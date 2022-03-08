نجم سنغافوري يصدم متابعيه..خمسيني بجسد عشريني!

احتفل الممثل وعارض الأزياء السنغوري تشواندو تان بعيد ميلاده الـ56، وهو ما صدم متابعيه ومحبيه ممن أشادوا بوسامته وملامحه الشبابية فهو يظهر كشاب بالعشرينات من عمرها وليس في الخمسينات.

ونشر تشواندو تان، مواليد عام 1967، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة له أثناء احتفاله بعيد ميلاده برفقة الأصدقاء، حيث جلس وأمامه قالب حلوى مُزيَّن بشموع شكلتا برقمي 56، وبدا غاية في الوسامة مُرتديًا قميصًا أزرق اللون وصفف شعره الناعم بطريقة جانبية تناسب ملامحه.



سر شباب تشواندو تان



من المعروف أن هذا الرجل السنغافوري كان يعمل كعارضة أزياء في الثمانينيات. حتى أنه تمكن من أن يصبح مغني البوب ​​في التسعينيات. لكن مسيرته في الغناء لم تدم طويلا ولهذا اختار نشاطا آخر وهو التصوير الفوتوغرافي.

وقد بدأت شهرة تان حينما أخبره أصدقائه أن العملاء يفضلون المصور الذي يتمتع بقاعدة جماهرية كبيرة، ومن أجل إثراء حسابه الشخصي بدأ بنشر صور له لمشاركة أفكاره في خانة التعليقات.

ولاحظ متابعو تان أنه لا يكبر في العمر على الإطلاق، إذ اعتقد البعض أن الأمر كله يتعلق بعلم الوراثة، بينما يعتقد الآخرون أن السر يكمن في المكان الذي يعيش فيه لأن سنغافورة تتمتع بهواء نقي وأدوية جيدة ومنتجات عالية الجودة.





وها نكشف كيف يقضي المصور حياته اليومية التي قد تكون السر وراء شبابه الدائم:



1. يأكل 6 بيضات على الإفطار



يتمسك تان بالمبدأ القائل "أنت ما تأكله"، ويعتقد أن الحالة الصحية للإنسان وكذلك مظهره يعتمد 70 بالمائة على الطعام الذي يأكله و 30٪ على التمارين الرياضية؛ لهذا السبب يتناول 6 بيضات مسلوقة على الإفطار يتناول منهم صفارين فقط لمنع زيادة نسبة الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، يشرب كوبًا من الحليب ويضيف أحيانًا الأفوكادو مع التوت إلى وجبة الإفطار، وتعتبر هذه كمية جيدة من البروتين والطاقة لبداية اليوم.

ولوجبة الغذاء، يتناول الدجاج مع الأرز والخضروات المشوية وحساء السمك خلال النهار.

واعترف الفنان أن البوظة هي نقظة ضعفه فيتناولها في النصف الأول من اليوم، كما أنه يتجنب القهوة والشاي والكحول والتدخين، ويشرب كميات كبيرة من المياه ويتناول سلطة الخضار الطازجة في فترة العشاء.

2.يقضي حوالي 90 دقيقة في ممارسة الرياضة يوميًا



يمارس تان تمارين القوة 4 مرات في الأسبوع أو 3 مرات على الأقل، ولا تتجاوز المدة النصف ساعة، ثم يتبعها تمارين لتقوية عضلة القلب. وبسبب إصابة ركبته، فهو يمشي بخطى سريعة على جهاز المشي. علاوة على ذلك، يحاول ممارسة رياضة السباحة يوميًا في فترة المساء لمدة ساعة.

3. يفعل ما يحبه فقط

لا بد أن تدرك أن كل ما تفعله يؤثر على حالتك النفسية التي بدورها تؤثر على صحتك الجسدية ومظهرك الخارجي، فقد صرَّح تان خلال إحدى اللقاءات: "لقد جربت العديد من الوظائف المختلفة لكنني توقف وبدأت أمارس ما أحبه، فأنا أعشق التواصل مع الناس وأحب التقاط الصور .. إذا فعلت ما لا تحبه، فإنك ستشعر بالسوء وبالتأكيد سيؤثر ذلك على صحتك".



4. لا يستخدم مستحضرات العناية بالبشرة



يعتقد البعض أن الفنان أجرى عمليات تجميلية أو يستخدم مستحضرات تجميل خاصة، لكنه نفى ذلك وأكد أن بشرته حساسة جدًا لذلك لا يستخدم سوى مستحضرين هما غسول جل للوجه وكريم مرطب.

وكشف أنه خضع للبوتوكس، لكنه لم يعجب بنتائجها لذلك توقف عن ذلك. ومع ذلك ، يعترف تان أنه يستخدم صبغة شعر بسبب شيب شعره.

5. لا يستحم متأخرًا



يخلد تان إلى النوم باكرًا ويستيقظ باكرًا، وكما يتوقف عن تناول الطعام قبل النوم بـ5-6 ساعات.

وصرّح تان خلال إحدى لقاءاته: "صدقني، الذهاب للنوم مبكرًا يستحق كل هذا العناء. بعد حصولك على قسط كافٍ من النوم ، ستتمكن من القيام بالمزيد من الأشياء أثناء النهار بدلاً من العمل في الليل ".