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ارشيف
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القوات العراقية تصطاد طائرات داعش المسيرة على أطراف الموصل
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 15:35 بتوقيت جرينتش
وم طائرة مسيرة بيضاء في السماء فوق الطرف الشرقي لمدينة الموصل، يرصدها ذاكر الجندي في القوات الخاصة العراقية، فيطلق النار باتجاهها.
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رئيس وزراء الأردن يصل بغداد
رئيس وزراء الأردن يصل بغداد
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:11 بتوقيت جرينتش
وصل إلى بغداد اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق.
“دي.إن.أو” النرويجية تكتشف حقلًا نفطيًا “بشكابر” بكردستان العراق
“دي.إن.أو” النرويجية تكتشف حقلًا نفطيًا “بشكابر” بكردستان العراق
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:32 بتوقيت جرينتش
قالت شركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط إنها حققت اكتشافا نفطيا في بئر يجري حفرها حاليا بحقل “بشكابر” بإقليم كردستان العراق.
التحالف الدولي يستهدف قيادات بارزة لداعش ويحرّر رهينتيْن
انزال اميركي على داعش: قتل قادة وتحرير رهائن
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:43 بتوقيت جرينتش
كشفت مصادر محلية في محافظة دير الزور بشرق سوريا عن قيام التحالف الدولي بعملية إنزال جوي قرب قرية الكبر شاركت فيها ست طائرات مروحية والعشرات من الجنود بدعم وإسناد جوي للطائرات الحربية.
3.51 مليون برميل صادرات نفط العراق في ديسمبر من البصرة
3.51 مليون برميل صادرات نفط العراق في ديسمبر من البصرة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:21 بتوقيت جرينتش
قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين إن صادرات النفط من مرافيء التصدير في ميناء البصرة الجنوبي بلغت مستوى قياسيا عند 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
طفل داعشي يذبح رجلا بسكين حاد
داعش يستعرض قسوة أشباله في إصدار اقرب للرعب (شاهد)
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 02:09 بتوقيت جرينتش
استعرض قصصا لبعض عناصره الأشبال الذين فضّلوا داعش عن العيش مع عائلاتهم -
من يتاجر بالدماء والأشلاء
مجازر أسواق بغداد تحصد الضحايا وتراكم الأسئلة والشكوك
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 02:00 بتوقيت جرينتش
من يتاجر بالدماء والأشلاء
ارشيف
القوات الخاصة العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:14 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة العراقية وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل للمرة الأولى يوم الأحد في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة واشتبكت مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قرب موقع تاريخي بالمدينة.
العثور على 4 نساء ايزيديات، كنّ مختطفات لدى تنظيم “الدولة الاسلامية”
القوات العراقية تعثر على 4 إيزيديات اختطفهن تنظيم “الدولة” بالموصل
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 14:43 بتوقيت جرينتش
أفاد مسؤول محلي، الأحد، بالعثور على 4 نساء ايزيديات، كنّ مختطفات لدى تنظيم “الدولة الاسلامية”، خلال عملية تمشيط أجرتها القوات العراقية لحيي الميثاق والوحدة المحررين جنوب شرقي مدينة الموصل.
تفجير في بغداد/ ارشيفية
عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين يستهدفان "البلديات" في بغداد
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 13:17 بتوقيت جرينتش
قالت مصادر طبية وأخرى في الشرطة العراقية الأحد، إن انتحارياً فجر نفسه في سوق مزدحمة بشرق بغداد الأحد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات.
القوات العراقية تخوض حرب شوارع مع عناصر داعش في حيي السكر والبلديات
القوات العراقية تقتحم حيي "السكر والبلديات" شمالي الموصل
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 12:26 بتوقيت جرينتش
بدأت القوات العراقية، الأحد، باقتحام حيي السكر والبلديات شمالي مدينة الموصل من أجل استعادتهما من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية”.
ارشيفية
مقتل طبيب داعش في قصف جوي غربي كركوك
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 09:14 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر أمني عراقي الأحد بمقتل طبيب يعمل لدى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم في وسط قضاء الحويجة غربي كركوك250/كم شمالي بغداد/.
قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ
12 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 06:20 بتوقيت جرينتش
قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ
شنت المقاتلات التركية، الليلة الماضية، غارات مكثفة بالقرب من قرية بوكريسكان
قصف تركي لمواقع حزب الكردستاني في الاراضي العراقية
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 21:40 بتوقيت جرينتش
أكدت كويستان أحمد، قائمقام قضاء رواندز التابع لمحافظة أربيل، أن الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة
في الصباح كانت المعنويات مرتفعة بين القوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية
الجيش العراقي يواجه معركة شرسة شمال الموصل ويقترب من دجلة
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 19:00 بتوقيت جرينتش
اقتربت القوات الخاصة العراقية يوم السبت من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل لتحرز تقدما بالتزامن مع قوات أخرى مما أجبر تنظيم الدولة الإسلامية على التقهقر في آخر معقل كبير للتنظيم في البلاد.
الاولى - روسيا ( أكثر من 75 تريليون دولار)
دولتان عربيتان.. الأغنى بالموارد الطبيعية
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 18:00 بتوقيت جرينتش
تعتمد عدة دول عربية بشكل أساس في اقتصادها على الموارد الطبيعية، خاصة في دول الخليج التي يعتبر البترول العمود الفقري في اقتصاداتها.
 