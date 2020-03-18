نجم Game of Thrones يكشف إصابته بكورونا..وصورة له لزوجته!

كشف الممثل النرويجي "كريستوفر هيفجو" إصابته بفيروس كورونا عقب خضوعه للاختبار.

وشارك "كريستوفر هيفجو"، البالغ من العمر 41 عامًا، متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته "غري مولفير هيفجو"، وكتب: "تحية من النرويج! آسف لإخباركم أني استلمت نتائج فحوصاتي واتضح أنها إيجابية بشان إصابتي بفيروس كورونا".





بدلاً من البحث عن الشفقة، استخدم"هيفجو" حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول الوباء العالمي، وحثَّ متابعيه الذين يصل عددهم أكثر من 3.7 مليون متابع في الابتعاد عن بعضهم البعض، وقال: "أحثكم جميعًا على توخي الحذر الشديد؛ اغسل يديك حافظ على مسافة 1.5 متر من الآخرين، واحرص على الحجر الصحي ؛ افعل كل ما بوسعك لمنع الفيروس من الانتشار".

وتابع: "أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل طالما استغرق الأمر، نحن بصحة جيدة، أعاني فقط من بعض الأعراض الخفيفة كالزكام، لكن هناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس المدمر. "

واختتم منشوره:"معا يمكننا مكافحة هذا الفيروس وتجنب أزمة في مستشفياتنا.. من فضلكم اعتنوا ببعضكم البعض، وابقوا مسافة بينكم.

يذكر أن "هيفجو" اشتهر بدور "تورمند جاينتسبين"، المهاجم البري المحبوب، في مسلسل Game of Thrones.

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