أمير الكويت يعتذر عن حضور قمة بيروت الاقتصادية

ستضيف بيروت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 يناير

اعتذر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن حضور القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت الأحد المقبل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزارة الخارجية اللبنانية امتنعت عن تأكيد المعلومة حول اعتذار أمير الكويت أو نفيها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اعتذر عن الحضور ايضا فيما امتنع الوفد الليبي عن حضور القمة الاقتصادية بسبب تجاوزات حركة امل التي يقودها نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني وتطاولت باحراق العلم الليبي

وتستضيف بيروت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 يناير.