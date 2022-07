Viral Debate: Emiratis Say 'Loud And Clear' They Went to Israel

ALBAWABA - A recent tweet by Dr Abdulkhaleq Abdulla, an Emirati academic, got many bloggers in the UAE going. He wrote: As far as I know no Emirati went for a visit to Israel this year and if he did, he visited it secretly, shyly and/or in a sneaky way.

He added a recent public opinion poll showed 71 percent of UAE citizens expressed opinions that ranged negatively or very negatively on the relationship between Israel and the UAE.

حسب علمي لم يذهب اماراتي الى اسرائيل للسياحة هذا الصيف ومن ذهب اليها ذهب سرا وخجلا ومتسترا. تلك المسرحية الهزلية التي رحبت باسرائيل انتهت وهذا متسق مع استطلاع للرأي يظهر ان 71% من الجمهور في الامارات انطباعاتهم تتراوح بين سلبية وسلبية جدا تجاه العلاقة مع اسرائيل pic.twitter.com/8ia8hHMTxy — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 25, 2022

This is re-emphasized by the next tweet:

رغم جهود الحكومة الاماراتية لمسخ الشعب الإماراتي ..

استطلاع للرأي يظهر أن 71% من الجمهور في #الامارات انطباعاتهم تتراوح بين سلبية وسلبية جدا تجاه العلاقة مع اسرائيل pic.twitter.com/BJFyM4DRQm — #الإمارات_الان (@Emirates_now) July 26, 2022

But one, among many disagreed with the good doctor, saying he knows lots of Emirati friends that visited Israel and were please with the way Israelis received them.

غير صحيح دكتور

اعرف الكثير من الاصدقاء الاماراتيين كانوا في سياحة الى إسرائيل وابدوا اعجابهم بترحيب الشعب الاسرائيلي لهم . — حمد الحوسني | Hamad Alhosani (@Hahosani) July 25, 2022

Another says: I am also one of them that visited Israel and Israelis are welcoming on my work visit and that the statistics shown are unjust.

انا منهم اخوي حمد.شعب مرحب وجميل كانت زيارات عمل.والاحصاء ظالم لانه العالم كله مسكر كان.خل ياخذ الاحصاءات الجديده ان شاء الله 😎 — ‏אַבְרָ֔ם ابراهيم مطر(افرهام) 🇸🇦🇦🇪 (@matar_ib) July 25, 2022

Another says: This is a treacherous stab to all Arab basis towards the Palestinian cause in clear reference to the visits.

لقدوجهتم طعنة غادره لكل الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية — عبد الحميد الخطيب (@hsn946391931) July 25, 2022

Another comments the day will come when the UAE returns to the Arab fold.

بيجي اليوم الذي يكون فيه نستعيد الامارات الى الحضن العربي بإذن الله تعالى — Has (@Has92882705) July 25, 2022

However, another quote does suggest many of the citizens of the UAE went and enjoyed themselves. But is this true? However he says its too bad for those who married Palestinian women because they will not be able to go.

معظم المواطنين راحوا واستمتعوا ….لكن اللي زوجته فلسطينيه ومب قادر يروح هذا اللي يطلع الاحصائيه والاخبار من كيسه … — Ali al marzouqi (@duba_ali) July 25, 2022

One also gives a religious twist to the whole affair.

قال صلى الله عليه وسلم - : "ما من امرئٍ يخذل امرءًا مسلمـًا عند موطن تُنتهَك فيه حُرمتُه ، ويُنتَقَص فيه من عِرضه، إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نُصرته، وما من امرئٍ ينصر امرءًا مسلمـًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، ويُنتهك فيه من حرمته إلاَّ نصره الله في موطن يحب فيه نصرته" — Abdelkhalek (@EngAkhalek) July 26, 2022

Another: I went three weeks ago and I will visit again in winter

من ثلاث أسابيع زرتها وأستمتعت فيها وبتكون لها زياره ثانيه فى الشتاء — M R ALMAZROUEI 🇦🇪🇸🇦 (@MRALMAZROOEI1) July 25, 2022

Most of the comments come in clarifications with one saying this: "Dr I have a friend who went and had a good time and ate olives there and shipped one large tin of oil and prayed in Al Aqsa Mosque...."

دكتور عندي صديق راح واستمتع واكل الزيتون وشحن تنكات زيت زيتون وصلى في الاقصى ولابس كندورة بعد ..!! — علي الزوهري (@AliALzoohari) July 25, 2022

Please don't generalize: I hope to visit Israel another blogs.

لا تعمم .. انا ناوي ازور إسرائيل — محمد الزرعوني (@mohdalzarooni2) July 25, 2022

The poll is questioned by one. It should be made again, only related to UAE citizens this time and shoulld include students as well.

عندما يخرج استطلاع من مركز محلي #الامارات

يمكن النظر في نتائج ارقامه

مع احترامي لمنتدى فكره التابعة معهد واشنطن الداعم لدولة إسرائيل

لهذا نقترح على @TrendsRA او @TheECSSR، تصميم استطلاع يكون حصرا على المواطنين ويشمل طلاب الجامعات والباحثين وفي مواقع التواصل وبشكل مباشر مع العامة — HAMAD ALAHBABI 🇦🇪 (@7UAEHD) July 25, 2022

Another view on the poll:

هناك خلط واضح للأمور اولا هذه إحصائيات تخص اكثر من دوله من ضمنها الامارات وايضا لم تقل أبدا ان هناك ٧١٪ غير راضين ومايهمني سيدي الكريم ال ٢٥٪ من المواطنين عيال بطنها ( المتجنسين والمزدوجين خارج عن الحسبة) الربع يعني رافضين جدا اما الزيارات السياحية لفلسطين والقدس فهذا أمر مختلف — كلنا الامارات (@alnoukhada1) July 25, 2022

One teases: If you were asked to go you would and praise the tourism there and say that Emiratis are all there...best to keep quite...

اعتقد لو طلب منك الذهاب ستذهب ومن هناك ستغرد وتشيد بالسياحة وتدعو لها وستقول ان الاماراتيين كلهم هناك يا رجل اصمت خيرا لك — h. khaled (@hkhaled86074492) July 25, 2022

You are wrong! My brother went there as a tourist and says everything is fine and he sent us pictures.

غلط اخوي كان هناك راح سياحة وقال الامور طيبه وتمام وكان يصور لنا ويطرش — Rà7áâäbâ💕 (@Ra7Ra700) July 25, 2022

A final ending: