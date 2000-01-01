كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 15:23 بتوقيت جرينتش
القوات العراقية ارتكبت انتهاكات جسيمة ما بين عمليات تعذيب تعسفيّة وإعدامات ميدانية
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 11:46 بتوقيت جرينتش
كشفت صحيفة الديلي ميل عن تقرير استخباري سري لـCIA أن واشنطن حثت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على مهاجمة سوريا وذلك لحماية مصالحها وأنابيب النفط في المتوسط والخليج.
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 18:15 بتوقيت جرينتش
يحارب تنظيم الدولة الإسلامية بكل ما لديه من قوة لتعزيز وجوده في سوريا في الوقت الذي يفقد فيه أراضي في العراق حيث يرسل مقاتلين للسيطرة الكاملة على مدينة دير الزور من الحكومة في شرق سوريا بينما يقاتل في الوقت نفسه أعداءه على ثلاث جبهات أخرى.
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 11:42 بتوقيت جرينتش
قوات الجيش تواصل التقدم في الحي الا انها تواجه مقاومة شرسة من قبل المسلحين
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 02:03 بتوقيت جرينتش
"فيلق القدس" له وجود كبير في العديد من البعثات الدبلوماسية الإيرانية
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 19:33 بتوقيت جرينتش
صوت مجلس محافظة بغداد الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 19:13 بتوقيت جرينتش
أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الغني الأسدي مقتل معظم قادة تنظيم "داعش" في شرق الموصل في المعارك مع القوات العراقية المستمرة منذ 3 أشهر.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 06:56 بتوقيت جرينتش
عمل على تشكيل مليشيات طائفية
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 06:15 بتوقيت جرينتش
من 78 ألف كلم مربع إلى 60 ألف و400 كلم مربع، اي ما يعادل تقريبا مساحة كوريا الشمالية
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 11:39 بتوقيت جرينتش
قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يوم الأربعاء إن قواته استعادت السيطرة على كل مناطق الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي كانت مكلفة باستعادته من تنظيم الدولة الإسلامية ليصبح شرق المدينة بكامله تقريبا تحت سيطرة الجيش العراقي.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:53 بتوقيت جرينتش
قتل ستة اشخاص واصيب 25 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف مساء الثلاثاء سوقا شعبيا في جنوب غرب بغداد، حسبما افادت مصادر امنية وطبية، وايضا كما اظهره تسجيل فيديو نشر على الانترنت.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 06:07 بتوقيت جرينتش
200 شخص يقيمون في فرنسا، كانوا قد قاتلوا إلى جانب التنظيم
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن القوات العراقية بدأت "التحرك" ضد تنظيم داعش في غرب الموصل وهي منطقة لا يزال التنظيم المتشدد يسيطر عليها بالكامل.
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 16:18 بتوقيت جرينتش
قالت الشرطة ومصادر طبية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة جنوب بغداد يوم الثلاثاء.
كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 13:05 بتوقيت جرينتش
قال الجيش العراقي إن القوات الخاصة توغلت في جيب في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بشرق مدينة الموصل يوم الثلاثاء في محاولة لاستعادة الأحياء الباقية تحت سيطرة التنظيم شرقي نهر دجلة.