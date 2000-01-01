كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 17:42 بتوقيت جرينتش

يعتقد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد يرجع إلى نجاح علاقته مع اللاعبين، وهو أمر افتقر له سلفه رافاييل بينيتيز الذي درب الفريق مطلع الموسم الماضي قبل إقالته وتولي الفرنسي المهمة خلفاً له.