آخر الأخبار

المنامة تستدعي السفير العراقي
تكملة الخبر »
المنامة تستدعي السفير العراقي وترفض التدخل بشؤونها الداخلية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 16:09 بتوقيت جرينتش
واتهم رئيس الجمهورية العراقية، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سلطات البحرين "بتنفيذ مشروع قتل ممنهج لمعارضيها"، معتبرا أنها أعدمت "ثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية".
تكملة الخبر »

المزيد

جنود عراقيون ينقلون أحد مصابي المعارك في الموصل/ ارشيفية
اصابات في هجومين انتحاريين شمالي الموصل
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:54 بتوقيت جرينتش
أصيب أربعة جنود عراقيين، الإثنين، بهجومين انتحاريين نفذهما تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي في أحد الأحياء المحررة شمالي مدينة الموصل (شمال)
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
العاهل السعودي
مسؤول إيراني طالب أربيل بغلق القنصلية السعودية.. كيف ردت؟
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 04:04 بتوقيت جرينتش
هذا التصريح ليس الأول من نوعه لمسؤولين
ارشيف
خندق وقوة من الحشد الشعبي العراقي لمنع تسلل داعش الى النجف
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:10 بتوقيت جرينتش
اعلنت الادارة المحلية في محافظة النجف، جنوب بغداد، تشكيل قوة من الحشد الشعبي وحفر خندق بطول 50 كيلومترا غرب المدينة لمنع تسلل تنظيم الدولة الاسلامية من الصحراء.
جنديان من القوات العراقية في الموصل
القوات العراقية تمشط جامعة الموصل بحثا عن مقاتلي داعش
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 10:24 بتوقيت جرينتش
قال متحدث إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل الأحد بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل.
مناطق جنوبي وغربي مدينة كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ حزيران/ 2014
داعش يحرق عائلة من 5 أشخاص بينهم رضيع بتهمة مغادره أرض الخلافة
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 08:11 بتوقيت جرينتش
مناطق جنوبي وغربي مدينة كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ حزيران/ يونيو عام 2014
بعض أسماء عناصر تنظيم الدولة كما أوردتها قناة
"الميادين" تعرض وثائق وسجلات لتنظيم داعش بالموصل (شاهد)
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 01:55 بتوقيت جرينتش
بعض أسماء عناصر تنظيم الدولة كما أوردتها قناة "الميادين"
العاهل السعودي
العراق يتوسط للمصالحة بين السعودية وإيران
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 01:35 بتوقيت جرينتش
وزير عراقي نقل رسائل شفهية بين مسؤولي البلدين خلال الشهور الماضية
رجال نزحوا من المعارك في الموصل في انتظار التحقق من هوياتهم قرب بلدة برطلة
القوات العراقية تستعيد السيطرة على جامعة الموصل
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 19:29 بتوقيت جرينتش
تمكنت القوات العراقية السبت من استعادة السيطرة على جامعة الموصل من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة، بحسب مسؤولين عسكريين.
جانب من مستشفى ميداني بالقرب من الموصل
افتتاح مستشفى ميداني قرب خطوط المواجهة في الموصل
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 18:04 بتوقيت جرينتش
يتلقى المدنيون والجنود الذين أصيبوا مع محاولة القوات العراقية استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية العلاج في مستشفى ميداني مزود بتكنولوجيا متطورة على بعد نحو 20 كيلومترا من خطوط المواجهة.
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
وساطة عراقية لتحسين العلاقات بين إيران والسعودية
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 18:04 بتوقيت جرينتش
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت عن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قوله إنه نقل رسائل بين طهران والرياض في مسعى متواصل لاحتواء العداء بين البلدين الجارين.
ارشيف
على جبهات الموصل.. مقاتلو داعش العراقيون يقودون دفة المعركة
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 15:36 بتوقيت جرينتش
مع تقدم القوات الحكومية العراقية صوب الحي الذي يقطنه أبو رامي بشرق مدينة الموصل في نوفمبر تشرين الثاني اقتحم عدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منزله وصوبوا سلاحا إلى رأسه وأمروه بالخروج هو وأسرته فورا.
رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري
ما بعد مرحلة "داعش".. الجبوري يدعو لاعتماد اللامركزية والأقاليم في العراق
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 10:47 بتوقيت جرينتش
دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، السبت الى اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة، لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكداً ان نظام الاقاليم افضل وسيلة للحفاظ على وحدة البلاد من التقسيم.
نحو 30 قتيلاً في ضربة استهدفت قيادياً داعشيا في الموصل
نحو 30 قتيلاً في ضربة استهدفت قيادياً داعشيا في الموصل
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 09:09 بتوقيت جرينتش
عبد القادر لم يكن في المبنى وقت الضربة لكن عدداً من أفراد أسرته قتلوا
العبادي
العبادي: لاتوجد قوات أجنبية تقاتل على الأرض العراقية
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 08:33 بتوقيت جرينتش
أضاف: داعش قتلت من أهل السنة اضعاف ما قتلت من الطوائف الاخرى
 