ويني هارلو بإطلالة البيجاما في الكوتشيلا.. وتعود لطفولتها!

انطلقت فعاليات مهرجان كوتشيلا للعام 2019 يوم السبت، حيث يتواجد العديد من النجوم والممثلين وعارضين الأزياء، لإستعراض إطلالاتهم العصرية، ورصدت كاميرا الباباراتزي النجمة "ويني هارلو" وهي ترتدي بيجاما ومتواجدة في الاحتفال، حيث ظن البعض بأنها تواجدت عن غير قصد في المهرجان.

ولكن لم يكن هناك أي شىء غير متعمد حول الموضوع، حيث ظهرت ويني بإطلالة البيجاما الوردية الكاملة، فارتدت بنطال رياضي وردي، مطابق لونه لوب النوم الطويل، المزيّن بريش على أطرافه، ونسّقت معه حذاء رياضي أبيض، ولإتمام إطلالتها الوردية، أسدلت شعرها المطابق لونه لملابسها نحو أكتافها، وتزيّنت بأحمر شفاه بنفس اللون.

وخلال وقت سابق من ظهر نفس اليوم، شوهدت ويني على متن لعبة دائرية في مهرجان Revolve في كاليفورنيا بالقرب من المكان الذي أقيم فيه احتفال كوتشيلا، حيث ظهرت بإطلالة نابضة بالحياة والطفولة، وهي جالسة على تلعب، حاملة بيدها غزل البنات.

وبدت ويني مثيرة بلون الأصفر النيون، بتنورة قصيرة شفافة، يمكن رؤية ملابسها الداخلية من خلالها، ومطابقةً للون التوب، ونسّقت معه حذاء رياضي أبيض، كما تزيّنت باقراط هوب دائرية، وشعرها الوردي المموّج، المنسدل نحو خصرها.

ومن الجدير بالذكر أن ويني هارلو هي أول عارضة أزياء مصابة بالبهاق، لكنها لاتخجل من ذلك، بل تستعرض جسدها في كثير من الإطلالات المثيرة، في العديد من المناسبات.

المزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: