كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:05 بتوقيت جرينتش
قتل خمسة عمال عراقيين يعملون لدى شركة “حمورابي” الحكومية للمقاولات بعد اختطافهم صباح الاربعاء من مقر عملهم في خانقين، في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 15:38 بتوقيت جرينتش
قال عبد الرحمن رياض الذي قتل والده ووالدته وشقيقه الاصغر في غارة جوية على الموصل، "دفناهم تحت اشجار البرتقال" في الحديقة بانتظار مواراتهم الثرى في مكان آخر.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 12:39 بتوقيت جرينتش
أفاد ضابط عراقي الأربعاء بأن تنظيم الدولة الاسلامية نفذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص، بحق قاض في التنظيم واربعة من قياداته على خلفية فرارهم من مناطق الساحل الايسر من مدينة الموصل.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:04 بتوقيت جرينتش
قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها "تسابق الزمن" لإعداد مساعدة عاجلة لمئات الألوف من المدنيين المهددين في الموصل حيث يستعد الجيش العراقي لبدء هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الشطر الغربي للمدينة.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 07:27 بتوقيت جرينتش
توقع استعادة غربها قريباً
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:07 بتوقيت جرينتش
فرصة للعبادي للتخلص من تسلط المالكي
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 18:58 بتوقيت جرينتش
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن النفط العراقي ملك للعراقيين في رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة كان يتعين أن تأخذ احتياطيات الخام العراقية.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:26 بتوقيت جرينتش
قال التلفزيون الرسمي العراقي إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد يوم الثلاثاء أن شرق الموصل انتُزع بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية، كما كشف عن إن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب بعثت رسائل لبغداد تعرض زيادة المساعدة للعراق.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 11:58 بتوقيت جرينتش
أفاد ضابط عراقي الثلاثاء، بمقتل 14 مدنياً وإصابة 13 آخرين جراء قصف صاروخي لتنظيم الدولة الاسلامية استهدف أحياء سكنية محررة في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 10:29 بتوقيت جرينتش
لقي القيادي بتنظيم الدولة، السعودي أبو عبد الرحمن، مصرعه على يد مجموعة من المسلحين المجهولين بمنطقة العسكري في مدينة الموصل العراقية التي يسيطر عليها التنظيم.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 10:09 بتوقيت جرينتش
أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بالتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع "تستغل" اسم القوات الأمنية والحشد الشعبي.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 09:08 بتوقيت جرينتش
نزح حوالي 180 الف شخص منذ بداية العمليات العسكرية
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 07:59 بتوقيت جرينتش
انفجار ضخم يهز وسط العاصمة العراقية في بغداد
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 04:42 بتوقيت جرينتش
علامة استفهام كبيرة عن اندساس الميليشيات في قيادة عمليات بغداد
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 18:58 بتوقيت جرينتش
باشرت شركة "كوبرجيس" البريطانية انشاء مطار كربلاء الدولي بكلفة 500 مليون دولار الى الجنوب من مدينة كربلاء في المحافظة التي تشهد حركة سياحية دينية واسعة، بحسب مراسل فرانس برس.