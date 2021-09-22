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وفاة زوج المصمم الشهير توم فورد بعد معاناة مع المرض!

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:05
توم فورد وزوجه
توم فورد وزوجه

أعلن مصمم الأزياء العالمي والشهير توم فورد عن وفاة زوجه ريتشارد باكلي عن عمر يناهز الثانية والسبعين عاماً، ليلة الأحد الماضي.

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وكشف البيان الصادر عن شركة فورد بأن ريتشارد باكلي وهو مصمم أزياء وصحفي شهير توفي لأسباب طبيعية بعد صراع طويل مع المرض.

توم فورد

وبدأ ممثلي الشركة البيان الصادر بعبارة: "ببالغ الحزن والأسى يعلن مصمم الأزياء توم فورد عن وفاة زوجه المحبوب ريتشارد باكلي والذي وافته المنية يوم الأحد الماضي".

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ومن الجدير بذكره أن توم وفورد كانا على علاقة رومانسية لسنوات عديدة حيث تزوجا خلال عام 2014 وكان ريتشارد صحفي لمنشورات متضمنة في صحف Women's wear Daily و Vanity fair.

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