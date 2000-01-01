كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
تعادل منتخب الجزائر بصعوبة مع نظيره منتخب زيمبابوي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 02:47 بتوقيت جرينتش
تشبث السلطة بنظرية الأيادي الخارجية والمخططات المشبوهة لضرب استقرار البلاد
كانون الثاني/يناير 13, 2017 - 16:15 بتوقيت جرينتش
الشبكة تتكون من 10 أفراد
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:07 بتوقيت جرينتش
رفض مدرب ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني الحالي فيسنتي ديل بوسكي ربط النجاح الذي يحققه زين الدين زيدان على المستوى التدريب بالحظ.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 16:16 بتوقيت جرينتش
امتدح سمير نصري لاعب إشبيلية المديح لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث استعرض الإنجازات الكبيرة التي حققها خلال عامه الأولى مع الفريق الملكي قبل أن يكشف عن رغبته في العمل معه يوماً.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 11:51 بتوقيت جرينتش
شرعت الجامعة العربية وممثلون عن عواصم دول مجاورة لليبيا في التحرك للبحث عن حلول للأزمة، التي باتت تهدد دول الجوار، وتؤثر في مجمل أوضاع المنطقة.
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 16:51 بتوقيت جرينتش
يدرس رين التعاقد مع حارس المرمى الجزائري الدولي وهاب رايس مبولحي من نادي أنطاليا سبور التركي.
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 09:23 بتوقيت جرينتش
أقرت الحكومة الجزائرية بتراجع قدرتها على سد عجز الموازنة بسبب اعتمادها الشديد على إيرادات صادرات النفط والغاز، التي تراجعت أسعارها بشكل حاد منذ منتصف عام 2014.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 13:02 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن وحدة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب، دمرت السبت، 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعاً وثلاثة قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 10:39 بتوقيت جرينتش
تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 05:49 بتوقيت جرينتش
تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين -
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:59 بتوقيت جرينتش
قالت الرئاسة الجزائرية الخميس 5 يناير/ كانون الثاني إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
ويعد المطلوب الجزائري المذكور العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجيرية سنة 2010. وبالإضافة إلى من تم تحييدهم سنة 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للمتطرف المالي إياد أغ غالي، زعيم تنظيم أنصار الدين الناشط بقوة في مالي.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 19:05 بتوقيت جرينتش
أشاد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بالعمل الكبير الذي يقوم به مواطنه زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث أكد أنه تمكن من تحويل الوضعية الصعبة...