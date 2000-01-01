كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 18:58 بتوقيت جرينتش

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء إن النفط العراقي ملك للعراقيين في رد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة كان يتعين أن تأخذ احتياطيات الخام العراقية.