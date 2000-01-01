كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:54 بتوقيت جرينتش
أصيب أربعة جنود عراقيين، الإثنين، بهجومين انتحاريين نفذهما تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي في أحد الأحياء المحررة شمالي مدينة الموصل (شمال)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 04:04 بتوقيت جرينتش
هذا التصريح ليس الأول من نوعه لمسؤولين
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:10 بتوقيت جرينتش
اعلنت الادارة المحلية في محافظة النجف، جنوب بغداد، تشكيل قوة من الحشد الشعبي وحفر خندق بطول 50 كيلومترا غرب المدينة لمنع تسلل تنظيم الدولة الاسلامية من الصحراء.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 10:24 بتوقيت جرينتش
قال متحدث إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل الأحد بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 08:11 بتوقيت جرينتش
مناطق جنوبي وغربي مدينة كركوك تخضع لسيطرة داعش منذ حزيران/ يونيو عام 2014
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 01:55 بتوقيت جرينتش
بعض أسماء عناصر تنظيم الدولة كما أوردتها قناة "الميادين"
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 01:35 بتوقيت جرينتش
وزير عراقي نقل رسائل شفهية بين مسؤولي البلدين خلال الشهور الماضية
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 19:29 بتوقيت جرينتش
تمكنت القوات العراقية السبت من استعادة السيطرة على جامعة الموصل من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة، بحسب مسؤولين عسكريين.
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 18:04 بتوقيت جرينتش
يتلقى المدنيون والجنود الذين أصيبوا مع محاولة القوات العراقية استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية العلاج في مستشفى ميداني مزود بتكنولوجيا متطورة على بعد نحو 20 كيلومترا من خطوط المواجهة.
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 18:04 بتوقيت جرينتش
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم السبت عن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قوله إنه نقل رسائل بين طهران والرياض في مسعى متواصل لاحتواء العداء بين البلدين الجارين.
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 15:36 بتوقيت جرينتش
مع تقدم القوات الحكومية العراقية صوب الحي الذي يقطنه أبو رامي بشرق مدينة الموصل في نوفمبر تشرين الثاني اقتحم عدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منزله وصوبوا سلاحا إلى رأسه وأمروه بالخروج هو وأسرته فورا.
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 10:47 بتوقيت جرينتش
دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، السبت الى اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة، لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة الاسلامية، مؤكداً ان نظام الاقاليم افضل وسيلة للحفاظ على وحدة البلاد من التقسيم.
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 09:09 بتوقيت جرينتش
عبد القادر لم يكن في المبنى وقت الضربة لكن عدداً من أفراد أسرته قتلوا
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 08:33 بتوقيت جرينتش
أضاف: داعش قتلت من أهل السنة اضعاف ما قتلت من الطوائف الاخرى