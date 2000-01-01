آخر الأخبار

الأجهزة الأمنية العراقية تفقد هيبتها أمام الميليشيات
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الأجهزة الأمنية العراقية تفقد هيبتها أمام الميليشيات
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 01:06 بتوقيت جرينتش
فصائل مسلحة تنتشر داخل الأحياء وتمنعها من تنفيذ القانون
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اعدام بدم بارد
الجيش العراقي يعدم أربعة شباب في الموصل (فيديو+18)
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 15:23 بتوقيت جرينتش
القوات العراقية ارتكبت انتهاكات جسيمة ما بين عمليات تعذيب تعسفيّة وإعدامات ميدانية
الزعيمان العراقي صدام حسين والسوري حافظ الأسد
"سي آي إيه" تكشف من محرض صدام حسين على حافظ الأسد
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 11:46 بتوقيت جرينتش
كشفت صحيفة الديلي ميل عن تقرير استخباري سري لـCIA أن واشنطن حثت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على مهاجمة سوريا وذلك لحماية مصالحها وأنابيب النفط في المتوسط والخليج.
ارشيف
بعد خسائره بالعراق.. داعش يسعى لتعزيز وجوده في سوريا
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 18:15 بتوقيت جرينتش
يحارب تنظيم الدولة الإسلامية بكل ما لديه من قوة لتعزيز وجوده في سوريا في الوقت الذي يفقد فيه أراضي في العراق حيث يرسل مقاتلين للسيطرة الكاملة على مدينة دير الزور من الحكومة في شرق سوريا بينما يقاتل في الوقت نفسه أعداءه على ثلاث جبهات أخرى.
قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم داعشي في الموصل
قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم داعشي في الموصل
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 11:42 بتوقيت جرينتش
قوات الجيش تواصل التقدم في الحي الا انها تواجه مقاومة شرسة من قبل المسلحين
معهد واشنطن: عميل محنك من فيلق القدس سفيرا لطهران ببغداد
معهد واشنطن: عميل محنك من فيلق القدس سفيرا لطهران ببغداد
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 02:03 بتوقيت جرينتش
"فيلق القدس" له وجود كبير في العديد من البعثات الدبلوماسية الإيرانية
إقالة محافظ بغداد
إقالة محافظ بغداد على خلفية قضايا فساد
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 19:33 بتوقيت جرينتش
صوت مجلس محافظة بغداد الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد.
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين
الموصل: مصرع معظم قيادات "داعش" وارتفاع عدد الضحايا المدنيين
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 19:13 بتوقيت جرينتش
أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الغني الأسدي مقتل معظم قادة تنظيم "داعش" في شرق الموصل في المعارك مع القوات العراقية المستمرة منذ 3 أشهر.
المالكي
هكذا ردّ المالكي على هجوم جون كيري عليه
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 06:56 بتوقيت جرينتش
عمل على تشكيل مليشيات طائفية
تنظيم داعش خسر ربع أراضيه في 2016
دراسة: تنظيم داعش خسر ربع أراضيه في 2016
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 06:15 بتوقيت جرينتش
من 78 ألف كلم مربع إلى 60 ألف و400 كلم مربع، اي ما يعادل تقريبا مساحة كوريا الشمالية
أحد أفراد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في حي الأندلس في الموصل
القوات العراقية تستعيد السيطرة على كامل الجانب الشرقي للموصل
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 11:39 بتوقيت جرينتش
قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يوم الأربعاء إن قواته استعادت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي كانت مكلفة باستعادته من تنظيم الدولة الإسلامية ليصبح شرق المدينة بكامله تقريبا تحت سيطرة الجيش العراقي.
المفخخة أودت بحياة مهندسين اثنين من عمليات بغداد
لحظة انفجار سيارة مفخخة في بغداد اثناء محاولة تفكيكها (فيديو)
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:53 بتوقيت جرينتش
قتل ستة اشخاص واصيب 25 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مساء الثلاثاء سوقا شعبيا في جنوب غرب بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية، وايضا كما اظهره تسجيل فيديو نشر على الانترنت.
داعش
نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف "داعش" في العراق وسوريا
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 06:07 بتوقيت جرينتش
200 شخص يقيمون في فرنسا، كانوا قد قاتلوا إلى جانب التنظيم
تمت السيطرة على ما يتجاوز 60 من إجمالي 80 حياً في شرق الموصل
القوات العراقية تتحرك صوب داعش في غرب الموصل
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش في غرب الموصل وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل.
الانفجار وقع في حي أبو دشير ذي الأغلبية الشيعية
مقتل 7 في انفجار سيارة ملغومة ببغداد
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 16:18 بتوقيت جرينتش
قالت الشرطة ومصادر طبية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة جنوب بغداد يوم الثلاثاء.
افراد من وحدات الرد السريع التابعة للجيش العراقي تتأهب خلال اشتباك مع مقاتلي الدولة الاسلامية في حي يارمجة في جنوب الموصل
القوات العراقية تتوغل في جيب لداعش في الموصل
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 13:05 بتوقيت جرينتش
قال الجيش العراقي إن القوات الخاصة توغلت في جيب في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بشرق مدينة الموصل يوم الثلاثاء في محاولة لاستعادة الأحياء الباقية تحت سيطرة التنظيم شرقي نهر دجلة.
 