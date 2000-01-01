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زين الدين زيدان
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زيدان يعترف بتراخي ريال مدريد أمام إشبيلية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 15:30 بتوقيت جرينتش
اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتراخي فريقه في مواجهة إشبيلية التي خسرها بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني الأحد.
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8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
نبيل بنطالب يهنىء محرز بالهدف الأول
أهداف مباراة الجزائر وزيمبابوي 2-2 كأس أمم إفريقيا 2017
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
تعادل منتخب الجزائر بصعوبة مع نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.
الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات
الجزائر تتكئ على نظرية المؤامرة لاحتواء الاحتجاجات
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 02:47 بتوقيت جرينتش
تشبث السلطة بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد
الشبكة تتكون من 10 أفراد
الأمن الجزائري يضبط شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل
كانون الثاني/يناير 13, 2017 - 16:15 بتوقيت جرينتش
الشبكة تتكون من 10 أفراد
زين الدين زيدان
ديل بوسكي يرفض ربط نجاح زيدان بالحظ
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
رفض مدرب ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني الحالي فيسنتي ديل بوسكي ربط النجاح الذي يحققه زين الدين زيدان على المستوى التدريب بالحظ.
سمير نصري
نصري يتمنى العمل مع زيدان
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 16:16 بتوقيت جرينتش
امتدح سمير نصري لاعب إشبيلية المديح لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث استعرض الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال عامه الأولى مع الفريق الملكي قبل أن يكشف عن رغبته في العمل معه يوماً.
علم ليبيا
لتسوية الأزمة الليبية.. مشاورات لعقد قمة مصرية-تونسية-جزائرية
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 11:51 بتوقيت جرينتش
شرعت الجامعة العربية وممثلون عن عواصم دول مجاورة لليبيا في التحرك للبحث عن حلول للأزمة، التي باتت تهدد دول الجوار، وتؤثر في مجمل أوضاع المنطقة.
وهاب رايس مبولحي
مبولحي يدخل دائرة اهتمام رين
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 16:51 بتوقيت جرينتش
يدرس رين التعاقد مع حارس المرمى الجزائري الدولي وهاب رايس مبولحي من نادي أنطاليا سبور التركي.
الدينار الجزائري
قدرة الجزائر على سد العجز في الموازنة تتراجع.. تعرّف على السبب
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 09:23 بتوقيت جرينتش
أقرت الحكومة الجزائرية بتراجع قدرتها على سد عجز الموازنة بسبب اعتمادها الشديد على إيرادات صادرات النفط والغاز، التي تراجعت أسعارها بشكل حاد منذ منتصف عام 2014.
عناصر من الجيش الجزائري/ ارشيفية
الجيش الجزائري يدمر 20 مخبأ للإرهابيين غربي البلاد
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 13:02 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن وحدة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب، دمرت السبت، 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعاً وثلاثة قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.
الجزائر تلجأ إلى الصيرفة الإسلامية لامتصاص السيولة من السوق السوداء
لتعزيز السيولة في الجزائر.. الصيرفة الإسلامية
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 10:39 بتوقيت جرينتش
تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
من السهل تجاوز الخلافات بمجرد ظهور المصلحة
شتات الإسلاميين في الجزائر يسير نحو المزيد من الالتئام
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 05:49 بتوقيت جرينتش
تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين -
بوتفليقة يعين أعضاء أول هيئة عليا للانتخابات في البلاد
بوتفليقة يعين أعضاء هيئة عليا للانتخابات
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:59 بتوقيت جرينتش
قالت الرئاسة الجزائرية الخميس 5 يناير/ كانون الثاني إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
يعد المطلوب الجزائري العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة
فرنسا: الارهابي الجزائري بلمختار الاخطر في العالم
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
ويعد المطلوب الجزائري المذكور العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجيرية سنة 2010. وبالإضافة إلى من تم تحييدهم سنة 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للمتطرف المالي إياد أغ غالي، زعيم تنظيم أنصار الدين الناشط بقوة في مالي.
ديدييه ديشان
ديشان يشيد بزيدان ويمنح بنزيمة الأمل
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 19:05 بتوقيت جرينتش
أشاد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بالعمل الكبير الذي يقوم به مواطنه زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث أكد أنه تمكن من تحويل الوضعية الصعبة...
 