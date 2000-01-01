كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:06 بتوقيت جرينتش
أبلغ المغرب الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي رسميا أنه تبنى القانون التأسيسي المنشئ للاتحاد، وذلك خلال جلسة للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:28 بتوقيت جرينتش
حرص زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التقليل من شأن الانتقادات الأخيرة التي طالت الفريق مؤخراً عقب تعرضه لهزيمتين متتاليتين أمام كلٍ...
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ظهر الثلاثاء، استقالة المدرب البلجيكي جورج ليكينز من منصبه عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حالياً في الغابون.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 21:45 بتوقيت جرينتش
غادر منتخب الجزائر بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 منذ دور المجموعات بتعادله المخيب مع غريمه السنغالي بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب المجموعة الثانية.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 01:22 بتوقيت جرينتش
تغلغل الأفكار الطائفية والمذهبية في الجزائر، بات يشكل خطرا حقيقيا يهدد وحدة وتماسك الشعب الجزائري
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 18:21 بتوقيت جرينتش
أشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم إلى صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير الميرينغي اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة ملقة في الدوري الإسباني أمام فريقه وخصوصاً مهاجمه كريم بنزيمة.
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 23:14 بتوقيت جرينتش
بات أفضل لاعب في العالم 4 مرات كريستيانو رونالدو بعيداً تماماً عن مستواه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أنه لم يعد يساعد ريال مدريد بأهدافه المميزة...
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:41 بتوقيت جرينتش
دافع فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق عن زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد بعد تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين مؤكداً أنه يقوم بعمل كبير جداً رغم تراجع النتائج هذا الأسبوع.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 21:01 بتوقيت جرينتش
سقط منتخب الجزائر أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب أمام شقيقه التونسي بهدف لاثنين في المباراة التي جرت على ملعب فرانسيفيل لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الغابون ليصبح تأهله للدور القادم موضع شك.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 20:25 بتوقيت جرينتش
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس باعتقال إرهابيين اثنين، وصفتهما بـ "الخطيرين" بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 17:02 بتوقيت جرينتش
اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن فريقه يعيش لحظات سيئة بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي هذا الموسم أمام سيلتا فيغو في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:39 بتوقيت جرينتش
أكد شو يوهي رئيس نادي تيانجين كوانجيان بأنه حاول خلال الانتقالات الشتوية الجارية إغراء أحد المهاجمين العالميين في قارة أوروبا، إذ كشف عن أسماء لامعة يأتي على رأسها كل من دييغو كوشتا وكريم بنزيمة وإيدينسون كافاني.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 17:42 بتوقيت جرينتش
يعتقد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد يرجع إلى نجاح علاقته مع اللاعبين، وهو أمر افتقر له سلفه رافاييل بينيتيز الذي درب الفريق مطلع الموسم الماضي قبل إقالته وتولي الفرنسي المهمة خلفاً له.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 15:30 بتوقيت جرينتش
اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتراخي فريقه في مواجهة إشبيلية التي خسرها بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني الأحد.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.