كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:30 بتوقيت جرينتش
قال مسؤول حكومي عراقي، في محافظة الأنبار (غرب)، اليوم الأحد، إن قرابة 130 ألف أسرة نازحة تمكنت من العودة لمناطقها المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في المحافظة، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:19 بتوقيت جرينتش
طالب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخراج الرعايا الأميركيين من العراق.
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 10:24 بتوقيت جرينتش
كشفت القوات العراقية السبت، عن حجم الدمار الذى خلفه مقاتلو "داعش" بتدمير مقام النبي يونس في الموصل.
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 08:00 بتوقيت جرينتش
مقاتلو داعش يتذرعون بالمرض للهروب من القتال
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 01:23 بتوقيت جرينتش
روحاني على خطى مستشار خامنئي
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 14:17 بتوقيت جرينتش
قال الحشد الشعبي السبت، إن قواته ستبقى داخل الأراضي العراقية لحماية الحدود ولن تعبر نحو الأراضي السورية.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
كشف ناشطون عن صور لقذائف تحملها طائرات مسيرة عن بعد، تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف بها القوات العراقية والسورية في مدينتي الموصل، ودير الزور.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 10:55 بتوقيت جرينتش
صرح عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق السبت، بانه لا خيار أمام العراقيين إلا التفاهم ليتعافى العراق من محنته.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 09:43 بتوقيت جرينتش
شن تنظيم “الدولة الاسلامية” حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقين في المناطق الواقعة غرب نهر دجلة بمدينة الموصل (الجانب الأيمن)، بحسب مصدر أمني.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 09:00 بتوقيت جرينتش
القصف استهدف احياء المجموعة الثقافية والفيصلية والمهندسين والغفران
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:55 بتوقيت جرينتش
يسكن نينوى خليط من الأقليات الدينية والإثنية التي تنتشر في محيط مركز الموصل
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:38 بتوقيت جرينتش
انتحاري كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز أمني بمدخل الفلوجة
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 06:39 بتوقيت جرينتش
إخراج البيشمركة من أراضي نينوى ستكون أسهل من عملية طرد داعش
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 19:00 بتوقيت جرينتش
كشف مصدر محلي في محافظة صلاح الدين وسط العراق، اليوم الجمعة، عن مقتل قيادي فيما يعرف بولاية دجلة لدى تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مرافقيه بقصف جوي شمالي قضاء الشرقاط.
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء عن بيان صدر عن هيئة الأركان التركية، يوم الجمعة، 27 يناير/كانون الثاني، قوله إن الغارات التي نفذتها طائرات حربية على مواقع تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا، طالت منطقة متينا بشمال العراق.