هايلي بالدوين كحورية البحر في فستان زفافها الأبيض.. وهذا ما ميّزه عن غيره!

تزوّجت عارضة الأزياء هايلي بالدوين من النجم جاستين بيبر يوم الإثنين الماضي خلال حفل ضخم أقيم في منتجع فاخر في كارولينا الشمالية، حيث احتفلا وسط العائلة والعديد من الأصدقاء من المشاهير.

وبعد مرور فترة أسبوع على الزفاف، نشرت هايلي صورةً لها من الحفل وبدت كحورية البحر وهي ترتدي فستانها الأبيض من الدانتيل والمزخرّف باللؤلؤ، كما جاء بقصة الاوف شولدر وفتحة كبيرة من جهة الظهر، بينما انتهى بذيل سمكة طويل.

وانتقلت هايلي إلى صفحتها الخاصة على إنستغرام لتشكر المصمم فيرجيل أبوه على صناعة الفستان فقالت: "كان يوم الإثنين الماضي أفضل أيام حياتي"، وتابعت: "شكراً لك فيرجيل أبوه على صناعة فستان أحلامي ورؤيتي فيه، فأنت وفريق Off White الخاص بك مبدعون بشكل لا يصدق وأنا ممتنة لإرتداء إبداعك الجميل".

وتتميز العلامة التجارية لفيرجيل باستخدام اقتباس مكتوب بالأحرف الكبيرة بآخر ذيل الفستان، وهذا ما شوهدت به هايلي حيث كان مكتوب على أسفل فستانها "TILL DEATH DO US PART".

وكان هذا الفستان واحداً من ثلاث فساتين تميّزت بهم هايلي فقد اختارت في البداية فستان أبيض من الساتان لتنتقل بعدها إلى فستان آخر يشبه فستان دوقة ساسكس الذي ارتدته أثناء حفل العشاء في Frogmore Cottage.

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