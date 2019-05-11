هيلاري داف تعلن خطوبتها من حبيبها ماثيو.. وتستعرض خاتمها الألماسي الضخم!

أعلنت النجمة "هيلاري داف" خطوبتها من المغني "ماثيو كوما" صباح الخميس الماضي، حين نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورةً تجمعها مع حبيبها، بينما كانت تلبس خاتماً كبيراً من الألماس.

وشاركت هيلاري متابعينها بسلسلة من الصور الرومانسية، حيث ظهرت وهي تعرض خاتمها الألماسي، بينما كانت تقبّل خطيبها في صورة أخرى، وعلّقت داف على الصورة: "لقد طلب مني أن أكون زوجته!"، ليتبعها ماثيو بتعليق آخر، يقول فيه: "لقد طلبتُ من صديقتي المفضلة الزواج بي".

يبدو أن خاتمها كان عبارة عن قطع ألماسية بوزن 5 قيراط، جاءت على طراز السوليتير، ويبلغ قيمته ما يقارب 200 ألف دولار، وفقاً لمجموعة The Diamond Pro للمجوهرات.

وخلال وقت سابق، بدأت هيلاري في مواعدة ماثيو عام 2016، ورحّبا بطفلتهما الأولى بانكس فيوليت في 25 أكتوبر، بالإضافة إلى وجود طفلها لوكا من زوجها السابق مايك كومري.

وعلى الصعيد المهني، أصبحت هيلاري إسماً مشهوراً بعد أن احتلّ فيلمها The Lizzie McGuire الصدارة في قناة ديزني عام 2001، وقد واصلت نجاحها حتى شكّلت مؤخراً فرقة غنائية جديدة تُدعى Winnetka Bowling League، بالإضافة إلى دخولها في مجال تصميم النظارات.

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