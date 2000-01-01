كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش

ويعد المطلوب الجزائري المذكور العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجيرية سنة 2010. وبالإضافة إلى من تم تحييدهم سنة 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للمتطرف المالي إياد أغ غالي، زعيم تنظيم أنصار الدين الناشط بقوة في مالي.