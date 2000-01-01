كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:21 بتوقيت جرينتش

قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين إن صادرات النفط من مرافيء التصدير في ميناء البصرة الجنوبي بلغت مستوى قياسيا عند 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.