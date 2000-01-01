شباط/فبراير 01, 2017 - 14:32 بتوقيت جرينتش
شهدت ورشة خالد يونس لإصلاح السيارات في الموصل ازدهارا كبيرا في نشاطها في بادرة على الدمار الشديد الذي حاق بالمدينة العراقية التي أصبحت محور الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:56 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر عسكري في الجيش العراقي الاربعاء، بأن 11 من الأهالي قتلوا فى هجوم بقذائف هاون اطلقها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف الاحياء السكنية في المحورين الشمالي والشرقي بالموصل.
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:27 بتوقيت جرينتش
ميليشيات خارج السيطرة
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 21:44 بتوقيت جرينتش
أعلن مسؤول محور قضاء الدبس بقوات البشمركة في كركوك، اليوم الثلاثاء، "عن مقتل 12 عنصراً من داعش وتدمير سيارتين للتنظيم بقصف جوي شمال غربي المحافظة".
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 20:07 بتوقيت جرينتش
أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء استمرار العمل بالقرار التنفيذي الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه تم بالتنسيق بين وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 13:47 بتوقيت جرينتش
عندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الموصل عام 2014 دخلوا صالة البلياردو التي يملكها مناف يونس وأعلنوا أن هذه اللعبة حرام وأخذوا معهم كرات البلياردو ووجهوا له إنذارا شديد اللهجة.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 11:32 بتوقيت جرينتش
قالت النائبة الأيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل الثلاثاء انها لا تعرف ان كانت ستتمكن من دخول الولايات المتحدة لتسلم جائزة لحقوق الانسان منحت لها لدفاعها عن الاقلية الايزيدية خلال الايام القادمة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 10:50 بتوقيت جرينتش
اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الاثنين إنها بصدد إعداد قائمة اسمية بالعراقيين الذين خدموا مع القوات الاميركية في العراق بهدف إعفائهم من قرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول العراقيين ورعايا ست دول إسلامية أخرى إلى الولايات المتحدة.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 09:21 بتوقيت جرينتش
ألقت طائرات عراقية فجر الثلاثاء، منشورات على مناطق الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال)، تدعو الأهالي للاستعداد لمعركة تحريره من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 08:05 بتوقيت جرينتش
داعش شن هجوما واسعا على نقاط عسكرية
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 07:16 بتوقيت جرينتش
دعا الزعماء العرب كافة إلى "تقديم جميع أشكال الدعم والإسناد للعراق
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 00:21 بتوقيت جرينتش
الحشد الشعبي ينتظر ساعة الصفر للهجوم على تلعفر
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 15:48 بتوقيت جرينتش
قال التلفزيون العراقي إن البرلمان صدق يوم الاثنين على تعيين وزيرين جديدين هما وزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 11:59 بتوقيت جرينتش
تستعد قوات عراقية مشتركة، بينها عناصر من “الحشد الشعبي” (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة) لاقتحام ناحية المحلبية (غرب الموصل) ذات الأغلبية التركمانية.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 09:43 بتوقيت جرينتش
اتخذت القيادات العسكرية العراقية، الإثنين، إجراءات أمنية لحماية سكان المناطق المحررة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال)، من الهجمات الصاروخية التي ينفذها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، من الجانب الغربي.