شباط/فبراير 05, 2017 - 12:40 بتوقيت جرينتش
أفادت القيادة العسكرية الاحد، بأن 12 مدنياً عراقياً قتلوا في قصف استهدف منزل عائلتين شرقي مدينة الموصل.
شباط/فبراير 05, 2017 - 12:31 بتوقيت جرينتش
نفت السفارة الأميركية في بغداد الأحد أنباء حول رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.
شباط/فبراير 05, 2017 - 09:39 بتوقيت جرينتش
أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الأحد 5 فبراير/شباط، أنه بحث مسألة انفصال إقليم كردستان مع وفد التحالف الوطني العراقي "بدون خجل".
شباط/فبراير 05, 2017 - 01:33 بتوقيت جرينتش
الطريق تمتد من جنوب شرق الفلوجة إلى منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن
شباط/فبراير 04, 2017 - 20:40 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمقتل مسؤول أمن "مضافات" داعش في حوض حمرين شمال شرقي بعقوبة، مع أحد مرافقيه بقصف صاروخي.
شباط/فبراير 04, 2017 - 09:20 بتوقيت جرينتش
عربات ومدرعة وناقلات الجند المدرعة، ومدافع، وأسلحة، يرافقها المئات من الجنود
شباط/فبراير 03, 2017 - 22:04 بتوقيت جرينتش
أحبط رئيس الوزراء العراقي خطوة اتخذتها فصائل موالية لإيران في حكومته كانت تريد الرد على حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
شباط/فبراير 03, 2017 - 17:06 بتوقيت جرينتش
اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان حوالى 250 الفا من العراقيين قد يغادرون الاحياء الغربية للموصل تحسبا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة الجهاديين.
شباط/فبراير 03, 2017 - 02:01 بتوقيت جرينتش
مشعان الجبوري من قادة الحشد العشائري الذي يقاتل التنظيم
شباط/فبراير 02, 2017 - 17:20 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول.
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:04 بتوقيت جرينتش
قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.
شباط/فبراير 02, 2017 - 10:40 بتوقيت جرينتش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:29 بتوقيت جرينتش
أتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، قوات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:14 بتوقيت جرينتش
ذكر تقرير للبنتاغون الاربعاء أن المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق وسوريا.
شباط/فبراير 02, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
التنظيم أبقى على عناصره المحليين في الساحل الأيمن والانتحاريين