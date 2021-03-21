نجم عالمي يغتصب حبيبته لأربع ساعات.. وما فعله بها منافي للعقل!

السلوك السيء ليس غريبًا على الممثل الأمريكي "آرمي هامر"، فقد انتشرت العديد من الفضائح تكشف مرضه النفسي الخطير تجاه النساء، والآن تلاحقه إتهامات جديدة رفعتها عليه حبيبته السابقة "إيفي" التي استمرت علاقتهما لأربع سنوات.

أطلت ""إيفي"، البالغة من العمر 24 عامًا، في مؤتمر صحفي إلى جانب محاميتها والذي عقد في مدينة لوس أنجلوس"، وكشفت تعرضها للاغتصاب والتعنيف والاعتداء الجنسي لأربع سنوات، حتى أنه أقدم على ضرب رأسها بالحائط مرارًا وتكرارًا وإصابتها بكدمات في وجهها,

تقول إيفي إنها قابلت هامر في عام 2016 عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا، بينما كان هامر يبلغ من العمر 29 أو 30 عامًا، وأشارت أنه كان يسيء لها عقليًا وعاطفيًا وجنسًا.

وتدعي إيفي أن هامر اغتصبها بعنف لأكثر من أربع ساعات عام 2017، وأصابها بكدمات، وجلد قدميها، وارتكب أعمال عنف لم توافق عليها.

وكشفت أنها حاولت الابتعاد عنه لكنه لم يسمح بذلك، حتى أنها اعتقدت بأنه سيقتلها.

وأوضحت إيفي إن هامر أصبح عنيفًا بشكل متزايد مع استمرار العلاقة، وبيَّنت المحامية جلوريا ألريد قائلة: "في كثير من الأحيان، يختار الرجال المشهورون النساء الضعيفات، ولا سيما بعض معجباتهم؛ لاستخدامهن وإساءة معاملتهن. غالبًا ما يتخذ المشاهير هذا الاختيار لأنهم قد يشعرون أنه يمكنهم بسهولة استخدام قوة المشاهير لإغواء والتلاعب بالمعجبين الذين يعجبون بهم أو يعبدونهم".

وتابعت: "ويعتمدون أيضًا على الخوف الذي يتملك العديد من النساء بشأن الحديث علنًا ضد أحد المشاهير."

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه هامر اتهامات بإساءة المعاملة الجنسية، فقد تداول محادثة جمعت بين الممثل الأمريكي وإحدى المعجبات من خلال تطبيق انستغرام، وجاء في المحادثة أنه يرغب بممارسة أفعال جنسية شاذة معها ما بين كسر عظامها وامتصاص دمها وقطع أصابعها وأكل لحمها، إضافةً إلى رغبته بحمل قلبها بين يديه.

وظهر في الفيديو اعتراف صريح منه بأنه كان قد قتل أحد الحيوانات سابقاً وتناول قلبه دون طهي مباشرةً بعد القتل.

كما كشفت حبيبة "آرمي" السابقة- كورتني فوسكوفيتش- تفاصيل صادمة عن علاقتهما التي لم تكن رومانسية بحسب وصفها، إذ أنها أكدت في حوار حصري لصالح إحدى المجلات الأمريكية أنه أخبرها برغبته في تحطيم أضلاعها وتناولها مع صلصة الشواء!!

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