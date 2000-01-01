آخر الأخبار

أشغال الدرع الواقي تجري ببطء لكن سيتم تفعيلها للانتهاء منها في غضون شهرين
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الجزائر تنفي تجميدها عملية “الدرع الواقي” مع المغرب
شباط/فبراير 01, 2017 - 17:40 بتوقيت جرينتش
نفى مسؤول عسكري رفيع في جهاز الدرك الوطني الجزائري، يوم الثلاثاء، نية بلاده التراجع عن إنجاز جدار إسمنتي حدودي مع المغرب تم الشروع فيه في شهر أغسطس/آب الماضي، لمواجهة تهريب المخدرات والسلع الاستهلاكية من الجارة الغربية للجزائر.
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يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا
الرئيس الغيني ألفا كوندي يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
انتخب الاتحاد الأفريقي في قمته الـ 28 التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيساً له لدورة جديدة في العام 2017.
كريم بنزيمة
تقرير: ريال مدريد يخطط لبيع بنزيمة الصيف القادم
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 17:11 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل الإعلام الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اتخذ قراراً ببيع المهاجم كريم بنزيمة نهاية الموسم الحالي وأن الأخير أصبح على علم بهذا القرار.
الدينار الجزائري
21.42 مليار دولار العجز في ميزان المدفوعات الجزائري
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 11:22 بتوقيت جرينتش
أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال عن أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي أضر بالقوائم المالية للدولة.
﻿الجزائر: وزير الداخلية يعد بتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة
﻿الجزائر: وزير الداخلية يعد بتنظيم انتخابات نزيهة
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 21:50 بتوقيت جرينتش
وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري محمد بدوي بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الربيع المقبل، مؤكداً أن الدولة ستسخر كل الإمكانيات من أجل إجراء هذه الانتخابات في أفضل الظروف، من أجل ضمان الشفافية والنزاهة.
وزير لتجارة الجزائري، بختي بلعايب
وفاة وزير التجارة الجزائري في فرنسا
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
كلف بوتفليقة وزير السكن عبد المجيد تبون بتسيير وزارة التجارة مؤقتا
إسلام سليماني
تقرير: سليماني مطلوب في الصين مقابل 40 مليون جنيه
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:00 بتوقيت جرينتش
ترددت أنباء عبر وسائل الإعلام البريطانية، عن احتمال التحاق مهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني بقافلة النجوم المهاجرة إلى الشرق الأقصى...
المغرب يضمن النصاب القانوني للعودة إلى الاتحاد الإفريقي
المغرب يضمن النصاب القانوني للعودة إلى الاتحاد الإفريقي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:06 بتوقيت جرينتش
أبلغ المغرب الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي رسميا أنه تبنى القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
زين الدين زيدان
زيدان: الانتقادات الموجهة لريال مدريد غير عادلة
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:28 بتوقيت جرينتش
حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التقليل من شأن الانتقادات الأخيرة التي طالت الفريق مؤخراً عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كلٍ...
جورج ليكينز
رسمياً: استقالة مدرب الجزائر بعد الخروج المحرج من كأس أمم إفريقيا
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ظهر الثلاثاء، استقالة المدرب البلجيكي جورج ليكينز من منصبه عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حالياً في الغابون.
لم يكن هدفا سليماني كافيين لمنح الجزائر التأهل
أهداف مباراة الجزائر والسنغال 2-2 كأس أمم إفريقيا 2017
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 21:45 بتوقيت جرينتش
غادر منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 منذ دور المجموعات بتعادله المخيب مع غريمه السنغالي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية.
الجزائر تخضع المنشورات الدينية إلى الرقابة المشددة
الجزائر تخضع المنشورات الدينية إلى الرقابة المشددة
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 01:22 بتوقيت جرينتش
تغلغل الأفكار الطائفية والمذهبية في الجزائر، بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد وحدة وتماسك الشعب الجزائري
صورة أرشيفية لبنزيمة وزيدان
زيدان يعلق على صافرات استهجان جماهير ريال مدريد
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 18:21 بتوقيت جرينتش
أشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الميرينغي اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة ملقة في الدوري الإسباني أمام فريقه وخصوصاً مهاجمه كريم بنزيمة.
زيدان يدافع عن رونالدو
زيدان: دعوا رونالدو بسلام
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 23:14 بتوقيت جرينتش
بات أفضل لاعب في العالم 4 مرات كريستيانو رونالدو بعيداً تماماً عن مستواه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنه لم يعد يساعد ريال مدريد بأهدافه المميزة...
فيسنتي ديل بوسكي
ديل بوسكي يدافع عن زيدان
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:41 بتوقيت جرينتش
دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق عن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين مؤكداً أنه يقوم بعمل كبير جداً رغم تراجع النتائج هذا الأسبوع.
فرحة تونسية تقابلها خيبة أمل جزائرية
أهداف مباراة تونس والجزائر 2-1 كأس أمم إفريقيا 2017
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:01 بتوقيت جرينتش
سقط منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب أمام شقيقه التونسي بهدف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب فرانسيفيل لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون ليصبح تأهله للدور القادم موضع شك.
 