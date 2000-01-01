آخر الأخبار

انفجرت عبوة ناسفة مثبتة بسيارة مدني في قضاء أبو غريب
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العراق: 4 قتلى في تفجير عبوات ناسفة ببغداد
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:34 بتوقيت جرينتش
لقي أربعة أشخاص حتفهم، الأربعاء، في تفجير عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما أعدم تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي ستة مدنيين بتهمة التعاون مع السلطات العراقية شمالي البلاد.
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عامل يصلح سيارة في الموصل
ربح من الدمار .. ازدهار نشاط إصلاح السيارات في الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 14:32 بتوقيت جرينتش
شهدت ورشة خالد يونس لإصلاح السيارات في الموصل ازدهارا كبيرا في نشاطها في بادرة على الدمار الشديد الذي حاق بالمدينة العراقية التي أصبحت محور الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
مقتل 11 مدنياً وإصابة 22 آخرين في أحياء بالمحورين الشمالي والشرقي من الساحل الايسر
مقتل 11 مدنيا بقذائف أطلقها داعش على أحياء شمال وشرق الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:56 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر عسكري في الجيش العراقي الاربعاء، بأن 11 من الأهالي قتلوا فى هجوم بقذائف هاون اطلقها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف الاحياء السكنية في المحورين الشمالي والشرقي بالموصل.
الحشد الشعبي يستفز الأكراد باقتحام الموصل
الحشد الشعبي يستفز الأكراد باقتحام الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:27 بتوقيت جرينتش
ميليشيات خارج السيطرة
تتواصل العمليات العسكرية لطرد داعش
البشمركة تقتل 12 داعشياً غربي كركوك
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 21:44 بتوقيت جرينتش
أعلن مسؤول محور قضاء الدبس بقوات البشمركة في كركوك، اليوم الثلاثاء، "عن مقتل 12 عنصراً من داعش وتدمير سيارتين للتنظيم بقصف جوي شمال غربي المحافظة".
العبادي: هناك من يدافع عنا في اميركا
قرار حظر السفر لامريكا سيستمر والعبادي لن يرد عليه بالمثل
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 20:07 بتوقيت جرينتش
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء استمرار العمل بالقرار التنفيذي الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه تم بالتنسيق بين وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض.
ارشيف
مستقبل غامض ينتظر سكان شرق الموصل بعد رحيل داعش
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 13:47 بتوقيت جرينتش
عندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الموصل عام 2014 دخلوا صالة البلياردو التي يملكها مناف يونس وأعلنوا أن هذه اللعبة حرام وأخذوا معهم كرات البلياردو ووجهوا له إنذارا شديد اللهجة.
النائبة الأيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل
نائبة عراقية قد لا تتمكن من تسلم جائزة في واشنطن بعد قرار ترامب
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 11:32 بتوقيت جرينتش
قالت النائبة الأيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل الثلاثاء انها لا تعرف ان كانت ستتمكن من دخول الولايات المتحدة لتسلم جائزة لحقوق الانسان منحت لها لدفاعها عن الاقلية الايزيدية خلال الايام القادمة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة.
وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)
الجيش الأميركي يسعى لاستثناء العراقيين الذين خدموا معه من قرار ترامب
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 10:50 بتوقيت جرينتش
اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الاثنين إنها بصدد إعداد قائمة اسمية بالعراقيين الذين خدموا مع القوات الاميركية في العراق بهدف إعفائهم من قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول العراقيين ورعايا ست دول إسلامية أخرى إلى الولايات المتحدة.
ارشيف
طائرات عراقية تلقي منشورات غربي الموصل تدعو الأهالي للاستعداد للمعركة
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 09:21 بتوقيت جرينتش
ألقت طائرات عراقية فجر الثلاثاء، منشورات على مناطق الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال)، تدعو الأهالي للاستعداد لمعركة تحريره من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
داعش شن هجوما واسعا على نقاط عسكرية
مقتل 40 مسلحا من "داعش" شرق صلاح الدين
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 08:05 بتوقيت جرينتش
داعش شن هجوما واسعا على نقاط عسكرية
نائب الرئيس العراقي إياد علاوي
علاوي: العراقيون يعولون على "‘قمة عمان"‘
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 07:16 بتوقيت جرينتش
دعا الزعماء العرب كافة إلى "تقديم جميع أشكال الدعم والإسناد للعراق
أبو عزرائيل
"أبو عزرائيل" يحرق 3 دواعش وهم على قيد الحياة
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 00:21 بتوقيت جرينتش
الحشد الشعبي ينتظر ساعة الصفر للهجوم على تلعفر
يسعى العبادي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط
البرلمان العراقي يصادق على تعيين وزيري الدفاع والداخلية
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
قال التلفزيون العراقي إن البرلمان صدق يوم الاثنين على تعيين وزيرين جديدين هما وزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي.
قوات عراقية مشتركة استكملت أغلب استعداداتها لتحرير ناحية المحلبية
القوات العراقية تستعد لاقتحام حي أغلبيته من التركمان غرب الموصل
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 11:59 بتوقيت جرينتش
تستعد قوات عراقية مشتركة، بينها عناصر من “الحشد الشعبي” (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة) لاقتحام ناحية المحلبية (غرب الموصل) ذات الأغلبية التركمانية.
إجراءات أمنية لحماية سكان المناطق المحررة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل
القوات العراقية تتخذ اجراءات أمنية لحماية شرقي الموصل
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 09:43 بتوقيت جرينتش
اتخذت القيادات العسكرية العراقية، الإثنين، إجراءات أمنية لحماية سكان المناطق المحررة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال)، من الهجمات الصاروخية التي ينفذها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، من الجانب الغربي.
 