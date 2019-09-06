وفاة جدة جيجي حديد.. وحبيبها الجديد يسافر لدعمها! (صور)

توفيت جدة عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" في أواخر شهر أغسطس عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصابها ستة مرات.

ووقف إلى جانب "جيجي حديد" في محنتها حبيبها الجديد "تيلر كاميرون"، نجم برنامج Bachelorette، حيث سافر على متن طائرة متوجِّهة إلى هولندا لمواساتها، رغم مرور شهر واحد تقريبًا على علاقتهما، ما يعني أنهما جديَّان بشأن مستقبلهما معًا.







وشوهدت العائلة بأكملها ترتدي اللون الأسود حدادً على الجدة "آنس فان دين هيريك"، والدة "يولندا حديد"، فارتدت "جيجي" فستانًا أسود بسيط وأسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانبي كتفها، بينما لم تطبع أي مستحضرات تجميل على بشرتها، بينما التفت يدها حول خصر حبيبها الوسيم، التي تألَّق هو الآخر ببدلة سوداء وقميص أبيض أنيق.

وتواجد في العزاء كل من "بيلا حديد، وشقيقها الأصغر "أنور حدديد" وحبيبته المغنية الأمريكية "دوا ليبا"، بالإضافة إلى "يولندا حديد" وحبيبها الجديد "جوزيف جينغولي".

وفي وقت سابق، نشرت "جيجي" سلسلة صور لجدتها باللونين الأسود والأبيض، وكتبت بكلمات مؤثرة: "ملاكنا قاتلت مرض السرطان ستة مرات في حياتها بكامل قوتها، وعزيمتها، بينما كانت أعظم أم وجدة.. إنها مثال مشرف سنحمله معنا إلى الأبد. نحن نحبك أكثر من مجرد كلمات ، أوما الجميلة الرائعة."