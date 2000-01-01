كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 10:47 بتوقيت جرينتش

دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، السبت الى اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة، لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكداً ان نظام الاقاليم افضل وسيلة للحفاظ على وحدة البلاد من التقسيم.