصابتها المرض، لكن ليس معروفًا إذا ما كانت هذه الحقيقة أم أنها أقدمت على الانتحار كنجوم كوريين آخرين.

يذكر أن النجم أطلَّت لأول مرة عام 2016 في المسلسل الدرامي "Goblin" وظهرت في المسلسل التلفزيوني "Solomon’s Perjury" عام 2016، كما لعبت دور البطولة في فيديو BTS الموسيقي لعام 2017.

ويأتي خبر وفاتها عقب انتحار مجموعة ضخمة من النجوم الكوريين من بينهم النجمة الكورية المشهورة "سولي" التي وجدت منتحرة في شقتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب،و معاناتها من سوء المعاملة عبر وسائل التواصل خلال الأشهر الأخير عقب فضيحة نشر صورة صدرها.

و"جو هارا"، البالغة من العمر 28 عامًا، التي أقدمت على الانتحار بعد أسبوعين من بدء جولتها الغنائية باليابان.

بالإضافة إلى هاتين النجمتين، انتحر الفنان الكوري "كيم جونغ هيون"، نجم فرقة "شايني" الكوريةـ بعد معاناته من الاكتئاب في ديسمبر عام 2017، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه".