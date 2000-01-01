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سيارتين مفخختين انفجرتا في
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100 قتيل في هجوم لتنظيم داعش في بمدينة النجف العراقية
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 08:49 بتوقيت جرينتش
سيارتين مفخختين انفجرتا في "سيطرة القادسية – المشخاب" -
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جانب من تدريبات
أبناء القتلى من الداوعش في المعسكرات لغايات الانتقام (فيديو)
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 00:56 بتوقيت جرينتش
أطفال من الشيشان، قيرغستان، وتركيا، تركستان، السعودية، ودول آسيوية -
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي يزور العراق الاثنين
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 20:34 بتوقيت جرينتش
اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء السبت، انه سيزور العراق الاثنين ليوجه "تحية" الى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
قوات عراقية في حي الانتصار في شرق الموصل
وحدتان من قوات النخبة العراقية تلتقيان في شرق الموصل
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
التقت وحدتان من قوات النخبة العراقية السبت في شرق الموصل لتتقدما معا باتجاه نهر دجلة لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية بحسب ما صرح ضباط كبار في هذه القوات.
اياد علاوي نائب الرئيس العراقي
علاوي يحذر من تكرار الانفجارات الكبيرة في العراق
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 12:43 بتوقيت جرينتش
حذر اياد علاوي نائب الرئيس العراقي السبت، من تكرار استهداف المدنيين في المدن والأسواق والتجمعات البشرية الكبيرة تعبيراً عن روح الانتقام، ومحاولة الانتقاص من الانتصارات التي تتحقق في ساحات المواجهة مع عصابات الدولة الاسلامية.
القوات العراقية تحبط تفجير سيارة مفخخة في حي الكاظمية
القوات العراقية تحبط تفجير سيارة مفخخة في حي الكاظمية
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 08:38 بتوقيت جرينتش
القوات العراقية فجرت عبوات ناسفة في منطقة أبو حبة والكرغول والشيتوالشاكرية والبو عباس -
مقتل 27 في تفجير انتحاري مزدوج في بغداد و
مقتل 27 في تفجير انتحاري مزدوج في بغداد.. داعش يتبنى
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 08:27 بتوقيت جرينتش
الانفجارين وقعا قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في السنك خلال ساعة الذروة الصباحية -
الراحل صدام حسين
بعد 10 أعوام على إعدام صدام.. العراق إلى أين؟ (صور)
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 01:23 بتوقيت جرينتش
صدام أعدم في مثل هذا اليوم قبل 10 أعوام بعد حكم العراق 23 عاما -
تسري بين وقت وآخر شائعات عن مقتل البغدادي
البنتاغون: البغدادي لا زال حيا ويقود تنظيم داعش
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 00:57 بتوقيت جرينتش
تسري بين وقت وآخر شائعات عن مقتل البغدادي -
خيار إرسال صدام الى غوانتامو أو نفيه إلى جزيرة في المحيط الهادي كان مطروحا
خيار نفي صدام الى غوانتامو كان مطروحا وبوش اصر على اعدامه
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 16:48 بتوقيت جرينتش
كشف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني في العراق، عن أن رؤساء وملوكا في المنطقة طلبوا من حكومة نوري المالكي عدم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فرار مئات المدنيين من أحياء في الموصل بعد تجدد القتال
فرار مئات المدنيين من أحياء في الموصل بعد تجدد القتال
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 10:46 بتوقيت جرينتش
المرحلة الثانية من عملية استعادة الموصل بدأت يوم أمس الخميس -
زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الأخيرة
ماذا قال مسؤول أمريكي عن رصد تحركات البغدادي الأخيرة؟
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 07:42 بتوقيت جرينتش
قال إن واشنطن على دراية بتحركات البغدادي الأخيرة -
وزير عراقي يدعو لتعليم اللغة الفارسية في كل العراق
وزير التعليم العراقي يدعو لتعليم اللغة الفارسية في بلاده
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 05:05 بتوقيت جرينتش
دعا إلى تنظيم دورات لتعلم اللغة الفارسية في كافة المحافظات العراقية -
ارشيف
التحالف يقر بمقتل مدنيين بغارة له قرب الموصل
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 21:58 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قرب الموصل في شمال العراق أصابت عربة فان بمرأب للسيارات في مجمع طبي وقد تكون تسببت في مقتل مدنيين.
أفراد من قوات الحشد الشعبي العراقية يطلقون النار في اتجاه مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في غربي الموصل
العراق‭ ‬يبدأ المرحلة الثانية من هجوم الموصل
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:26 بتوقيت جرينتش
بدأت قوات الأمن العراقية يوم الخميس المرحلة الثانية من هجومها على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل متقدمة من ثلاث جهات إلى الأحياء الشرقية حيث كان القتال في حالة جمود منذ نحو شهر.
التطهير الثقافي مستمر: هدم جامعة الموصل
هدم جامعة الموصل ونهب محتوياتها!
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 07:08 بتوقيت جرينتش
قام تنظيم داعش بهدم جامعة الموصل العريقة، بعد نهب جميع محتوياتها، يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2016، ليجد أهالي الموصل مدينتهم من دون جامعتها صباح اليوم التالي، لأول مرة منذ تأسيسيها عام 1959.
 