كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 11:32 بتوقيت جرينتش

قالت النائبة الأيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل الثلاثاء انها لا تعرف ان كانت ستتمكن من دخول الولايات المتحدة لتسلم جائزة لحقوق الانسان منحت لها لدفاعها عن الاقلية الايزيدية خلال الايام القادمة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة.