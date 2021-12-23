ألمانيا تزود مصر بمنظومة صاروخية تضاهي "القبة الحديدية" الاسرائيلية

قال موقع عبري ان مصر ستتسلم من ألمانيا قريبا منظومة دفاع صاروخي تضاهي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وتتضمن الصفقة التي تمت المصادقة عليها خلال فترة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، 16 بطارية لصواريخ من طراز IRIS-T بحسب ما ذكره موقع "ماكو".

واشار الموقع الى ان الصفقة تأتي في إطار مساعي مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، مبينا انها ستوازي منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية التي تنتجها شركة "رفائيل".

وستنضم البطاريات الجديدة إلى بطاريات الصواريخ الروسية لاعتراض الصواريخ قصيرة وطويلة المدى.

وفي نهاية 2018، أفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن مصر تستعد لاستلام منظومة الدفاع الجوي التكتيكي Iris-T SLM، التي تصنعها شركة "دايل" الألمانية.

وذكرت المصادر الألمانية أن المنظومة الجديدة مسلحة بصواريخ من طراز Iris-T SLM المتطورة، ويبلغ مدى الصاروخ 35 – 40 كم والارتفاع 20 كم، وهو قادر على التعامل مع مختلف التهديدات الجوية من بينها الصواريخ والطائرات من دون طيار والمروحيات والمقاتلات.