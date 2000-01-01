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هيومن رايتس: 17 طفلاً تعتقلهم البيشمركة “تعرضوا للتعذيب”
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 19:06 بتوقيت جرينتش
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأحد، إن 17 طفلا تعتقلهم قوات البيشمركة التابعين للإقليم الكردي شمالي العراق، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، “تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة”.
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مخيم للنازحين من مناطق الصراع غرب العراق
130 ألف أسرة نازحة تعود للمناطق المحررة في الأنبار
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:30 بتوقيت جرينتش
قال مسؤول حكومي عراقي، في محافظة الأنبار (غرب)، اليوم الأحد، إن قرابة 130 ألف أسرة نازحة تمكنت من العودة لمناطقها المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في المحافظة، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.
مقتدى الصدر الزعيم الشيعي العراقي
الصدر يطالب ترامب بإخراج الرعايا الاميركيين من العراق
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:19 بتوقيت جرينتش
طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج الرعايا الأميركيين من العراق.
ما تبقى من مقام النبي يونس في الموصل
شاهد بالصور حجم الدمار الذي خلفه داعش في "النبي يونس" بالموصل
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 10:24 بتوقيت جرينتش
كشفت القوات العراقية السبت، عن حجم الدمار الذى خلفه مقاتلو "داعش" بتدمير مقام النبي يونس في الموصل.
مقاتلو داعش يتذرعون بالمرض للهروب من القتال
وثائق تكشف سعي مقاتلي "داعش" للهروب من التنظيم !
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 08:00 بتوقيت جرينتش
مقاتلو داعش يتذرعون بالمرض للهروب من القتال
الرئيس الإيراني حسن روحاني
روحاني: لولا إيران لسقطت بغداد ودمشق
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 01:23 بتوقيت جرينتش
روحاني على خطى مستشار خامنئي
مقاتلون عراقيون من الحشد الشعبي
الحشد الشعبي: لن نعبر نحو الاراضي السورية
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 14:17 بتوقيت جرينتش
قال الحشد الشعبي السبت، إن قواته ستبقى داخل الأراضي العراقية لحماية الحدود ولن تعبر نحو الأراضي السورية.
قذيفة تحملها طائرات داعش المسيرة
ناشطون يكشفون صورا لقذائف طائرات داعش المسيرة
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
كشف ناشطون عن صور لقذائف تحملها طائرات مسيرة عن بعد، تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف بها القوات العراقية والسورية في مدينتي الموصل، ودير الزور.
عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق
الحكيم: تفاهم العراقيين هو مفتاح حل الأزمة
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 10:55 بتوقيت جرينتش
صرح عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السبت، بانه لا خيار أمام العراقيين إلا التفاهم ليتعافى العراق من محنته.
مقاتلون من داعش في الموصل
داعش يعتقل مئات المنتسبين للأجهزة الأمنية السابقين في الموصل
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 09:43 بتوقيت جرينتش
شن تنظيم “الدولة الاسلامية” حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين في المناطق الواقعة غرب نهر دجلة بمدينة الموصل (الجانب الأيمن)، بحسب مصدر أمني.
القصف استهدف احياء عده
مقتل 7 عراقيين في قصف استهدف شمال وشرقي الموصل
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 09:00 بتوقيت جرينتش
القصف استهدف احياء المجموعة الثقافية والفيصلية والمهندسين والغفران
ماذا عن المستقبل
صراع بين الأقليات الدينية يسبق استعادة الموصل من داعش
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:55 بتوقيت جرينتش
يسكن نينوى خليط من الأقليات الدينية والإثنية التي تنتشر في محيط مركز الموصل
انتحاري كان يقود سيارة مفخخة وفجر نفسه
قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف مدخل مدينة الفلوجة
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:38 بتوقيت جرينتش
انتحاري كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز أمني بمدخل الفلوجة
الحشد يصعد ضد البيشمركة
الحشد يصعد ضد البيشمركة ويهدد بعملية عسكرية "خاطفة"
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 06:39 بتوقيت جرينتش
إخراج البيشمركة من أراضي نينوى ستكون أسهل من عملية طرد داعش
العراق: مقتل القيادي الداعشي "أبي مشتاق"
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 19:00 بتوقيت جرينتش
كشف مصدر محلي في محافظة صلاح الدين وسط العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل قيادي فيما يعرف بولاية دجلة لدى تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مرافقيه بقصف جوي شمالي قضاء الشرقاط.
مقتل 57 عنصرا من
مقتل 57 عناصر "حزب العمال الكردستاني" بغارات تركية
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء عن بيان صدر عن هيئة الأركان التركية، يوم الجمعة، 27 يناير/كانون الثاني، قوله إن الغارات التي نفذتها طائرات حربية على مواقع تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، طالت منطقة متينا بشمال العراق.
 