كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 07:08 بتوقيت جرينتش

قام تنظيم داعش بهدم جامعة الموصل العريقة، بعد نهب جميع محتوياتها، يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، ليجد أهالي الموصل مدينتهم من دون جامعتها صباح اليوم التالي، لأول مرة منذ تأسيسيها عام 1959.