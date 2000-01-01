كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
انتخب الاتحاد الأفريقي في قمته الـ 28 التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيساً له لدورة جديدة في العام 2017.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 17:11 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل الإعلام الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اتخذ قراراً ببيع المهاجم كريم بنزيمة نهاية الموسم الحالي وأن الأخير أصبح على علم بهذا القرار.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 11:22 بتوقيت جرينتش
أعلن محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال عن أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2016 بسبب هبوط أسعار النفط الذي أضر بالقوائم المالية للدولة.
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 21:50 بتوقيت جرينتش
وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري محمد بدوي بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الربيع المقبل، مؤكداً أن الدولة ستسخر كل الإمكانيات من أجل إجراء هذه الانتخابات في أفضل الظروف، من أجل ضمان الشفافية والنزاهة.
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
كلف بوتفليقة وزير السكن عبد المجيد تبون بتسيير وزارة التجارة مؤقتا
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:00 بتوقيت جرينتش
ترددت أنباء عبر وسائل الإعلام البريطانية، عن احتمال التحاق مهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني بقافلة النجوم المهاجرة إلى الشرق الأقصى...
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:06 بتوقيت جرينتش
أبلغ المغرب الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي رسميا أنه تبنى القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:28 بتوقيت جرينتش
حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التقليل من شأن الانتقادات الأخيرة التي طالت الفريق مؤخراً عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كلٍ...
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ظهر الثلاثاء، استقالة المدرب البلجيكي جورج ليكينز من منصبه عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حالياً في الغابون.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 21:45 بتوقيت جرينتش
غادر منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 منذ دور المجموعات بتعادله المخيب مع غريمه السنغالي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 01:22 بتوقيت جرينتش
تغلغل الأفكار الطائفية والمذهبية في الجزائر، بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد وحدة وتماسك الشعب الجزائري
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 18:21 بتوقيت جرينتش
أشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الميرينغي اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة ملقة في الدوري الإسباني أمام فريقه وخصوصاً مهاجمه كريم بنزيمة.
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 23:14 بتوقيت جرينتش
بات أفضل لاعب في العالم 4 مرات كريستيانو رونالدو بعيداً تماماً عن مستواه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنه لم يعد يساعد ريال مدريد بأهدافه المميزة...
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:41 بتوقيت جرينتش
دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق عن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين مؤكداً أنه يقوم بعمل كبير جداً رغم تراجع النتائج هذا الأسبوع.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:01 بتوقيت جرينتش
سقط منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب أمام شقيقه التونسي بهدف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب فرانسيفيل لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون ليصبح تأهله للدور القادم موضع شك.