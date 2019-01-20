أسير سعودي مريض لدى الحوثيين يناشد بلاده إجراء عملية تبادل (فيديو)

قال ان ممثلين للصليب الأحمر زاروه وأبلغوه بأنهم سيتواصلون مع الجانب السعودي بشأنه

بثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين فيديو لأسير من الجيش السعودي اسمه موسى عواجي، يناشد فيه سلطات بلاده إنقاذه مع تدهور وضعه الصحي بسبب مرضه بفيروس الكبد.

وأوضح العكسري السعودي، الذي أسر في نجران، قبل عامين إنه بحاجة إلى عملية خارج اليمن وأن ذلك لن يتم إلا بعد إجراء عملية تبادل للأسرى مع الحوثيين.

وذكر أن ممثلين للصليب الأحمر زاروه وأبلغوه بأنهم سيتواصلون مع الجانب السعودي بشأنه.

القدس العربي