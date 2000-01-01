كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:30 بتوقيت جرينتش

قال مسؤول حكومي عراقي، في محافظة الأنبار (غرب)، اليوم الأحد، إن قرابة 130 ألف أسرة نازحة تمكنت من العودة لمناطقها المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في المحافظة، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.