كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:41 بتوقيت جرينتش
دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق عن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين مؤكداً أنه يقوم بعمل كبير جداً رغم تراجع النتائج هذا الأسبوع.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:01 بتوقيت جرينتش
سقط منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب أمام شقيقه التونسي بهدف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب فرانسيفيل لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون ليصبح تأهله للدور القادم موضع شك.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 20:25 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس باعتقال إرهابيين اثنين، وصفتهما بـ "الخطيرين" بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 17:02 بتوقيت جرينتش
اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن فريقه يعيش لحظات سيئة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي هذا الموسم أمام سيلتا فيغو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:39 بتوقيت جرينتش
أكد شو يوهي رئيس نادي تيانجين كوانجيان بأنه حاول خلال الانتقالات الشتوية الجارية إغراء أحد المهاجمين العالميين في قارة أوروبا، إذ كشف عن أسماء لامعة يأتي على رأسها كل من دييغو كوشتا وكريم بنزيمة وإيدينسون كافاني.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 17:42 بتوقيت جرينتش
يعتقد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد يرجع إلى نجاح علاقته مع اللاعبين، وهو أمر افتقر له سلفه رافاييل بينيتيز الذي درب الفريق مطلع الموسم الماضي قبل إقالته وتولي الفرنسي المهمة خلفاً له.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 15:30 بتوقيت جرينتش
اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتراخي فريقه في مواجهة إشبيلية التي خسرها بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني الأحد.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
تعادل منتخب الجزائر بصعوبة مع نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 02:47 بتوقيت جرينتش
تشبث السلطة بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد
كانون الثاني/يناير 13, 2017 - 16:15 بتوقيت جرينتش
الشبكة تتكون من 10 أفراد
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
رفض مدرب ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني الحالي فيسنتي ديل بوسكي ربط النجاح الذي يحققه زين الدين زيدان على المستوى التدريب بالحظ.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 16:16 بتوقيت جرينتش
امتدح سمير نصري لاعب إشبيلية المديح لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث استعرض الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال عامه الأولى مع الفريق الملكي قبل أن يكشف عن رغبته في العمل معه يوماً.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 11:51 بتوقيت جرينتش
شرعت الجامعة العربية وممثلون عن عواصم دول مجاورة لليبيا في التحرك للبحث عن حلول للأزمة، التي باتت تهدد دول الجوار، وتؤثر في مجمل أوضاع المنطقة.
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 16:51 بتوقيت جرينتش
يدرس رين التعاقد مع حارس المرمى الجزائري الدولي وهاب رايس مبولحي من نادي أنطاليا سبور التركي.