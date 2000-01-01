آخر الأخبار

إسلام سليماني
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تقرير: سليماني مطلوب في الصين مقابل 40 مليون جنيه
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:00 بتوقيت جرينتش
ترددت أنباء عبر وسائل الإعلام البريطانية، عن احتمال التحاق مهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني بقافلة النجوم المهاجرة إلى الشرق الأقصى...
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المغرب يضمن النصاب القانوني للعودة إلى الاتحاد الإفريقي
المغرب يضمن النصاب القانوني للعودة إلى الاتحاد الإفريقي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:06 بتوقيت جرينتش
أبلغ المغرب الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي رسميا أنه تبنى القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
زين الدين زيدان
زيدان: الانتقادات الموجهة لريال مدريد غير عادلة
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:28 بتوقيت جرينتش
حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التقليل من شأن الانتقادات الأخيرة التي طالت الفريق مؤخراً عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كلٍ...
جورج ليكينز
رسمياً: استقالة مدرب الجزائر بعد الخروج المحرج من كأس أمم إفريقيا
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ظهر الثلاثاء، استقالة المدرب البلجيكي جورج ليكينز من منصبه عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حالياً في الغابون.
لم يكن هدفا سليماني كافيين لمنح الجزائر التأهل
أهداف مباراة الجزائر والسنغال 2-2 كأس أمم إفريقيا 2017
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 21:45 بتوقيت جرينتش
غادر منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 منذ دور المجموعات بتعادله المخيب مع غريمه السنغالي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية.
الجزائر تخضع المنشورات الدينية إلى الرقابة المشددة
الجزائر تخضع المنشورات الدينية إلى الرقابة المشددة
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 01:22 بتوقيت جرينتش
تغلغل الأفكار الطائفية والمذهبية في الجزائر، بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد وحدة وتماسك الشعب الجزائري
صورة أرشيفية لبنزيمة وزيدان
زيدان يعلق على صافرات استهجان جماهير ريال مدريد
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 18:21 بتوقيت جرينتش
أشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الميرينغي اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة ملقة في الدوري الإسباني أمام فريقه وخصوصاً مهاجمه كريم بنزيمة.
زيدان يدافع عن رونالدو
زيدان: دعوا رونالدو بسلام
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 23:14 بتوقيت جرينتش
بات أفضل لاعب في العالم 4 مرات كريستيانو رونالدو بعيداً تماماً عن مستواه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنه لم يعد يساعد ريال مدريد بأهدافه المميزة...
فيسنتي ديل بوسكي
ديل بوسكي يدافع عن زيدان
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:41 بتوقيت جرينتش
دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق عن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين مؤكداً أنه يقوم بعمل كبير جداً رغم تراجع النتائج هذا الأسبوع.
فرحة تونسية تقابلها خيبة أمل جزائرية
أهداف مباراة تونس والجزائر 2-1 كأس أمم إفريقيا 2017
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:01 بتوقيت جرينتش
سقط منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب أمام شقيقه التونسي بهدف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب فرانسيفيل لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون ليصبح تأهله للدور القادم موضع شك.
جرى التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف
الجيش الجزائري يعتقل إرهابيين "خطيرين"
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 20:25 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس باعتقال إرهابيين اثنين، وصفتهما بـ "الخطيرين" بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر.
زين الدين زيدان
زيدان: الخسارة أمام إشبيلية أثرت على ريال مدريد
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 17:02 بتوقيت جرينتش
اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن فريقه يعيش لحظات سيئة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي هذا الموسم أمام سيلتا فيغو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
كريم بنزيمة
تقرير: بنزيمة يتجاهل العروض الصينية ويتمسك بريال مدريد
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:39 بتوقيت جرينتش
أكد شو يوهي رئيس نادي تيانجين كوانجيان بأنه حاول خلال الانتقالات الشتوية الجارية إغراء أحد المهاجمين العالميين في قارة أوروبا، إذ كشف عن أسماء لامعة يأتي على رأسها كل من دييغو كوشتا وكريم بنزيمة وإيدينسون كافاني.
صورة أرشيفية لأنشيلوتي وزيدان
أنشيلوتي: زيدان يمتلك ما افتقر له بينيتيز
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 17:42 بتوقيت جرينتش
يعتقد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد يرجع إلى نجاح علاقته مع اللاعبين، وهو أمر افتقر له سلفه رافاييل بينيتيز الذي درب الفريق مطلع الموسم الماضي قبل إقالته وتولي الفرنسي المهمة خلفاً له.
زين الدين زيدان
زيدان يعترف بتراخي ريال مدريد أمام إشبيلية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 15:30 بتوقيت جرينتش
اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتراخي فريقه في مواجهة إشبيلية التي خسرها بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني الأحد.
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
 