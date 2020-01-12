هذه قائمة المرشّحين لجائزة بيرت البريطانية.. وهاري ستايلز في منافسة هذا النجم

سيقام حفل توزيع جوائز بريت البريطانية للتسجيلات الصوتية لتكريم موسيقى البوب في 18 فبراير 2020.

ويتواجد كل من الفنانين البريطانيين لويس كابالدي وهاري ستايلز من بين قائمة الفنانين المرّشحة للجوائز، أما المغنية الأمريكية بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عاماً من فئة الفنانات العالميات المترّشحات إلى جانب ليزو وأريانا غراندي.

وبالرغم من نجاح بيلي في أربعة ترشيحات فقط من اصل 25 ترشيح في الفئات التي لا تمثّل النساء المتميزات، لا توجد فنانات أدرجت في القائمة المختصرة لأفضل مجموعة من الألبومات.

أما بالعودة إلى المغنيين الذكور فإن ألبوم Someone You Loved للويس لوتوم يتصدر قائمة الترشيحات لأفضل مجموعة من ألبومات ضمن فئة الذكور.

وفي الوقت نفسه سيتم ترشيح ديف مرة اخرى في فئة أغنية هذا العام لموقعft. Burna Boy بالتنافس مع إيد شيران وجاستين بيبر.

وستغني أريانا غراندي ضد بيلي وليزو وكذلك كاميلا كابيلو ولانا ديل ري كأفضل فنانة فردية دولية.

ويتم التصويت على الجوائز من قبل 1500 شخص من جميع أنحاء صناعة الموسيقى في المملكة المتحدة بما في ذلك الصحفيين والعاملين في صناعة التسجيلات الموسيقية.

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