هاري ستايلز وكايا جربر في إجازة شاطئية.. والأخيرة تتألق بكروب توب أبيض (فيديو)

يُعتبر النجم البريطاني "هاري ستايلز" صديقًا مُقربًا من عائلة عارضة الأزياء العالمية "سيندي كروفورد"، لذا ليس مُستغربًا أن يقضي وقتًا مُمتعًا برفقة ابنتها "كايا جربر".

رصدت عدسات الباباراتزي "هاري ستايلز"، البالغ من العمر 25 عامًا، برفقة العارضة الحسناء "كايا جربر" يستمتعان بأشعة الشمس على رمال شاطئ ماليبو في نهاية عطلة الأسبوع، كما شوهدا يلعبان الكرة الطائرة.

بدت "جربر"، البالغة من العمر 17 عامًا، غاية في الأناقة كعادتها مُرتديةً "توب" أبيض قصير من قماش الدانتيل نسَّقته ببنطال جينز عريض ذي خصر عالٍ، بينما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها. بينما اختار "ستايلز" ارتداء تيشيرت أبيض بطبعات باللون الأزرق نسَّقه بشورت أصفر.









الجدير بالذكر أن الثنائي يعرفان بعضهما البعض وتجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أربع سنوات، كما أنّ "هاري" أمضى وقته برفقة والدي العارضة "سيندي" و"راندي جربر" في عقارهم الفاخر بكندا.