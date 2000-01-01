كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 10:39 بتوقيت جرينتش
تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 05:49 بتوقيت جرينتش
تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين -
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:59 بتوقيت جرينتش
قالت الرئاسة الجزائرية الخميس 5 يناير/ كانون الثاني إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
ويعد المطلوب الجزائري المذكور العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجيرية سنة 2010. وبالإضافة إلى من تم تحييدهم سنة 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للمتطرف المالي إياد أغ غالي، زعيم تنظيم أنصار الدين الناشط بقوة في مالي.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 19:05 بتوقيت جرينتش
أشاد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بالعمل الكبير الذي يقوم به مواطنه زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث أكد أنه تمكن من تحويل الوضعية الصعبة...
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
أسقط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم العقوبة التي كان قد تعرض لها سفيان فيغولي جناح ويست هام يونايتد خلال الجولة العشرين من البريميير ليغ أمام مانشستر يونايتد.
كانون الثاني/يناير 03, 2017 - 07:32 بتوقيت جرينتش
4 إجراءات جزائرية في مواجهة احتمال عودة مقاتلين من الخارج -
كانون الثاني/يناير 03, 2017 - 01:40 بتوقيت جرينتش
أعمال تخريب وسطو بوسط مدينة بجاية الجزائرية -
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 05:07 بتوقيت جرينتش
مقدمات لإعادة ترتيب أوضاع النظام -
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 18:16 بتوقيت جرينتش
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل .
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 11:02 بتوقيت جرينتش
ذكر مسؤول كبير بشركة سوناطراك، أن الجزائر دشنت برنامجا لتجديد آبارها المتقادمة للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج في إطار الجهود الرامية للتصدي لانهيار في إيرادات النفط.
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:36 بتوقيت جرينتش
كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مراقبتها لأكثر من 54 شخص تورطوا في قضايا إرهابية، عبر قاعدة بيانات وضعتها الوزارة، حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح.
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:14 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر قضائي في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية الاثنين بتأجيل النظر في قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر الأمن المغربي إلى الشهر المقبل.
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 21:17 بتوقيت جرينتش
يسعى متصدر السيري آ يوفنتوس لتعزيز صفوفه خلال السوق الشتوي المقبل، وقد رصد المدير العام للنادي جيوسيبي ماروتا مجموعة من الأسماء...
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 15:50 بتوقيت جرينتش
أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاحد، إنه يزور الجزائر من أجل "حلحلة" الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.