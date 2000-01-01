كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 18:16 بتوقيت جرينتش
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل .
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 11:02 بتوقيت جرينتش
ذكر مسؤول كبير بشركة سوناطراك، أن الجزائر دشنت برنامجا لتجديد آبارها المتقادمة للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج في إطار الجهود الرامية للتصدي لانهيار في إيرادات النفط.
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:36 بتوقيت جرينتش
كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مراقبتها لأكثر من 54 شخص تورطوا في قضايا إرهابية، عبر قاعدة بيانات وضعتها الوزارة، حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح.
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:14 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر قضائي في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية الاثنين بتأجيل النظر في قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر الأمن المغربي إلى الشهر المقبل.
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 21:17 بتوقيت جرينتش
يسعى متصدر السيري آ يوفنتوس لتعزيز صفوفه خلال السوق الشتوي المقبل، وقد رصد المدير العام للنادي جيوسيبي ماروتا مجموعة من الأسماء...
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 15:50 بتوقيت جرينتش
أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاحد، إنه يزور الجزائر من أجل "حلحلة" الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 23:16 بتوقيت جرينتش
قالت صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن مجموعة من المصادر أن ريال مدريد بات مهتماً بالتعاقد مع ظهير نابولي فوزي غلام الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإيطالي، إذ يعد أحد أفضل اللاعبين في مركزه.
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 20:20 بتوقيت جرينتش
قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية، إن بلاده تسعى من خلال استقبال شخصيات ليبية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إطلاق حوار مباشر بين مختلف فرقاء الأزمة.
كانون الأول/ديسمبر 23, 2016 - 06:14 بتوقيت جرينتش
الأحزاب الإسلامية تطرح صيغة للعمل المشترك للفوز في الانتخابات البرلمانية -
كانون الأول/ديسمبر 18, 2016 - 15:30 بتوقيت جرينتش
افادت وكالة الانباء الجزائرية ان المشير الليبي خليفة حفتر اجرى محادثة الاحد مع وزير الشؤون المغاربية والعربية والافريقية عبد القادر مساهل الذي جدد التذكير بموقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة الليبية.
كانون الأول/ديسمبر 16, 2016 - 19:03 بتوقيت جرينتش
أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية رسمياً اليوم الجمعة رفضها للطعن المقدم من الفرنسي جزائري الأصل كريم بنزيمة ومحاميه الذين طلبوا على أساسه وقف النظر في القضية أمام المحكمة.
كانون الأول/ديسمبر 14, 2016 - 09:52 بتوقيت جرينتش
دمر الجيش الجزائري 1900 لغمًا مضادًا للأشخاص، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ممّا يرفع عدد الألغام التي اكتشفها ودمرها الجيش منذ عام 2004 إلى 847 ألف لغمًا.
كانون الأول/ديسمبر 13, 2016 - 17:04 بتوقيت جرينتش
Mahrez22@: شرف عظيم لي الفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) المقدمة لأفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2016، أشكر جميع من صوت لي.
كانون الأول/ديسمبر 13, 2016 - 16:22 بتوقيت جرينتش
عقد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مؤتمراً صحفياً عقب وصوله رفقة بعثة فريقه لليابان؛ استعداداً لمواجهة كلوب أميركا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الخميس المقبل.
كانون الأول/ديسمبر 13, 2016 - 05:07 بتوقيت جرينتش
شكلت تامالت سابقة في الجزائر واثارت احتجاجات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان -