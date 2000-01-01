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أفراد من القوات العراقية خلال اشتباك مع مقاتلين من الدولة الإسلامية في الموصل
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داعش يعيد نشر مقاتليه في غرب الموصل بعدما خسر شرق المدينة
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:42 بتوقيت جرينتش
قال سكان محليون يوم الأربعاء إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية اتخذوا مواقع للقنص في مبان على الضفة الغربية لنهر دجلة قبل هجوم متوقع لقوات الحكومة العراقية لاستعادة الشطر الغربي من مدينة الموصل.
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ارشيف
خطف واعدام خمسة عمال حكوميين شمال شرق بغداد
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:05 بتوقيت جرينتش
قتل خمسة عمال عراقيين يعملون لدى شركة “حمورابي” الحكومية للمقاولات بعد اختطافهم صباح الاربعاء من مقر عملهم في خانقين، في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.
صديق لعائلة رياض بين قبور بعض افرادها في الحديقة بانتظار مواراتهم الثرى في مكان آخر
اهالي الموصل يدفنون موتاهم مرتين
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 15:38 بتوقيت جرينتش
قال عبد الرحمن رياض الذي قتل والده ووالدته وشقيقه الاصغر في غارة جوية على الموصل، "دفناهم تحت اشجار البرتقال" في الحديقة بانتظار مواراتهم الثرى في مكان آخر.
مقاتلون من داعش/ ارشيفية
داعش يعدم قاض وقيادات من التنظيم في الموصل
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 12:39 بتوقيت جرينتش
أفاد ضابط عراقي الأربعاء بأن تنظيم الدولة الاسلامية نفذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص، بحق قاض في التنظيم واربعة من قياداته على خلفية فرارهم من مناطق الساحل الايسر من مدينة الموصل.
الأمم المتحدة
الامم المتحدة تحضر المساعدات قبيل هجوم على الموصل
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:04 بتوقيت جرينتش
قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها "تسابق الزمن" لإعداد مساعدة عاجلة لمئات الألوف من المدنيين المهددين في الموصل حيث يستعد الجيش العراقي لبدء هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الشطر الغربي للمدينة.
الرئيس العراقي يهنئ أبناء شعبه بتحرير شرقي الموصل
الرئيس العراقي يهنئ أبناء شعبه بتحرير شرقي الموصل
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 07:27 بتوقيت جرينتش
توقع استعادة غربها قريباً
فرصة للعبادي للتخلص من تسلط المالكي
العبادي يضع حكومته في خدمة الإدارة الأميركية الجديدة
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:07 بتوقيت جرينتش
فرصة للعبادي للتخلص من تسلط المالكي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
العبادي ردا على ترامب: النفط العراقي للعراقيين
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 18:58 بتوقيت جرينتش
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن النفط العراقي ملك للعراقيين في رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة كان يتعين أن تأخذ احتياطيات الخام العراقية.
حي الزهراء في الموصل
العبادي يؤكد السيطرة على شرق الموصل
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:26 بتوقيت جرينتش
قال التلفزيون الرسمي العراقي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد يوم الثلاثاء أن شرق الموصل انتُزع بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية، كما كشف عن إن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب بعثت رسائل لبغداد تعرض زيادة المساعدة للعراق.
مقاتلون من داعش في الموصل
مقتل 14 مدنيا جراء قصف صاروخي ل"داعش" على أحياء في الموصل
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 11:58 بتوقيت جرينتش
أفاد ضابط عراقي الثلاثاء، بمقتل 14 مدنياً وإصابة 13 آخرين جراء قصف صاروخي لتنظيم الدولة الاسلامية استهدف أحياء سكنية محررة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.
كلما طالت مدة أسر النساء الإيزيديات لدى داعش زادت قسوة الحياة عليهن
اغتيال مسؤول "إعدام السيدات" في "داعش"
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 10:29 بتوقيت جرينتش
لقي القيادي بتنظيم الدولة، السعودي أبو عبد الرحمن، مصرعه على يد مجموعة من المسلحين المجهولين بمنطقة العسكري في مدينة الموصل العراقية التي يسيطر عليها التنظيم.
قائد: القوات العراقية تستعد لهجوم على غرب الموصل
الحشد الشعبي ارتكب جرائم خطف وقتل وسلب في نينوى
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 10:09 بتوقيت جرينتش
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بالتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع "تستغل" اسم القوات الأمنية والحشد الشعبي.
نزح حوالي 180 الف شخص منذ بداية العمليات العسكرية
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر شديدة على المدنيين في الجانب الغربي من الموصل
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 09:08 بتوقيت جرينتش
نزح حوالي 180 الف شخص منذ بداية العمليات العسكرية
انفجار ضخم يهز وسط العاصمة العراقية في بغداد
6 قتلى بانفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 07:59 بتوقيت جرينتش
انفجار ضخم يهز وسط العاصمة العراقية في بغداد
فوضى أمنية تسد آفاق استقرار العراق ما بعد داعش
فوضى أمنية تسد آفاق استقرار العراق ما بعد داعش
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 04:42 بتوقيت جرينتش
علامة استفهام كبيرة عن اندساس الميليشيات في قيادة عمليات بغداد
ارشيف
شركة بريطانية تبني مطارا في كربلاء بكلفة 500 مليون دولار
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 18:58 بتوقيت جرينتش
باشرت شركة "كوبرجيس" البريطانية انشاء مطار كربلاء الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من مدينة كربلاء في المحافظة التي تشهد حركة سياحية دينية واسعة، بحسب مراسل فرانس برس.
 