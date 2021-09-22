وفاة زوج المصمم الشهير توم فورد بعد معاناة مع المرض!

أعلن مصمم الأزياء العالمي والشهير توم فورد عن وفاة زوجه ريتشارد باكلي عن عمر يناهز الثانية والسبعين عاماً، ليلة الأحد الماضي.

وكشف البيان الصادر عن شركة فورد بأن ريتشارد باكلي وهو مصمم أزياء وصحفي شهير توفي لأسباب طبيعية بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأ ممثلي الشركة البيان الصادر بعبارة: "ببالغ الحزن والأسى يعلن مصمم الأزياء توم فورد عن وفاة زوجه المحبوب ريتشارد باكلي والذي وافته المنية يوم الأحد الماضي".

ومن الجدير بذكره أن توم وفورد كانا على علاقة رومانسية لسنوات عديدة حيث تزوجا خلال عام 2014 وكان ريتشارد صحفي لمنشورات متضمنة في صحف Women's wear Daily و Vanity fair.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: