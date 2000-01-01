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عناصر من الجيش الجزائري/ ارشيفية
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الجيش الجزائري يدمر 20 مخبأ للإرهابيين غربي البلاد
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 13:02 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، بأن وحدة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب، دمرت السبت، 20 مخبأ للإرهابيين ومدفعاً وثلاثة قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.
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الجزائر تلجأ إلى الصيرفة الإسلامية لامتصاص السيولة من السوق السوداء
لتعزيز السيولة في الجزائر.. الصيرفة الإسلامية
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 10:39 بتوقيت جرينتش
تحاول الجزائر عبر جهازها المصرفي استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية بعيدا عن السوق السوداء التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
من السهل تجاوز الخلافات بمجرد ظهور المصلحة
شتات الإسلاميين في الجزائر يسير نحو المزيد من الالتئام
كانون الثاني/يناير 06, 2017 - 05:49 بتوقيت جرينتش
تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين -
بوتفليقة يعين أعضاء أول هيئة عليا للانتخابات في البلاد
بوتفليقة يعين أعضاء هيئة عليا للانتخابات
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:59 بتوقيت جرينتش
قالت الرئاسة الجزائرية الخميس 5 يناير/ كانون الثاني إن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
يعد المطلوب الجزائري العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة
فرنسا: الارهابي الجزائري بلمختار الاخطر في العالم
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
ويعد المطلوب الجزائري المذكور العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجيرية سنة 2010. وبالإضافة إلى من تم تحييدهم سنة 2013، وكذلك الأمر بالنسبة للمتطرف المالي إياد أغ غالي، زعيم تنظيم أنصار الدين الناشط بقوة في مالي.
ديدييه ديشان
ديشان يشيد بزيدان ويمنح بنزيمة الأمل
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 19:05 بتوقيت جرينتش
أشاد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بالعمل الكبير الذي يقوم به مواطنه زين الدين زيدان مع ريال مدريد، حيث أكد أنه تمكن من تحويل الوضعية الصعبة...
سفيان فيغولي
رسمياً: الاتحاد الإنجليزي يلغي إيقاف فيغولي
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
أسقط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم العقوبة التي كان قد تعرض لها سفيان فيغولي جناح ويست هام يونايتد خلال الجولة العشرين من البريميير ليغ أمام مانشستر يونايتد.
4 إجراءات جزائرية في مواجهة احتمال عودة مقاتلين من الخارج
4 إجراءات جزائرية في مواجهة احتمال عودة مقاتلين من الخارج
كانون الثاني/يناير 03, 2017 - 07:32 بتوقيت جرينتش
4 إجراءات جزائرية في مواجهة احتمال عودة مقاتلين من الخارج -
أعمال تخريب وسطو بوسط مدينة بجاية الجزائرية
الجزائر: احتجاجات وأعمال تخريب وسطو (صور +فيديو)
كانون الثاني/يناير 03, 2017 - 01:40 بتوقيت جرينتش
أعمال تخريب وسطو بوسط مدينة بجاية الجزائرية -
بوتفليقة يصارع الزمن لاستعادة التوازن داخل معسكر السلطة
بوتفليقة يصارع الزمن لاستعادة التوازن داخل معسكر السلطة
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 05:07 بتوقيت جرينتش
مقدمات لإعادة ترتيب أوضاع النظام -
ارشيف
القضاء الجزائري لاحق 55 ألف متهم بجرائم إرهابية منذ التسعينات
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 18:16 بتوقيت جرينتش
نظر القضاء الجزائري في ملفات نحو 55 ألف شخص تمت ملاحقتهم في "جرائم إرهابية" منذ تسعينات القرن الماضي، حين شهد البلد أحداث عنف أسفرت عن 200 ألف قتيل، بحسب ما أفادت وزارة العدل .
من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 69 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016
الجزائر تجدد آبار النفط لتعزيز الإنتاج
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 11:02 بتوقيت جرينتش
ذكر مسؤول كبير بشركة سوناطراك، أن الجزائر دشنت برنامجا لتجديد آبارها المتقادمة للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج في إطار الجهود الرامية للتصدي لانهيار في إيرادات النفط.
لا توجد أرقام رسمية عن عدد المستفيدين من قانون السلم والمصالحة
الجزائر تراقب 54 ألف متورط في الإرهاب
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:36 بتوقيت جرينتش
كشفت وزارة العدل الجزائرية عن مراقبتها لأكثر من 54 شخص تورطوا في قضايا إرهابية، عبر قاعدة بيانات وضعتها الوزارة، حسب ما أعلن وزير العدل الطيب لوح.
تبادل المغرب والبوليساريو الاتهامات بالمسؤولية عن الأحداث
المغرب يؤجل النظر في قضية معتقلين صحراويين
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 10:14 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر قضائي في محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية الاثنين بتأجيل النظر في قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر الأمن المغربي إلى الشهر المقبل.
ياسين براهيمي
يوفنتوس يستعلم عن براهيمي
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 21:17 بتوقيت جرينتش
يسعى متصدر السيري آ يوفنتوس لتعزيز صفوفه خلال السوق الشتوي المقبل، وقد رصد المدير العام للنادي جيوسيبي ماروتا مجموعة من الأسماء...
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج
السراج في الجزائر لـ"حلحلة" الوضع في ليبيا
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 15:50 بتوقيت جرينتش
أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاحد، إنه يزور الجزائر من أجل "حلحلة" الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
 