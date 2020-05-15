غارة اسرائيلية على حلب

افادت مصادر وتقارير اعلامية وسياسية عن سماع دوي انفجارات قوية في مدينة حلب شمال سورية

ورجحت التقارير ان تكون المدينة تتعرض لعدوان اسرائيلي غاشم عليها

وقال شهود ان طائرات حربية مجهولة شوهدت في سماء المدينة ورجح الاعلامي هفال عبدو ان تكون طائرات اسرائيلية استهدفت مقر مدفعية الراموسة التابعة للنظام

وفي الرابع من الشهر الجاري اعلنت وسائل الإعلام الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجوما صاروخيا إسرائيليا على مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب بشمالي البلاد، في ثاني غارة من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقال الجيش السوري في بيان حينها إن إسرائيل ضربت ثكنات عسكرية في السفيرة بريف حلب الشمالي، وكان التلفزيون الرسمي ذكر في وقت سابق أن مركزا للأبحاث تعرض لهجوم.

ونقلت رويترز إن مصادر مخابراتية أن مروحيات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل على أهداف داخل جنوبي سوريا تعرف بأنها مركز لمسلحين من جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال مصدر مخابراتي بالمنطقة أن إسرائيل تكثف غاراتها في سوريا في وقت يهتم فيه العالم والإقليم، بما في ذلك سوريا، بمكافحة فيروس كورونا.

ونسبت إلى مصادر مخابرات غربية أن فصائل مسلحة مدعومة من إيران تتمركز في محافظة حلب منذ فترة، وأن لديها قواعد ومركز قيادة، وذلك في إطار وجود متنام بالمناطق الخاضعة للحكومة في سوريا.