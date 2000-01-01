كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:11 بتوقيت جرينتش
وصل إلى بغداد اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:32 بتوقيت جرينتش
قالت شركة “دي.إن.أو” النرويجية للنفط إنها حققت اكتشافا نفطيا في بئر يجري حفرها حاليا بحقل “بشكابر” بإقليم كردستان العراق.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:43 بتوقيت جرينتش
كشفت مصادر محلية في محافظة دير الزور بشرق سوريا عن قيام التحالف الدولي بعملية إنزال جوي قرب قرية الكبر شاركت فيها ست طائرات مروحية والعشرات من الجنود بدعم وإسناد جوي للطائرات الحربية.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:21 بتوقيت جرينتش
قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين إن صادرات النفط من مرافيء التصدير في ميناء البصرة الجنوبي بلغت مستوى قياسيا عند 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 02:09 بتوقيت جرينتش
استعرض قصصا لبعض عناصره الأشبال الذين فضّلوا داعش عن العيش مع عائلاتهم -
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 02:00 بتوقيت جرينتش
من يتاجر بالدماء والأشلاء
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:14 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة العراقية وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل للمرة الأولى يوم الأحد في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة واشتبكت مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قرب موقع تاريخي بالمدينة.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 14:43 بتوقيت جرينتش
أفاد مسؤول محلي، الأحد، بالعثور على 4 نساء ايزيديات، كنّ مختطفات لدى تنظيم “الدولة الاسلامية”، خلال عملية تمشيط أجرتها القوات العراقية لحيي الميثاق والوحدة المحررين جنوب شرقي مدينة الموصل.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 13:17 بتوقيت جرينتش
قالت مصادر طبية وأخرى في الشرطة العراقية الأحد، إن انتحارياً فجر نفسه في سوق مزدحمة بشرق بغداد الأحد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح العشرات.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 12:26 بتوقيت جرينتش
بدأت القوات العراقية، الأحد، باقتحام حيي السكر والبلديات شمالي مدينة الموصل من أجل استعادتهما من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية”.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 09:14 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر أمني عراقي الأحد بمقتل طبيب يعمل لدى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بقصف لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم في وسط قضاء الحويجة غربي كركوك250/كم شمالي بغداد/.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 06:20 بتوقيت جرينتش
قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 21:40 بتوقيت جرينتش
أكدت كويستان أحمد، قائمقام قضاء رواندز التابع لمحافظة أربيل، أن الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 19:00 بتوقيت جرينتش
اقتربت القوات الخاصة العراقية يوم السبت من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل لتحرز تقدما بالتزامن مع قوات أخرى مما أجبر تنظيم الدولة الإسلامية على التقهقر في آخر معقل كبير للتنظيم في البلاد.
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 18:00 بتوقيت جرينتش
تعتمد عدة دول عربية بشكل أساس في اقتصادها على الموارد الطبيعية، خاصة في دول الخليج التي يعتبر البترول العمود الفقري في اقتصاداتها.