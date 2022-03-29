أحدهما قتل داخل مسجد.. قتيلان في جريمة تهز الشارع الأردني

هزت جريمة مروعة، وقعت فجر اليوم الثلاثاء، الشارع الأردني، أدت لمصرع شخصين (الجاني والمجني عليه)، عندما أقدم شخص على قتل آخر بالرصاص داخل أحد مساجد مدينة الزرقاء، والعثور على جثة القاتل في ساحة أحد المنازل بعد محاصرته من ذوي المقتول.



وفي التفاصيل التي رواها شهود عيان أقدم أحد الأشخاص على اطلاق رصاصتين باتجاه احد المصلين اثناء صلاة الفجر اليوم الثلاثاء في مسجد صلاح الدين بمدينة الزرقاء.



واشار شهود العيان، ان الاجهزة الامنية حضرت الى مكان وقوع الجريمة وقامت بتطويق المكان وتم نقل الجثة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

ومن جهة اخرى قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بقيام شخص بالدخول الى احد المساجد وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته .

واضاف انه عند وصول اول دورية للشرطة كان ذوو المغدور قد تجمعوا وقاموا بالامساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحابه معهم داخل احد المنازل،إذ جرت مداهمة المنزل ليتم العثور على الجاني مقتولا داخل ساحة المنزل

واكّد انه جرى ضبط سبعة اشخاص داخل المنزل عند مداهمته كما وضُبط سلاح ناري اوتوماتيكي بحوزتهم وما زالت التحقيقات جارية.