نجوم بوليوود يستمتعون بأجواء دبي.. وديبيكا بادكون في سهرة مع الأصدقاء

أصبحت دبي المكان "المستقبلي" للنجوم من مختلف المجالات، وقد أمكن رصد مجموعة من نجوم بوليوود متواجدين في الإمارات العربية المتحدة للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والفعاليات الحماسية ابتداءً من فتاة بوليوود بريانكا شوبرا وانتهاءً هريثيك روشان.

وهنا نعرض بعضًا من الصور واللقطات للنجوم العالميين يستمتعون بوقتهم في دبي:



1. بريانكا تشوبرا



آخر مسافر عالمي توقف على شواطئ الإمارات العربية المتحدة هي النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس، التي نشرت لقطة للمدينة عبر حسابها على "إنستغرام"، إذ تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من نشرها صور لحفل الديوالي الخيالي الذي حضره نخبة من النجوم أمثال ميندي كالينج، وليلي سينغ، وجون ليجند وكريسي تيجن.







2. جاكلين فرنانديز



كانت جاكلين فرنانديز تستمتع بإجازتها كاملة في دبي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام" بتاريخ 12 نوفمبر.، ظهرت فيها بملابس سباحة زرقاء مؤلفة من قطعة واحدة بينما تجلسإلى جانب المسبح وورائها في الخلفية مباني وأبراج دبي.





3. بوني وجانفي كابور في إكسبو 2020 دبي



قامت ممثلة بوليوود جانفي كابور وشقيقتها خوشي ووالدهما المنتج السينمائي بوني كابور بزيارة إكسبو 2020 دبي والجناح الهندي هناك. شاركت القناة الرسمية للجناح الهندي على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" مقطع فيديو عن زيارة العائلة.

وأعربت جانفي كابور عن سعادتها عقب زيارتها للجناح، وشاركت منشور عبر حسابها الخاص أرفقته بتعليق: "جناح الهند يجسد تمامًا ما تمثله أمتنا؛ كل ما نفخر به وكل ما نطمح أن نكونه".





4. خوشي وجانفي كابور تستمتعان بالصحراء



نشرت الممثلة الهندية جانفي كابور (24 عامًا) صورًا مع شقيقتها خوشي بينما كانتا تستمتعان بالدراجات الرباعية في الصحراء.





5. هريثيك روشان وعاصف خان في وقع تصوير فيلم "Vikram Vedha" في أبو ظبي



توجه ممثل بوليوود هريثيك روشان مؤخرًا إلى برج خليفة، أطول مبنى في العالم، من أجل وظيفة ترويجيه، لكنه توقف في القمة للاستمتاع بالمنظر .

وفي وقت سابق، ترددت شائعات بأن روشان كان في الإمارات لتصوير فيلمه القادم "Vikram Vedha"، وهو إعادة إنتاج لفيلم يحمل ذات الاسم أصدر عام 2017.





6. فيكي كوشال في أبو ظبي



كان نجم فيلم "Bhoot Part 1"، فيكي كوشال، تيستمتع بقيادة السيارات الرائعة في الإمارات العربية المتحدة؛ فقد التقطت له صورة مؤخرًا يقود سيارة رولز رويس في أبو ظبي.





7. ديبيكا بادوكون برفقة أصدقائها



ديبيكا بادوكون ملكة الجمال التي تحولت إلى نجمة سينمائية تشارك في روائع الطهي في دبي. شوهدت مع الممثل الكوميدي نيتين آر ميران وزوجته في المطعم اليوناني "ناموس دب"ي ومع والدتها في أماكن حماسية مختلفة. وفقًا للمصادر، فإن تواجد بادكون في الإمارات من أجل تصوير مشاهد من فيلمها Fighter من بطولة هريثيك روشان.





8. فرح خان كوندر



حصلت فرح خان، مصممة رقصات النجوم ، على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي حاليًا تستمتع بقضاء بعض الوقت مع العائلة في المدينة وشوهدت في مركو كيدزانيا تحظى بفنجان من القهوة على شرفة الفندق.

