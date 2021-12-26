هكذا احتفلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس بالكريسماس

احتفلت النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها الفنان الأمريكي نيك جوناس بالكريسماس، وتمنوا لمحبيهم الحب والنور لهذا العام.

احتفل الثنائي بعيد الكريسماس في منزلهما الواقعة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ووثَّقا لمحات من الأجواء الاحتفالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك نيك جوناس متابعيه عبر موقع "إنستغرام" اليوم الأحد صورة عائلة تجمعه ببريانكا شوبرا وكلابهم الثلاثة، حيث تجمعوا أمام شجرة عيد ميلاد ضخمة مُزيَّنة بالكرات الكريستالية الحمراء والشرائط الذهبية والأضواء بينما تناثرت الهدايا حولها.

واختارت شوبرا ارتداء جامبسوت أخضر اللون أنيق من قماش الحرير، بينما تألق جوناس ببدلة رياضية باللون الخمري.

يأتي ظهور نيك وبريانكا الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حضورهما العرض الترويجي لفيلمMatrix: Resurrections.

