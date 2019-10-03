ويل سميث يطلق مجموعة ملابس رياضية.. وسترة The Fresh Prince Of Bel-Air تعود للأضواء!

كشف النجم "ويل سميث" أخيراً عن إطلاقه خط الملابس الخاص به تحت اسم Bel-Air Athletics يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

ونشر ويل مقطع فيديو يروّج لقطع الملابس الرياضية المتوافرة في المجموعة والتي ستكون معروضة للشراء في Shop.WillSmith.com.

ومن بين العديد من العناصر المعروضة للبيع سترة قابلة للعكس تشبه سترة بدلة Bel Air التي ارتداها في مسلسه الشهير The Fresh Prince Of Bel-Air عام 1990.

وظهر ويل وهو يرتدي سترة رياضية زرقاء بينما يؤدي حركات راقصة ويقول "إنها ليست مجرّد ملابس رياضية"، ثم فتح سميث سترته وكشف عن الجانب العكسي الملوّن بالإضافة إلى بلوزة صفراء أسفله.

وصمم سميث العديد من المجموعات المختلفة حسب ما ظهر في مقطع الفيديو، فتضمن القميص والشورتات والقبعات وحتى وحتى كرة السلة بالإضافة إلى جوارب رياضية.

أما من ناحية تكلفة كل قطعة من هذه المجموعة فقد تتراوح ما بين 200 دولار لحقيبة الظهر التي تشتمل على االسترة المعاكسة وقميص وجورب والكرة، بينما تبلغ تكلفة القمصان 30 دولار وبلايز الهودي 60 دولار.

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