نجم Game of Thrones ينتظر مولوده الأول.. ويكشف جنس المولود! (صور)

أعلن الممثل الأيسلندى "هافثور يوليوس بيورنسون" أنه وزوجته "كيلسي هانسون" بانتظار مولودهما الأول، وشاركا الأخبار السعيدة مع متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر نجم مسلسل Game Of Thrones سلسلة صور تجمعه بزوجته الحسناء عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث تمسك "كيسي هانسون" ببالون ضخم أسود اللون بينما يستعد هو بتفجيره بإبرة صغيرة من أجل كشف جنس مولودهما، وفي الصورة الثانية يتضح أنهما ينتظران مولودًا ذكرًا.



في لقطات أخرى، يتبادل الثنائي القبل أمام مجموعة من الأصدقاء ممن شهدوا اللحظة الرائعة، وفوق قصاصات الورق الزرقاء.

وعلَّق "ذا ماونتين": "حرك إلى اليمين لمعرفة جنس نسختي المصغرة".

يذكر أن فارق الطول بين الزّوجين يصل إلى 42.58 سم، فطول "ذا ماونتين" يصل إلى 2.06 م، بينما يصل طول العروس كيلسي إلى 157.48م، إذ بالكاد يصل رأسها إلى أسفل كتف ثور.

ومن الأمور الطريفة عن الثنائي مُختلف الأطوال، هي طريقة تعارفهما التي حصلت كما في الأفلام الرومانسية، إذ كان الممثل في أحد الملاهي الليلية في كندا، وكانت كيلسي تعمل فيه، وبعدما رأت ضخامة النّجم وصغر حجمها، طلبت منه صورة تذكارية، ليتحوّل الأمر بينهما إلى حُب وغرام، تكلل بالزّواج يوم السبت الماضي.