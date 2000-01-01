كانون الأول/ديسمبر 14, 2016 - 09:52 بتوقيت جرينتش

دمر الجيش الجزائري 1900 لغمًا مضادًا للأشخاص، تعود إلى الحقبة الاستعمارية، خلال شهر نوفمبر الماضي، ممّا يرفع عدد الألغام التي اكتشفها ودمرها الجيش منذ عام 2004 إلى 847 ألف لغمًا.