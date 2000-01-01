شباط/فبراير 03, 2017 - 17:06 بتوقيت جرينتش
اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان حوالى 250 الفا من العراقيين قد يغادرون الاحياء الغربية للموصل تحسبا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة الجهاديين.
شباط/فبراير 03, 2017 - 02:01 بتوقيت جرينتش
مشعان الجبوري من قادة الحشد العشائري الذي يقاتل التنظيم
شباط/فبراير 02, 2017 - 17:20 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول.
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:04 بتوقيت جرينتش
قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.
شباط/فبراير 02, 2017 - 10:40 بتوقيت جرينتش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:29 بتوقيت جرينتش
أتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، قوات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:14 بتوقيت جرينتش
ذكر تقرير للبنتاغون الاربعاء أن المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق وسوريا.
شباط/فبراير 02, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
التنظيم أبقى على عناصره المحليين في الساحل الأيمن والانتحاريين
شباط/فبراير 02, 2017 - 02:36 بتوقيت جرينتش
بات المخيم يضم عشرات الآلاف من النازحين
شباط/فبراير 02, 2017 - 02:29 بتوقيت جرينتش
يعتقد أن الشيخ الزيدي اختطف قبل 5 أيام على يد مليشيا شيعية
شباط/فبراير 01, 2017 - 21:00 بتوقيت جرينتش
كشف تقرير صحفي أن أسلحة صربية سقطت في يد تنظيم داعش.
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:34 بتوقيت جرينتش
لقي أربعة أشخاص حتفهم، الأربعاء، في تفجير عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما أعدم تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي ستة مدنيين بتهمة التعاون مع السلطات العراقية شمالي البلاد.
شباط/فبراير 01, 2017 - 14:32 بتوقيت جرينتش
شهدت ورشة خالد يونس لإصلاح السيارات في الموصل ازدهارا كبيرا في نشاطها في بادرة على الدمار الشديد الذي حاق بالمدينة العراقية التي أصبحت محور الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:56 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر عسكري في الجيش العراقي الاربعاء، بأن 11 من الأهالي قتلوا فى هجوم بقذائف هاون اطلقها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف الاحياء السكنية في المحورين الشمالي والشرقي بالموصل.
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:27 بتوقيت جرينتش
ميليشيات خارج السيطرة