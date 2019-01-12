إماراتي يحتجز عماله الهنود في قفص حيوانات ويبرر فعلته (فيديو)

الفيديو التبريري للمواطن الإماراتي، واجهه مغردون بهجوم آخر عليه

برر مواطن إماراتي، احتجز عمالا هنودا موظفين لديه، داخل قفص للحيوانات، فعلته، ولم يبد ندما عليها، أو يعتذر لهم.

ونشر المواطن الإماراتي فيديو يظهر العمال إلى جانبه، قائلا إنهم يعملون في مزرعته منذ سنوات طويلة، وأن ما تم هو مجرد مزاح معهم.

واتهم المواطن الإماراتي نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة خلق بلبلة حول الفيديو الذي قام بنشره.

إلا أن الفيديو التبريري للمواطن الإماراتي، واجهه مغردون بهجوم آخر عليه، واللافت أن غالبية من انتقده هم من المواطنين الإماراتيين.

وانتقد مغردون بشكل واسع فيديو المواطن الذي أظهر عماله داخل قفص للحيوانات، في مشهد تمثيلي، ليفرج عنهم بعد قولهم إنهم سيشجعون الإمارات أمام الهند في كأس آسيا، بعدما أبلغهم أن تشجيعهم للهند وهم يعملون في الإمارات، غير مقبول.

وكانت شرطة الشارقة، قالت إنها توصلت إلى من قام بالتصوير والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، مؤكدة أن التصرف يتعارض مع القانون والعادات والتقاليد لدولة الإمارات.