كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 00:56 بتوقيت جرينتش
أطفال من الشيشان، قيرغستان، وتركيا، تركستان، السعودية، ودول آسيوية -
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 20:34 بتوقيت جرينتش
اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء السبت، انه سيزور العراق الاثنين ليوجه "تحية" الى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
التقت وحدتان من قوات النخبة العراقية السبت في شرق الموصل لتتقدما معا باتجاه نهر دجلة لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية بحسب ما صرح ضباط كبار في هذه القوات.
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 12:43 بتوقيت جرينتش
حذر اياد علاوي نائب الرئيس العراقي السبت، من تكرار استهداف المدنيين في المدن والأسواق والتجمعات البشرية الكبيرة تعبيراً عن روح الانتقام، ومحاولة الانتقاص من الانتصارات التي تتحقق في ساحات المواجهة مع عصابات الدولة الاسلامية.
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 08:38 بتوقيت جرينتش
القوات العراقية فجرت عبوات ناسفة في منطقة أبو حبة والكرغول والشيتوالشاكرية والبو عباس -
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 08:27 بتوقيت جرينتش
الانفجارين وقعا قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في السنك خلال ساعة الذروة الصباحية -
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 01:23 بتوقيت جرينتش
صدام أعدم في مثل هذا اليوم قبل 10 أعوام بعد حكم العراق 23 عاما -
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 00:57 بتوقيت جرينتش
تسري بين وقت وآخر شائعات عن مقتل البغدادي -
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 16:48 بتوقيت جرينتش
كشف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني في العراق، عن أن رؤساء وملوكا في المنطقة طلبوا من حكومة نوري المالكي عدم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 10:46 بتوقيت جرينتش
المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل بدأت يوم أمس الخميس -
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 07:42 بتوقيت جرينتش
قال إن واشنطن على دراية بتحركات البغدادي الأخيرة -
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 05:05 بتوقيت جرينتش
دعا إلى تنظيم دورات لتعلم اللغة الفارسية في كافة المحافظات العراقية -
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 21:58 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب الموصل في شمال العراق أصابت عربة فان بمرأب للسيارات في مجمع طبي وقد تكون تسببت في مقتل مدنيين.
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:26 بتوقيت جرينتش
بدأت قوات الأمن العراقية يوم الخميس المرحلة الثانية من هجومها على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل متقدمة من ثلاث جهات إلى الأحياء الشرقية حيث كان القتال في حالة جمود منذ نحو شهر.
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 07:08 بتوقيت جرينتش
قام تنظيم داعش بهدم جامعة الموصل العريقة، بعد نهب جميع محتوياتها، يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، ليجد أهالي الموصل مدينتهم من دون جامعتها صباح اليوم التالي، لأول مرة منذ تأسيسيها عام 1959.