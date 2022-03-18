أوكرانيا تسقط 14 هدفا جويا روسيا خلال 24 ساعة

كشفت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 هدفا جوية “معاديا” في أراضيها، في إشارة للقوات الروسية التي بدأت غزو البلاد في 24 شباط/فبراير الماضي.

وجاء ذلك في تقرير نشرته قيادة سلاح الجو الأوكراني عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية “يوكرينفورم”.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ليلة أمس الخميس أن خسائر أوكرانيا منذ بدء “العملية العسكرية الخاصة” التي بدأتها موسكو قبل ثلاثة أسابيع بلغت 182 طائرة ومروحية، و177 طائرة مسيرة، و1393 دبابة ومدرعة، و134 راجمة صواريخ، و523 مدفعية ميدان وهاون، و1182 وحدة مركبة عسكرية خاصة.

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من البيانات الأوكرانية أو الروسية.