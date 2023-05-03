البيتكوين ينخفض 4.8٪ اليوم الأربعاء

البوابة – سجلت عملة البيتكوين الرقمية (Bitcoin) إنخفاضا اليوم الأربعاء بنسبة 4.8%، حيث وصلت قيمتها إلى 28,564 دولارًا أمريكيا، وفقًا لملخص السوق من غوغل، بعدما تم تداولها عند 30،008 دولارات في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، متجاوزة حاجز الـ 30,000 دولار للمرة الثانية في شهر واحد.

واخترقت عملة البيتكوين حاجز الـ 30,000 دولار لأول مرة منذ يونيو 2022 في 14 أبريل 2023، لتصل إلى 30,833 دولارًا.

The $BTC price is at $28,509.72 right now.

🟢 Compared to the last tweet, the price has increased by $13.69 (0.05%).

🟢 In the last 24 hours the price has increased by $564.6 (2.02%).#Bitcoin #BTC pic.twitter.com/mSZCtoOM11 — Bitcoin updates (@Bitcoin8News) May 3, 2023

من ناحية أخرى، فقد انخفضت قيمة عملة الإثيريوم (Ethereum) بنسبة 12% إلى 1,867 دولارًا اليوم الأربعاء، مقارنة بأعلى مستوى لها عند 2,120.56 دولارًا في 16 أبريل، بينما لا تزال أعلى من مستواها الذي سجلته قبل شهر، بزيادة نسبتها 3.11% على سعرها عند 1,810.92 دولارًا في تاريخ 3 أبريل.

كما وانخفضت قيمة عملة اللايتكوين (Litecoin) أيضًا من مستواها في 3 أبريل عند 92.98 دولارًا إلى 88.19 دولارًا اليوم الأربعاء، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال الأشهر الست الماضيات، عند 102.6 دولار في 15 فبراير.

عموما، هنالك أنواع مختلفة من العملات الرقمية المشفرة، وأكثرها شيوعًا هي تلك التي تستخدم لأغراض الخدمات، والدفع، وكعملات مستقرة. وفي كثير من الحالات، تُستخدم هذه العملات الرقمية كأدوات استثمارية أو وحدات تجارية ذات قيمة يمكن شراؤها أو بيعها أو تداولها.

وفي حين أن معظم العملات المشفرة المستخدمة لغايات الخدمات والدفع تخدم أغراضا نقدية أو غايات تبادل معينة، مثل عملات البيتكوين، فإن هنالك عملات أخرى تخدم كأصول، مثل عملة الـ"يو اس دي كوين" (USD Coin)، التي ترتبط قيمتها بمتغير خارجي، وهو في هذه الحالة الدولار الأمريكي.

في الأصل، تم اختراع عملات البيتكوين لتكون بمثابة عملة بغرض تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وسرعة وفعالية.

منذ عام 2009، وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68,991 دولارًا في ديسمبر 2021، ومن المتوقع أن تنخفض قيمتها بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، بغض النظر عن تذبذها بين زيادة ونقصان على مدار العام.