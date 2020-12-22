هكذا وصف إيد شيران زوجته في أغنيته Afterglow.. ويكشف تفاصيل عن ابنته "أنتاركتيكا"

يحاول النجم البريطاني "إيد شيران" إبعاد حياته الشخصية والعائلية عن الصحافة ووسائل الإعلام، لكنه قرر هذه المرة منح متابعيه تفاصيل بسيطة لحياته العاطفية.

شارك صانع الأغاني البالغ من العمر 29 عامًا بعض التفاصيل عن رحلته إلى القارة القطبية الجنوبية حيث يعتقد أنه وزوجته "شيري" قد استقبلا خبر حمل ابنتهما "ليرا أنتاركتيكا" في عيد الميلاد الماضي.

وقد أصدر "إيد شيران" أغنية جديدة بعنوان Afterglow في محاولة للتنافس في مخططات أغاني عيد الميلاد هذا العام، حيث تناول رحلته السريعة إلى القارة القطبية الجنوبية جنبًا إلى جنب مع زوجته، وأشار أنه كتب كلماتها العام الماضي.

وعلَّق "شيران": "إنها ليست أول أغنية من الألبوم التالي، إنها مجرد أغنية أحبها، وآمل أن تحبوها أيضًا. استمتع! والآن أعود إلى أرض الأبوة، إلى اللقاء."

وتضم أغنيته المذهلة حول زوجته المحبوبة تضم كلمات: "أوقفي الساعات، إنه لأمر مدهش، يجب أن تري الطريقة التي يرقص بها الضوء على شعرك.. مليون لون من البندقي، الذهبي والأحمر، صباح السبت يتلاشى.. انعكست الشمس على القهوة في يدك، وعلقت عيناي في نظراتك من جديد."

وتابع: "كنا عاشقان سكارى ينتظران معجزة، بينما نحاول إيجاد أنفسنا في ثلوج الشتاء".

يذكر أن "إيد شيران" و"شيري" رحبا بابنتهما الغالية في سبتمبر الماضي.