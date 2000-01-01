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حيدر العبادي
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العبادي يرفض دعوات حلفاء إيران بالعراق للتحرك إزاء حظر السفر الأميركي
شباط/فبراير 03, 2017 - 22:04 بتوقيت جرينتش
أحبط رئيس الوزراء العراقي خطوة اتخذتها فصائل موالية لإيران في حكومته كانت تريد الرد على حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ربع مليون نسمة قد يغادرون الموصل
ربع مليون نسمة قد يغادرون الموصل
شباط/فبراير 03, 2017 - 17:06 بتوقيت جرينتش
اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان حوالى 250 الفا من العراقيين قد يغادرون الاحياء الغربية للموصل تحسبا لهجوم عسكري جديد لاستعادة هذا الجزء من المدينة من قبضة الجهاديين.
مشعان الجبوري
مفاجأة.. مشعان الجبوري متهم بتهريب أسلحة لداعش
شباط/فبراير 03, 2017 - 02:01 بتوقيت جرينتش
مشعان الجبوري من قادة الحشد العشائري الذي يقاتل التنظيم
التحالف: مقتل 11 مدنيا في ضربات جوية بالعراق وسوريا أواخر 2016
التحالف قتل 11 مدنيا في العراق وسورية
شباط/فبراير 02, 2017 - 17:20 بتوقيت جرينتش
قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في الفترة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول.
الخطوط الجوية العراقية
بعد حظرها عامين.. الخطوط الجوية العراقية تعود إلى أجواء القارة العجوز
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:04 بتوقيت جرينتش
قال وزير النقل العراقي كاظم الحمامي إن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت حظرا على دخول شركة الخطوط الجوية العراقية المجال الجوي الأوروبي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: ايران تحكم سيطرتها على العراق.. ويلوح بالعمل العسكري
شباط/فبراير 02, 2017 - 10:40 بتوقيت جرينتش
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إيران تحكم سيطرتها على العراق، منذ أن أسقطت القوات الأمريكية النظام العراقي السابق.
ارشيف
هيومن رايتس: الحشد الشعبي يحتجز فارين من الموصل بمراكز سرية
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:29 بتوقيت جرينتش
أتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، قوات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.
ارشيف
البنتاغون ينفي التلاعب بمعلومات استخباراتية عن الحرب ضد داعش
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:14 بتوقيت جرينتش
ذكر تقرير للبنتاغون الاربعاء أن المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية لم يزيفوا تقارير استخباراتية متعلقة بالصراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في العراق وسوريا.
داعش
داعش يعدم 3 من قادته لفرارهم من المعارك في الموصل
شباط/فبراير 02, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
التنظيم أبقى على عناصره المحليين في الساحل الأيمن والانتحاريين
بات المخيم يضم عشرات الآلاف من النازحين
من يقف وراء التحذيرات لنازحي الركبان لإخلاء المخيم؟
شباط/فبراير 02, 2017 - 02:36 بتوقيت جرينتش
بات المخيم يضم عشرات الآلاف من النازحين
الشيخ أحمد عبدالله الزيدي
العثور على جثة إمام مسجد في بغداد بعد اختطاف عدّة أيام
شباط/فبراير 02, 2017 - 02:29 بتوقيت جرينتش
يعتقد أن الشيخ الزيدي اختطف قبل 5 أيام على يد مليشيا شيعية
روسيا أبلغت بلغراد، أنه تم مصادرة عدد من هذه الأسلحة
تقرير: أسلحة صربية سقطت في يد داعش
شباط/فبراير 01, 2017 - 21:00 بتوقيت جرينتش
كشف تقرير صحفي أن أسلحة صربية سقطت في يد تنظيم داعش.
انفجرت عبوة ناسفة مثبتة بسيارة مدني في قضاء أبو غريب
العراق: 4 قتلى في تفجير عبوات ناسفة ببغداد
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:34 بتوقيت جرينتش
لقي أربعة أشخاص حتفهم، الأربعاء، في تفجير عبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما أعدم تنظيم "الدولة الاسلامية" الارهابي ستة مدنيين بتهمة التعاون مع السلطات العراقية شمالي البلاد.
عامل يصلح سيارة في الموصل
ربح من الدمار .. ازدهار نشاط إصلاح السيارات في الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 14:32 بتوقيت جرينتش
شهدت ورشة خالد يونس لإصلاح السيارات في الموصل ازدهارا كبيرا في نشاطها في بادرة على الدمار الشديد الذي حاق بالمدينة العراقية التي أصبحت محور الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
مقتل 11 مدنياً وإصابة 22 آخرين في أحياء بالمحورين الشمالي والشرقي من الساحل الايسر
مقتل 11 مدنيا بقذائف أطلقها داعش على أحياء شمال وشرق الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:56 بتوقيت جرينتش
أفاد مصدر عسكري في الجيش العراقي الاربعاء، بأن 11 من الأهالي قتلوا فى هجوم بقذائف هاون اطلقها عناصر تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف الاحياء السكنية في المحورين الشمالي والشرقي بالموصل.
الحشد الشعبي يستفز الأكراد باقتحام الموصل
الحشد الشعبي يستفز الأكراد باقتحام الموصل
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:27 بتوقيت جرينتش
ميليشيات خارج السيطرة
 