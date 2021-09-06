هذا الشريك المناسب لـ بريانكا شوبرا بنظر عمتها.. والأخير يحمر خجلًا

كشفت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ذات مرة أن عمتها تؤمن أن النجم البوليوودي موهيت راينا سيكون شريكًا مناسبًا لها.

منذ سنوات، أشارت عمة بريانكا شوبرا إن موهيت راينا يعتبر شريكًا وزوجًا مناسبًا لها، بعدما حقق الأخير شهرة كبيرة في البرنامج التلفزيوني الشهير Devon Ke Dev ... Mahadev.

وخلال إحدى المقابلات، تطرَّق راينا للموضوع، وقال خجلًا بوجه محمر: "كنت عاجزًا عن الكلام في ذلك الوقت، وأنا عاجز عن الكلام الآن". ولدى سؤاله عما إذا كان الناس ما زالوا يتحدثون معه حول الموضوع، أجاب: "ليس بعد الآن، كان هذا منذ وقت، والأشياء تم تضخيمها، لكن كان الوضع جميل."

ووفقًا لتقرير في India Today، صرَّحت بريانكا ذات مرة أن عمتها كانت تحب موهيت لأنه كان شابًا حسن التصرف وصادق وهو أيضًا ممثل جيد بشكل استثنائي.

يجدر الإشارة إلى أن بريانكا متزوجة من المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس، حيث يتنقلان بين مدينتي لوس أنجلوس ولندن، حيث تعمل بريانكا في المملكة المتحدة من أجل تصوير مشاريعها الفنية. في غضون ذلك، شرع نيك جوناس في جولة مع فرقته "جوناس براذرز".