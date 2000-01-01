شباط/فبراير 02, 2017 - 17:20 بتوقيت جرينتش

قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول.