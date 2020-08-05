إضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان علم لبنان في بادرة تضامن بعد انفجار بيروت

اكتسى مبنى بلدية تل أبيب يوم الأربعاء بألوان العلم اللبناني الأبيض والأحمر والأخضر دعما لبيروت التي تعاني من آثار انفجار مدمر، وذلك في بادرة تضامن نادرة من نوعها.

وإسرائيل في حالة حرب غير نشطة مع لبنان، وتعتبر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران أكبر تهديد على حدودها الشمالية.

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت لمدة شهر في 2006 وتجددت المناوشات بينهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

لكن لأن ”الإنسانية تأتي في سلم الأولويات“ أمر رون هولداي رئيس بلدية تل أبيب بتسليط أضواء على هيئة علم لبنان مساء الأربعاء فوق مبنى البلدية المكون من 13 طابقا في ميدان رابين والمسمي باسم رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين.

وكتب هولداي على تويتر ”قلوبنا مع جيراننا اللبنانيين بعد هذه المأساة الرهيبة“.

وأثار القرار انتقاد بعض الإسرائيليين من بينهم الوزير رفائيل بيريتس الذي كتب على تويتر أن ما حدث بمثابة ”رفع علم دولة عدوة في قلب تل أبيب“.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل عرضت المساعدة على لبنان بعد الانفجار الهائل في مستودع بمرفأ بيروت أمس الثلاثاء وأدى لمقتل 135 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف.

ولم يرد لبنان على عرض المساعدة بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي بوزارة الدفاع والذي أشار إلى أن إسرائيل يمكنها بدعم من الأمم المتحدة ”إقامة مستشفيات ميدانية وتشغليها على جانبنا من الحدود ونقل المصابين من لبنان“.

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء يوم حداد وتنكيس العلم تضامنا مع لبنان.

