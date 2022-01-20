ويل سميث يحتفل بعيد ميلاد والدته.. ويهديها رقصة لطيفة

احتفل النجم العالمي الشهير "ويل سميث" بعيد ميلاد والدته كارولين برايت، حيث بلغت الخامس والثمانين من عمرها، وذلك من خلال هدية بسيطة أشعرتها بسعادة بالغة.

ويل سميث يرقص مع والدته على أنغام I Wanna Dance With Somebody

شارك النجم العالمي مقطع جميل عبر حسابه الخاص غلى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث كان ينظر ويل إلى عيون والدته بينما مسك بيدها وبدآ بالرقص على الاغنية الشهيرة.

وبدأ الثنائي بالرقص بطريقة لطيفة وبحركات الدوران كاشفين عن قضائهما وقت مميز سويًا، وعلّق ويل سميث على الصورة بقوله : "اليوم انت 85 عاماً وأنا سعيد بهذا اليوم الكبير دعينا نرقص يا أمي ونحن بطريقنا إلى 100".

وأشاد العديد من النجوم بوالدة الفنان العالمي كما علّقوا ببعض التهاني حيث قال جيمي فوكس: "يوم ميلاد سعيد يا أمي"، أما شيري زوجة النجم العالمي الأولى فقد علّقت: "يوم ميلاد سعيد يا أمي وانا أحبك".

ويل سميث يشيد بوالدته كثيراً

وتعدّ هذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها ويل سميث بعيد ميلاد والدته ففي العام الماضي شارك النجم العالمي صورة لوالدته حوله وعلّق: "يوم أم سعيد أمي".

ويؤكد سميث بشكل مستمر عن متانة علاقته بوالدته وحبه الكبير لها