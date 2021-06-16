 تصاعد الأزمة بين الرئاسة والبرلمان ودعوات للاضراب في لبنان

نقلت تقارير اعلامية عن حالة من الاحتقان تسود الشارع اللبناني في اعقاب رسائل الادانة بين الرئاسة والبرلمان في ظل ازمة اقتصادية كبيرة تشوب البلاد

وتحدثت التقارير عن فشل مبادرة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، بعد أن قبل رئيس الحكومة سعد الحريري بالتفاوض على أساس تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، بدلًا عن 18 وزيرا.

من المتوقع استمرار حالة الجمود، التي تحيط بالتشكيل الحكومي، واستمرار مهام سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأكدت أن هناك دعوات من الاتحاد العمالي العام للإضراب العام، يوم غد الخميس، إذ أعلن تيار المستقبل، ولأول مرة، المشاركة في التحرك الشعبي الاعتراضي، الذي يطالب بتشكيل حكومة لبنانية جديدة على نحو قريب.

وأصدرت رئاسة مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، بيانا جاء كرد مباشر على بيان نشرته الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، وأكدت فيه أن الآلية الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، باعتبارهما المعنيين حصريا بعملية التأليف وإصدار المراسيم.

وقال بيان رئاسة مجلس النواب، إن “قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف”.

وزيرة الخارجية اللبنانية تحذر

قالت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زينة عكر، الثلاثاء، إن بلادها تواجه "تهديدًا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، محذرة من "الانهيار الشامل" جراء تراكم الأزمات في البلاد.

وتشغل عكر منصب وزيرة الخارجية "بالوكالة" بعد إعفاء سلفها، شربل وهبة، من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، وقد جاء كلامها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة.

ذكرت عكر أن "التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، مضيفة "لا أحد يضمن ما سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل ونتائجه على كافة الأصعدة".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عام ونصف أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.

وأكدت الوزيرة "رفضها أن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتسبب بالأذى للأشقاء والأصدقاء من خلال تهريب المخدرات أو غيرها".

وأشارت إلى "حرص بلدها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتشدد المطلوب (لمنع تهريب المخدرات)، حرصاً منا على حماية أولادنا ومجتمعاتنا في الدول العربية الشقيقة كافة وخاصة المملكة العربية السعودية".

في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرياض إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة رمان، وقررت آنذاك منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية لأراضيها أو عبرها، بسبب "استغلالها في تهريب المخدرات للبلاد".

وإلى جانب وزارة الخارجية تشغل عكر أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان.