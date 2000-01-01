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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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العراق يرحب بالحكم ضد قرار ترامب: "خطوة بالاتجاه الصحيح"
شباط/فبراير 05, 2017 - 16:03 بتوقيت جرينتش
عبر متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الأحد عن رضا بلاده عن قرار محكمة استئناف أمريكية ضد حظر سفر كان فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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قصف يستهدف أحد أحياء الموصل الشرقية
مقتل 12 مدنيا عراقيا في قصف لداعش شرقي الموصل
شباط/فبراير 05, 2017 - 12:40 بتوقيت جرينتش
أفادت القيادة العسكرية الاحد، بأن 12 مدنياً عراقياً قتلوا في قصف استهدف منزل عائلتين شرقي مدينة الموصل.
الرئيسان الاميركي ترامب والعراقي العبادي
السفارة الاميركية في بغداد تنفي رفض ترامب لقاء العبادي
شباط/فبراير 05, 2017 - 12:31 بتوقيت جرينتش
نفت السفارة الأميركية في بغداد الأحد أنباء حول رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.
رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني
حزب البارزاني: بحثنا مسألة الانفصال مع التحالف الوطني "دون خجل"
شباط/فبراير 05, 2017 - 09:39 بتوقيت جرينتش
أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الأحد 5 فبراير/شباط، أنه بحث مسألة انفصال إقليم كردستان مع وفد التحالف الوطني العراقي "بدون خجل".
من جنوب شرق الفلوجة إلى منفذ طريبيل
شركة أمريكية تستثمر الطريق الدولي بين الفلوجة والحدود الأردنية
شباط/فبراير 05, 2017 - 01:33 بتوقيت جرينتش
الطريق تمتد من جنوب شرق الفلوجة إلى منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن
مقتل مسؤول أمن
مقتل مسؤول أمن "مضافات" داعش
شباط/فبراير 04, 2017 - 20:40 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمقتل مسؤول أمن "مضافات" داعش في حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة، مع أحد مرافقيه بقصف صاروخي.
تعزيزات عسكرية جنوبي الموصل
تعزيزات عسكرية جنوبي الموصل استعداداً لمعركة الجانب الغربي
شباط/فبراير 04, 2017 - 09:20 بتوقيت جرينتش
عربات ومدرعة وناقلات الجند المدرعة، ومدافع، وأسلحة، يرافقها المئات من الجنود
حيدر العبادي
العبادي يرفض دعوات حلفاء إيران بالعراق للتحرك إزاء حظر السفر الأميركي
شباط/فبراير 03, 2017 - 22:04 بتوقيت جرينتش
أحبط رئيس الوزراء العراقي خطوة اتخذتها فصائل موالية لإيران في حكومته كانت تريد الرد على حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ربع مليون نسمة قد يغادرون الموصل
ربع مليون نسمة قد يغادرون الموصل
شباط/فبراير 03, 2017 - 17:06 بتوقيت جرينتش
اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان حوالى 250 الفا من العراقيين قد يغادرون الاحياء الغربية للموصل تحسبا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة الجهاديين.
مشعان الجبوري
مفاجأة.. مشعان الجبوري متهم بتهريب أسلحة لداعش
شباط/فبراير 03, 2017 - 02:01 بتوقيت جرينتش
مشعان الجبوري من قادة الحشد العشائري الذي يقاتل التنظيم
التحالف: مقتل 11 مدنيا في ضربات جوية بالعراق وسوريا أواخر 2016
التحالف قتل 11 مدنيا في العراق وسورية
شباط/فبراير 02, 2017 - 17:20 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول.
الخطوط الجوية العراقية
بعد حظرها عامين.. الخطوط الجوية العراقية تعود إلى أجواء القارة العجوز
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:04 بتوقيت جرينتش
قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: ايران تحكم سيطرتها على العراق.. ويلوح بالعمل العسكري
شباط/فبراير 02, 2017 - 10:40 بتوقيت جرينتش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.
ارشيف
هيومن رايتس: الحشد الشعبي يحتجز فارين من الموصل بمراكز سرية
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:29 بتوقيت جرينتش
أتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، قوات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
ارشيف
البنتاغون ينفي التلاعب بمعلومات استخباراتية عن الحرب ضد داعش
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:14 بتوقيت جرينتش
ذكر تقرير للبنتاغون الاربعاء أن المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق وسوريا.
داعش
داعش يعدم 3 من قادته لفرارهم من المعارك في الموصل
شباط/فبراير 02, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
التنظيم أبقى على عناصره المحليين في الساحل الأيمن والانتحاريين
 