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بايرن ميونخ يهدد بالانسحاب من صفقة هاري كين

تاريخ النشر: 07 آب / أغسطس 2023 - 07:58
هاري كين (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
هاري كين (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

رفض توتنهام هوتسبير أحدث العروض المقدمة من بايرن ميونخ للتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين هذا الصيف.

ويرى مسؤولو النادي البافاري أنهم قدموا عرضاً ضخماً من حيث القيمة يخولهم من التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

لكن دانييل ليفي رئيس سبيرز رفض جميع المقترحات في ظل تمسكه منقطع النظير بقائد الفريق اللندني.

ونوهت شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى المفاوضات المستمرة التي جمعت الناديين بشكلٍ مباشر خلال الأيام الماضية والتي لم تسفر عن شيء يذكر.

ودفع هذا الأمر إدارة بايرن للتهديد بالانسحاب من الصفقة بحال رفض توتنهام العرض الأخير والبحث عن لاعبين آخرين لحل مشكلتهم الهجومية.

ويتبقى على الاتفاق الذي يربط كين بتوتنهام أقل من عام، علماً بأن المهاجم الفذ خاض 435 مباراة بقميص الفريق سجل فيها 280 هدف.

كلمات دالة:توتنهامبايرن ميونيخهاري كاين

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